Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Религиоведение - учебник для бакалавров

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Educational, Religious Studies Atheism

Религиоведение - учебник для бакалавров - базовый курс

под ред. И. Н. Яблокова

М.: Издательство Юрайт, 2014. — 479 с.

Серия: Бакалавр. Базовый курс

ISBN 978-5-9916-2985-0

Религиоведение - учебник для бакалавров - базовый курс - Содержание Предисловие

Раздел I. РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ КАК ОТРАСЛЬ ЗНАНИЯ

  • Глава 1. Предмет, строение, методы исследования и принципы изложения

  • Глава 2. История религиоведения

  • Глава 3. Философия религии

  • Глава 4. Философия религиозного мифа

  • Глава 5. Религиозная антропология: христианское учение о человеке

  • Глава 6. Социология религии

  • Глава 7. Психология религии

  • Глава 8. Феноменология религии

Раздел II. ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ

  • Глава 9. Проблема определения религии

  • Глава 10. Основы и предпосылки религии

  • Глава 11. Религиозный комплекс

  • Глава 12. Место, функции и роль религии в обществе

Раздел III. ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ

  • Глава 13. Происхождение религии и исторические типы религий

  • Глава 14. Народностно-национальные религии

  • Глава 15. Буддизм

  • Глава 16. Христианство

  • Глава 17. Ислам

  • Глава 18. Новые религиозные движения

Views 35
Rating
Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books