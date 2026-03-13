Сборник «Религия и текст: от практики к теории» представляет собой материалы Международной научно-практической конференции, состоявшейся в Минске в марте 2011 года. Издание объединяет статьи и доклады ведущих религиоведов, философов, культурологов и теологов, ставя своей задачей исследование многогранных связей между религиозным опытом и его текстовым воплощением. Основная идея сборника заключается в том, что религия в своей основе является «текстоцентричной» культурой, где священные писания, литургические записи и даже современные цифровые сообщения определяют формы веры и способы взаимодействия верующих с миром.

Содержательная часть книги охватывает широкий спектр междисциплинарных вопросов: от герменевтики классических сакральных текстов до функционирования религиозного дискурса в современных масс-медиа. Исследователи анализируют, как древние рукописи адаптируются к запросам современного общества, какова роль перевода в сохранении или трансформации религиозных смыслов, и как ритуальная практика влияет на структуру и восприятие текста. В материалах конференции уделяется значительное внимание специфике религиозной ситуации в Восточной Европе, вопросам межконфессионального диалога через призму книжности и проблемам интерпретации религиозных символов в светской среде.

Издание выполнено в строгом научном формате, представляя собой ценный срез академической мысли начала 2010-х годов. Статьи отличаются разнообразием методологических подходов — от лингвистического анализа до социологических опросов — что делает сборник полезным не только для специалистов в области религиоведения, но и для студентов гуманитарных факультетов. Работа служит важным инструментом для понимания того, как «живое» слово веры кристаллизуется в теорию и как текстовая фиксация религиозных практик помогает сохранить культурную идентичность в условиях глобализации. Это чтение позволяет увидеть за буквами текстов динамику духовной жизни и эволюцию человеческой мысли.

Религия и текст: от практики к теории - Материалы Международной научно-практической конференции - Минск, 17-18 марта 2011 г

Под ред. С. Г Карасёвой, С. И. Шатравского. — Минск: Изд. центр БГУ, 2012. — 143 с.

Религия и текст: от практики к теории – Содержание

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОРНИ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ. X. Хоффманн

ТЕКСТ КАК ПРЕДМЕТ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗ РЕЛИГИИ. А. В. Данилов

ПЕРЕВОД КОРАНА И СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ИСЛАМА. Л. Л. Тайван

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА АЛЛЕГОРИЧЕСКОЙ И МИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ПЕСНИ ПЕСНЕЙ. Г В. Синило

ДОКЛАДЫ РАБОЧЕГО ЗАСЕДАНИЯ 1 «ФИЛОСОФСКАЯ И ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕРМЕНЕВТИКА»

БОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ В ИЗМЕНЧИВОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: «ПОУЧЕНИЕ ПТАХХОТЕПА» И КНИГА ЕККЛЕЗИАСТА. В. В. Акимов

БОГОСЛОВСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА КАНОНА НОВОГО ЗАВЕТА. С. Г. Рогальский

ДОКЛАДЫ РАБОЧИХ ЗАСЕДАНИЙ 2 И 3 «РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЕ И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

СТАТУС РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ В СИСТЕМЕ функциональных стилей русского И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ В СИТУАЦИИ ПОЛИЛИНГВИЗМА И ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОСТИ. А. В. Дубровский

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КУМРАНСКИХ ТЕКСТОВ. Ю. О. Зезюлина

ПОЛЬСКИЕ ПЕРЕВОДЫ КОРАНА. А. Ксёнжек

ФИГУРА ЧИТАТЕЛЯ И НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ В РАБОТЕ С ТЕКСТОМ. Н. С. Семенов

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ХРИСТИАНСКОЙ МЕДИТАЦИИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ БИБЛЕЙСКОЙ ПАРАДИГМЫ (ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ). Э. Тайване

МЕТОД КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА В РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Т. А. Фолиева

САТИПАТТХАНА-СУТРА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БУДДИЗМА ТХЕРАВАДЫ. С. И. Шатравский

ДОКЛАДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ФАКТОР БОГОСЛОВСТВОВАНИЯ. Д. В. Василевский