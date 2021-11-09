Институт зороастрийского брака xwēdōdah: проблемы генезиса и вопросы типологии

Статья посвящена самой примечательной форме зороастрийского брака – xwēdōdah. Подобная форма брака представляет собой супружеский союз между отцом и дочерью, матерью и сыном, братом и сестрой. В зороастризме эпохи Сасанидов этот институт стал ключевым элементом религии, наряду с предложением еды (mēzd) и сезонными праздниками (gāhānbār). Вопрос о том, является ли данный институт наследием древнеиранской практики или возник позже, до сих пор вызывает споры среди исследователей. В статье приводится обзор наиболее целесообразных теорий, касающихся xwēdōdah. Возникновение этого института, вероятно, восходит к доиндоевропейскому культурному субстрату. Отказ от инцеста во всех обществах с экзогамным регулированием привёл к возникновению соответствующего табу. В поисках объяснения этого феномена ряд современных исследователей обращается к работам антропологов. Представляется, что наиболее предпочтительной в этом ракурсе является гипотеза о «ритуальной значимости» А.Р. Радклиффа-Брауна.

Одним из наиболее примечательных особенностей зороастрийских семейных отношений является кровнородственный брак xwēdōdah (пер. «состоящий в браке с членом (своего) рода»), что предполагает супружеские союзы отца с дочерью, матери с сыном, брата с сестрой, вплоть до союза сводных детей. В зороастризме эпохи Сасанидов этот институт стал ключевым элементом религии, наряду с соблюдением вкушения жертвенной пищи (mēzd/myazd) и сезонными праздниками (gāhānbār). Вопрос о том, является ли данный институт наследием древнеиранской практики или возник позже, освещён ли он древней традицией или это анахронизм, возведённый сасанидским жречеством ко временам Заратуштры, до сих пор вызывает споры среди исследователей. Тщательная разработка этого понятия в поздних пехлевийских зороастрийских сочинениях, составленных уже после арабского завоевания, в IX в., может быть пропагандой жречества с целью защиты эндогамного зороастрийского сообщества от проникновения в общину иноверцев и от его разрушения (позиция, сформулированная ещё Э. Уэстом) или отчаянной попыткой сохранить свою религию перед угрозой исчезновения.

Религиоведение. Научно-теоретический журнал – № 1 - 2021

«Амурский государственный университет», 2021. – 147 с.

ISSN 2072-8662

Религиоведение. Научно-теоретический журнал – № 1 - 2021 – Содержание

История религии

Башарин П.В. - Институт зороастрийского брака xwedodah: проблемы генезиса и вопросы типологии

Лунева А.А. - Проблема формирования христианской идентичности в I-IV вв. н. э.

Чирков Н.В. - Значение инкультурации христианства для миссионерской деятельности РКЦ, раскрытое в посланиях римских понтификов послесоборного периода

Религии России

Забияко А.П., Трухин В.И. - Албазинский Спасский монастырь: основные вехи истории и результаты исследований

Дашковский П.К., Гончарова Н.С. - Деятельность комиссий содействия по контролю соблюдения законодательства о религиозных культах в середине 1970 - начале 1980 гг. в Хакасии (Южная Сибирь)

Религии Востока

Трубникова Н.Н., Горенко И.В. - Выбирай свой рай. Жизнь и смерть монаха Гэнсина в рассказах сэцува

Сайнтана, Ли Пин, Цыбенов Б.Д. - Эволюция образа неба («тэнгэр») в даурской культуре

Антропология религии

Крестьянинов А.В., Михайлов А.Ю. - «Записка» И. Герасимова: крестьянская апология спасова согласия середины XIX в.

Бутов И.С. - Чудо обновления/мироточения икон как знамение Великой Отечественной войны или знак плохих/хороших событий на территории Беларуси и ее пограничья

Психология Религии

Мусхелишвили Н.Л., Антоненко А.К. - О говоре (loquela) внешнем и внутреннем в «Духовном дневнике» Игнатия Лойолы

Зубковская А.А. - Исследования религиозного опыта: от теории к эксперименту

Религия и культура

Цмыкал О.Е. - Религиозный аспект поэтического этнографизма Лариссы Андерсен

История религиоведения

Емельянов В.В. - Два письма В.В. Розанова к Б.Л. Тураеву из архива Государственного Эрмитажа

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