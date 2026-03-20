Взаимовлияние культур — процесс, постоянно усиливающийся уже в течение нескольких веков. Но последние десятилетия придали этому процессу качественно новую глубину и силу, что и привело к возникновению термина «глобализация». Многие наблюдатели, объясняя это новое качество взаимовлияния народов и культур, растущее единство человечества, находят его причину в прогрессе информационных технологий, развитии единого мирового рынка товаров и услуг и других материальных факторах. Мы же остановимся на явлениях социальных, мировоззренческих, «духовных». Это еще очень большой вопрос, являются они производными от факторов материальных или представляют собой самостоятельный фактор, в известной степени определяющий процесс глобализации.

Религия и глобализация на просторах Евразии

под ред. А. Малашенко и С. Филатова

2-е изд.

М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН); Моск. Центр Карнеги, 2009. 341 с.

Серия "Религия в Евразии"

ISBN 978-5-8243-1153-2

Религия и глобализация на просторах Евразии - Содержание - Table of Contents

Об авторах About rhe authors

Предисловие ко второму изданию (Алексей Малашенко, Сергей Филатов) Preface to the 2nd Edition (Alexey Malashenko, Sergei Filatov)

Сергей Филатов. Религиозная жизнь Евразии: реакция на глобализацию (вместо введения) Sergei Filatov. Religious Life in Eur asia: Responses to Globalization (in lieu of an introduction)

Анатолий Красиков. Глобалнзация и православие Anatoly Krasikov. Globalization and Orthodox Christianity

Роман Лункин. Протестантизм и глобализация на просторах Евразии Roman Lunkin. Protestantism and Globalization Across Eurasia

Алексей Юдин. Католический ответ на вызов глобализации в Евразии Alexei Yudin. The Catholic Response to the Challenges of Global- ization in Eurasia

Александр Игнатенко. Эпистемология исламского радикализма Alexander Ignatenko. The Epistemology of Islamic Radicalism

Александр Агаджанян. Буддизм в современном мире: мягкая альтернатива глобализму Alexander Agadzhanyan. Buddhism in the Modem World: A Soft Alter- native to Globalism

Борис Кнорре. Индуизм: от глобальной адаптации — к альтернативному глобалистскому проекту Boris Knorre. Hinduism: From Global Adaptation to an Alternative Globalist Project

Анастасия Коскелло. Современные языческие религии Евразии: крайности глобализма и антиглобализма Anastasia Koskello. Modern Pagan Religions in Eurasia: Extremes of Globalism and Anti-Globalism

Заключение (Алексей Малашенко) Conclusion (Alexey Malashenko)

Summary Summary (in English)

О Фонде Карнеги About the Carnegie Endowment