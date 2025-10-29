Релігієзнавчі нариси - #10 (2020)

Робота над цим номером журналу розпочалась ще до початку пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусною інфекцією, тому його підготовка пройшла всі її стадії – від недовіри й попереднього протесту до примирення й адаптаційних процесів, які, без сумніву, охопили й релігійне життя. І так актуальне питання медіатизації й діджиталізації, після глобальних змін 2020-го року набуло особливого сенсу. Це стало як знаком своєчасності, так і додатковим викликом. Адже коли редколегія журналу й автори розпочинали роботу над цим номером, богослужіння у зумі чи онлайн-сповідь були радше екзотичною й незвично прогресивною практикою для віруючої спільноти. Після року в стані глобальної пандемії нікого не дивує здійснення ритуалів за допомогою онлайн-платформ, а діджиталізація – із «цікаво, але не наша реальність», набула щоденного виміру.

Як зазвичай відбувається в глобальних інститутах, практика була більш гнучкою й динамічною, аніж її осмислення. Саме це спонукало нас винести тему «Релігія й пандемія» на чільне місце. Окрім аналітичного огляду Наталії Павлик про те, як COVID-19 стрімко змінив формати комунікації у релігійному полі та онлайн-польового дослідження Анастасії Скотар про японський досвід адаптації релігійних практик, особливо цінними для читачів стануть коментарі-опінії від безпосередніх релігійних функціонерів – муфтія Духовного управління мусульман України «Умма» Саіда Ісмагілова та представників православної традиції – протоієреїв Миколая Нікульчева та Димитрія Гарчука, які розповіли про особливості здійснення мусульманських обрядів і катехизації в умовах карантинних обмежень. Ми намагалися представити фокус різних конфесій, якщо не через пряму мову, то через предмет дослідження публікацій – від статей до рецензій на книжкові новинки.

Безпосередню тему номера репрезентують чотири дослідження. У статті Оксани Дарморіз «Місце релігії в соціальному міфі ХХІ столітті» проаналізовано формати взаємодії міфологічного й релігійного світоглядів в умовах глобалізації та діджиталізації. Значна увага дослідниці спрямована на роль соціального міфу в релігійній площині та розширенні його можливостей завдяки інформаційним технологіям.

Огляд Софії Витівської «Церква у форматі WEB 2.0 (на прикладі Української греко-католицької церкви)» присвячений формуванню комунікаційної стратегії УГКЦ в інтернет-просторі. Надано детальний перелік основних документів, на яких вибудовується ця стратегія, а також подальша практика в певних галузях: крос-медіа, офіційні сайти конфесії, блогів та персональних сторінок духовенства тощо.

Майстерня академічного релігієзнавства - Релігієзнавчі нариси - #10 (2020)

Майстерня академічного релігієзнавства. РЕЛІГІЄЗНАВЧІ НАРИСИ #10 (2020). Київ • Kyiv. 195 с.

ISSN 2221-1535

Релігієзнавчі нариси - #10 (2020) - Зміст

Від редколегії

Релігія і пандемія

Наталія Павлик. На порозі нової доби: релігія і пандемія COVID-19

Анастасія Скотар. Релігія в часи пандемії: досвід Японії

Миколай Нікульчев, Димитрій Гарчук. Особливості катехизації в умовах карантинних обмежень

Саід Ісмагілов. Пережити наодинці з Богом (Роздуми про пандемічний 2020-й)

ТЕМА НОМЕРА: МЕДІАТИЗАЦІЯ ТА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ

Оксана Дарморіз. Релігія та соціальний міф в сучасному інформаційному суспільстві

Софія Витівська. Церква у форматі web 2.0 (на прикладі Української греко-католицької церкви)

Татяна Фолієва. Критика в мережі: нові форми вираження опозиційних настроїв у православному сегменті інтернету

Переклад

Марта Колодзєйська. Релігія на католицьких інтернет-форумах. Опосередкована пам’ять

Єлена Лісовська. Неоімперська парадигма в сучасних російських підручниках із релігійної культури

Рецензії

Ігор Колесник. Підручник здорової людини із гіперреальної релігії

Олег Кисельов. Про історію релігієзнавства у шести нарисах

Олександр Пасічник. Мапа релігійних практик від Прикарпаття до Кавказу

Тетяна Калениченко. Релігія, політика та право в полі російсько-українського конфлікту