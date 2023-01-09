В 2017 г. вышла книга, «Религия и право в современной России» Романа Лункина и Инны Загребиной. В монографии социолога Романа Лункина и адвоката Инны Загребиной проанализирована религиозная политика России и развитие законодательства в 2000-е и 2010-е годы, охватывающие период правления президента В.В. Путина. Для защиты своих прав вы можете обратиться в адвокатскую фирму - https://advokatrev.ru/uslugi-grazhdanam

В книге раскрывается роль религиозных объединений в становлении гражданского общества в рамках социально-политических трансформаций в России от постсоветского атеизма к современности. Затрагивается роль новых религий и миссий и их особенности в контексте религиозной политики государства, межрелигиозного диалога, формирования общества, где господствует религиозное многообразие.

Особое внимание авторы уделяют переломному в истории религиозной свободы в России законодательству 2016 года, а именно, перспективам свободы совести после принятия антитеррористического пакета, больше известного как «закон Яровой», который поставил под жесткий контроль миссионерскую деятельность религиозных объединений. В связи с этим анализируется правоприменительная практика, связанная с этим законом и парадоксы российского восприятия религии в публичной сфере, мифы и страхи российского общества. При подготовке книги использовались материалы, опубликованные на сайте Информационно-аналитического Центра «Сова» в разделе «Религия в светском обществе» и на портале Славянского правового центра «Религия и право». Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся ро лью религии в современном мире и государственно-церковными отношениями, для представителей органов государственной власти, студентов, аспирантов, религиоведов, социологов, философов, историков и политологов.

Массовое религиозное сознание в России, противоположное атеистическому, сложилось в постсоветский период, и к концу 2000-х годов вступило в период своего расцвета. По существу на территории России, да и многих стран СНГ, за исключением Украины, сформировалась общая система понятий и символов, которые определили представление людей о том, что такое религиозность, каким должен быть набор «правильных» религий, какими принципами надо руководствоваться в отношении к иным конфессиям. Основными принципами российской гражданской религии (как можно с известной долей условности назвать это явление вслед за Робертом Беллой) стали верховенство и монолитность традиционных религий, православие как государствообразующая сила и источник патриотизма, православные как единая сила, религиозные меньшинства как неизбежное зло, отечественная духовность как часть антизападного и антидемократического мировоззрения.

Казалось бы, именно это будет «духовными скрепами» России на долгие годы. Однако маятник качнулся в другую сторону — рост религиозности сменился страхом перед религией и ее требованиями. Стало ужесточаться религиозное законодательство. А 2 декабря 2016 года на заседании Совета по культуре и искусству президент России Владимир Путин не стал защищать православных активистов, которые громят выставки и запрещают спектакли в театрах. Глава государства заявил, что радикалы могут быть не только исламистами, но и могут возникнуть в недрах любой религиозной традиции.

Безусловно, понятие гражданская религия имеет различные трактовки, но в данном случае мы рассматриваем это понятие, как сумму массовых представлений общества, каким-либо образом касающихся религиозной сферы. Исследователь феномена гражданской религии Владимир Легойда (глава Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ), опираясь не только на труды Р. Белла, но и на другие интерпретации американских ученых, выделил несколько подходов.

В первом подходе под гражданской религией понимается определенный набор сакральных идей, символов и ритуалов, разделяемый подавляющим большинством американцев и являющийся основой национальной самоидентичности, а также служащий способом национальной консолидации, не задевающим личных религиозных взглядов американцев. Вторая трактовка предлагает рассматривать американскую гражданскую религию прежде всего как культ государства, в центре которого находится идея избранности американской нации. Сторонники третьей точки зрения полагают американскую гражданскую религию компромиссным альтернативным вариантом традиционным верованиям. Правда, Легойда резонно отмечает, что есть и четвертое направление. Оно «выступает против того, чтобы рассматривать гражданскую религию в качестве реально существующего феномена, отказывает ей в собственной онтологии и считает концепцию гражданской религии

в лучшем случае чем-то вроде веберовского идеального типа — не служащей адекватным отражением реальности интеллектуальной конструкцией, которая может помочь исследователю понять некоторые процессы в американской общественно-политической жизни.

Роман Лункин - Инна Загребина - Религия и право в современной России

НП «Гильдия экспертов по религии и праву»; под ред. Р. Н. Лункина

М. : ИД «Юриспруденция», 2017. — 256 c.

ISBN 978-5-9516-0793-5

Роман Лункин - Инна Загребина - Религия и право в современной России