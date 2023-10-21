Настоящий сборник представляет собой попытку описать взаимодействие самых различных религиозных верований, существующих в настоящее время в начале XXI в.

Практически все авторы исследований, включенных в публикуемое издание, в большей или меньшей степени затрагивают проблему взаимодействия религии с процессом глобализации. При этом глобализация выступает в качестве интегрирующей, а нередко и нивелирующей силы, в то время как религии рассматриваются как дифференцирующая составляющая, существующая в современном мире.

Безусловно, что в задачу данной совокупности исследований не входило изучение особенностей функционирования всех религий, существующих в глобальном мире на сегодняшний день. Объекты анализа и во многом его метод определяются этнологическим подходом к изучению верований или «антропологией религии» - современным направлением исследований, существующим в рамках культурной (социальной) антропологии. В соответствии с предметной областью указанной дисциплины выделяются и основные объекты рассмотрения: этнические, точнее неоэтнические (народные) религии, ранние формы религиозных верований (анимизм, шаманизм, тотемизм), верования, существующие в фольклоре и современные синтетические формы религиозных верований и культов, объединенных понятием «новые религиозные движения».

Религии в XXI веке - архаика и современность - Сборник статей

М.: Каллиграф, 2012. 400 с.

Печатается согласно решению Ученого совета Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая

ISBN 978-5-90363-021-9



Религии в XXI веке - архаика и современность - Сборник статей - Содержание

Белик А А. Разнообразие религий - неотъемлемая характеристика современности (вместо предисловия)

От анимизма до саентологии

Денисова И.М. Элементы мифологического «центра» в их взаимосвязи (восточнославянские верования на фоне типологических параллелей)

Закурдаев А. Анимизм и другие архаические верования в XXI веке. Портрет с натуры (на примере народа булан КНР)

Горшунова О.В. До того как сказал Заратустра

Салмин А.К. О традиционных верованиях чувашей

Стихеева МА. «Друиды» в XXI веке:актуализация архаического в киберпространстве

Кунаковская З.С. Изменения в традициях китайской семьи в мегаполисах Китая и религия в конце XX века (по материалам китайских социологов)

ОжигановаАА. Магия здоровья в современных эзотерических учениях

Кузнецова Т.Н. Саентология: теория и практика

Зорин В.Ю. «Пензенские затворники» - хроника событий

Ахметшина Р.Ш. Мифологический невроз как основа формирования и сохранения нетрадиционной религиозности в эпоху глобализации

Булатов А.О. Северный Кавказ в эпоху глобализации

Ахметшина Р.Ш. Патология веры в контексте глобализации

Филиппов Ю. Глобализация и новые религиозные движения

Белик А.А. Религия, личность, глобализация

Белик А.А. Вместо послесловия

Религии в XXI веке - архаика и современность - Сборник статей - Концепция центра



Древние мифологические системы мировосприятия давно отошли в прошлое, однако оставили в культуре современных обществ немало следов - иногда вполне живых, а иногда таинственных, с трудом поддающихся расшифровке. Погружаясь в мир мифологических мотивов и образов, особенно архетипических, нельзя не заметить, что многие из них частично соприкасаются, обладают явными, а чаще скрытыми, взаимосвязями, составляя отдельные комплексы или выстраиваясь порой в целые перетекающие друг в друга цепочки. Это свойство указывает, скорее всего, на то, что перед нами обрывки некогда относительно цельной мировоззренческой системы, элементы которой могли рудиментарно сохраняться в тех или иных видах народной культуры.

У восточных славян к таковым можно отнести в первую очередь образы острова на мифическом море, лежащего на нем камня и растущего на нем дерева, наиболее известные по русским и белорусским заговорам, а также встречающиеся в сказках и в иных жанрах фольклора. В заговорах образы острову (и/или камня, горы) с деревом обычно фигурируют в зачине, они довольно статичны и, как правило, очень слабо связаны с дальнейшим смыслом заговора: «На море на Окиане, на острове на Буяне стоит крута гора Сион-матушка, на крутой горе растет дуб-стародуб...»;

«...Β чистом поле синее море, в синем море лежит белый камень; у того белого камени стоит сухое дерево...»; «...На том на святом острове стоит святое древо ель...»; «На море, на Окияне, на высоком на кургане, стоит дуб Маревской...»; «...На том синем Окиан-море, в чистом поле стоит белая кужлеватая береза - сама матушка Пресвятая Богородица...». Подобные три составляющие (камень, дерево и некий водоем) являлись, кстати, почти непременными компонентами не только «центра» мифологического фольклорного пространства, но и многих реальных культовых мест, особенно связанных с репродуктивной символикой, составляя определенный сакральный комплекс.