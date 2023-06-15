Говорят, что когда во время Второй мировой войны некий джентльмен сказал архиепископу Кентерберийскому Уильяму Темплу: «Нам нужно больше таких людей, как Тоуни», то епископ, который был близким другом Тоуни еще со школы, ответил: «Других таких людей, как Тоуни, нет». И в самом деле, фигура Ричарда Генри Тоуни (188о- 1962) уникальна: он был академическим ученым, получившим всемирное признание, университетским преподавателем, просветителем, солдатом, публицистом, политиком (правда, не слишком успешным) и общественным деятелем. В период 1930-1960 гг. влияние идей Тоуни на британское общество было столь значительным, что в статье, посвященной его 8о-летнему юбилею, лондонская «Таймс» писала: «Никто из ныне живущих мыслителей не привлек к своему духовному и интеллектуальному кредо больше людей, чем Ричард Генри Тоуни».

Ричард Генри Тоуни родился в Калькутте, в семье известного ученого-санскритолога Чарльза Генри Тоуни (1837-1922). Он обучался в знаменитой школе Рагби, а затем — в оксфордском Баллиол- колледже, где его главными наставниками стали философ Эдвард Кэрд, историк Артур Лайонел Смит, а также доктор теологии епископ Чарльз Гор (впоследствии Тоуни посвятит ему свою книгу «Религия и подъем капитализма»). Тоуни увлекся идеями Гора о необходимости христианизации и морализации общественной и экономической жизни Великобритании и вступил в Христианский общественный союз (CSU), одним из руководителей которого был Гор. Примечательно, что христианская теология как таковая мало интересовала Тоуни; то, что его действительно занимало,—это общественно- политическая роль христианских убеждений и их потенциал в противостоянии безнравственному «духу капитализма», который, по его мнению, оказывал губительное воздействие на общество, подрывая его солидарность за счет поощрения эгоистического поведения и подчиняя человеческие судьбы игре безличных экономических сил.

Сразу после получения ученой степени в 1903 г. Тоуни стал работать в Тойнби-холле, университетской просветительско-благотворительной организации, которая и по сей день располагается в лондонском Ист-Энде. Тогда же он начал трудничать с недавно созданной Рабочей образовательной ассоциацией (WEA), основной задачей которой являлась широкая просветительская деятельность в среде рабочего класса. Это сотрудничество продолжилось много лет и стало для Тоуни крайне важным: он читал лекции сам, готовил учебные планы и занимался организационными вопросами (вероятно, достоин упоминания тот факт, что в период с 1928 по 1944 г. он был президентом WEA). Свою работу в ассоциации Тоуни рассматривал как исполнение долга перед обществом, а деятельность WEA считал важнейшим элементом демократических социальных реформ, поскольку был убежден, что «образование может использо- ваться как инструмент социальной эмансипации» . В 1913 г. Тоуни возглавил Фонд Ратана Таты, который совместно с Лондонской школой экономики занимался изучением проблемы бедности. В своей инаугурационной лекции «Проблема бедности как промышленная проблема» Тоуни утверждал: «Проблема бедности, как ее понимает наше поколение, заключается не столько в вопросе, почему некоторые люди оказываются в бедственном положении, сколько в вопросе, почему продукты промышленного производства распределяются таким образом, что, независимо от того, попадают люди в бедственное положение или нет, та же самая промышленность, которая дает большим группам скудное, тягостное и весьма нестабильное существование, приносит, как представляется, значительное богатство меньшим группам». Таким образом, начав с осуждения практик современного ему капиталистического общества с позиций христианской морали, Тоуни постепенно приходил к убеждению, что для решения острейших социальных проблем современной ему эпохи одних лишь нравственных наставлений недостаточно и что необходимо осуществление определенных изменений в самой структуре общества. В последнем отношении Тоуни импонировали социал-демократические идеи, и можно сказать, что они в сочетании с христианскими этическими принципами сформировали его мировоззренческую позицию, которая может быть — с изрядной долей условности, впрочем, — охарактеризована как (этический) христианский социализм.

Ричард Генри Тоуни - Религия и подъем капитализма - Историческое исследование (лекции, посвященные памяти Генри Скотта Холланда, 1922)

Перевод с английского А. Апполонова и Т. Котельниковой; под научной редакцией А. Апполонова. —Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2023.—440 с.

ISBN 978-5-85006-453-2.

Ричард Генри Тоуни - Религия и подъем капитализма – Содержание

А. В. Апполонов. Ричард Генри Тоуни и его «Религия и подъем капитализма»

Предисловие к изданию 1936 года

Предварительные замечания

Введение