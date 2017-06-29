Иудаизм – удивительная религия одного народа. Несомненно, она представляет огромную ценность как часть мировой культуры и истории. Роль иудаизма в сохранении ценнейших сведений о развитии человечества трудно переоценить.

Таким образом, можно сказать, что еврейский народ в целом, и приверженцы иудаизма выполнили свое предназначение – сохранили и донесли до потомков Слово Божие в таком виде, как иудейские пророки его понимали.

Судьба этого удивительного народа не оставляет даже у агностиков сомнения в том, что предсказанное осуществилось, а милость Сущего к своим созданиям безгранична и не поддается человеческому пониманию.

Если бы человек мог постичь ее, не было бы религиозных разногласий между конфессиями, ибо каждому народу Создатель дал свою задачу, а все наши ошибки происходят от человеческого несовершенства и бесконечной мудрости Творца, у которого есть план для каждого народа, каждого человека и каждого живого творения.

Виктор Александрович Барановский, Юрий Николаевич Иванов - Религии мира - Иудаиз м

Книжный дом, Минск, 2009

ISBN 978-985-489-905-3

Религии мира - Иудаизм - Содержание

Введение. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИУДАИЗМА И ЕГО СУЩНОСТЬ

Глава 1. ИСТОКИ ИУДАИЗМА

Глава 2. ТОРА

Глава 3. ПРОРОКИ И ПИСАНИЯ

Глава 4. ТАЛМУД

Глава 5. СИНАГОГА

Глава 6. ПИЩА – КОМПОНЕНТ СВЯТОСТИ

Глава 7. КАББАЛА

Глава 8. СУББОТА И ПРАЗДНИКИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Религии мира - Иудаизм -Введение - ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИУДАИЗМА И ЕГО СУЩНОСТЬ

Происхождение иудаизма прослеживается в Ветхом Завете (иудаисты признают Священным Писанием 39 книг Ветхого Завета).

Бог Ветхого Завета открылся людям с начала времён – евреи поклонялись Яхве, Богу Авраама, Исаака и Иакова.

Одной из основ иудаизма является общение Авраама с Богом, что произошло около 2085 г до Р.Х., и обетования, которое Бог дал Аврааму. Господь избрал Авраама и сказал ему, что его потомки станут многочисленным народом, избранным Богом среди всех других народов.

Иаков унаследовал за Исааком избрание Авраама. 12 сыновей Иакова и их потомки породили 12 колен Израилевых. Ко времени египетского рабства народ Израиля превратился уже в многочисленную нацию, а к моменту освобождения израильтян из рабства Яхве открыл Себя Израилю в действии (Исход) и слове (на горе Синай даровал Закон Свой Моисею).

Пятикнижие Моисея (или Тора) является основным священным текстом иудаистов.

Ветхий Завет подробно освещает историю Израиля: описываются эпохи завоевания Ханаана, период Судей, объединённая монархия под управлением Саула, Давида и Соломона, разделение нации на Израиль (Северное Царство, 10 колен) и Иудею (Южное Царство, 2 колена). Северное Царство в 722 г. до Р.Х. захватили ассирийцы, Южное Царство в 586 г. до Р.Х. уничтожил Вавилон. Вавилонский плен или изгнание продолжалось 70 лет, затем многие иудеи вернулись в Палестину. До изгнания, во время плена и после него, через пророков Яхве явил народу Израиля много откровений.

Ранние книги Ветхого Завета открывают картину этического единобожия, не имеющего аналогов среди верований древнего мира. Бог Ветхого Завета явил Себя как всемогущий, любящий, благой и справедливый. Он, Бог, – бесконечный и глубоко личностный Создатель всех нас.

Бог предъявил народу Израиля высокие нравственные требования, поставив Свое благословение в зависимость от социальной и нравственной справедливости в среде избранных Им. В то же время через пророков Яхве проводил общественные и нравственные реформы Израиля.

Так, была введена «система» жертвоприношений, демонстрировавших необходимость умилостивления Бога и искупления греха. Израиль должен был стать искупленным богоизбранным народом, который постоянно находится под покровительством Господа. Божества других народов, в противоположность ветхозаветному Богу, были безнравственны и безразличны к делам людей. Суть Ветхого Завета состоит в том, что Бог через избранный Им народ Израиля благословит все народы мира, – Мессия из колена Давидова придёт искупить грехи человеческие и править всеми народами, как Царь.