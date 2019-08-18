Ренан - История происхождения христианства - 7 книг в одном томе
Полное издание в одном томе
Эрнест Жозеф Ренан - История происхождения христианства - 7 книг в одном томе
- Жизнь Иисуса
- Апостолы
- Апостол Павел
- Антихрист
- Евангелия и второе поколение христианства
- Христианская церковь
- Марк Аврелий и конец античного мира
Эрнест Ренан - История происхождения христианства - Полное издание в одном томе
М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2016. — 1275с.:ил.
Полное издание в одном томе
ISBN 978-5-9922-2140-4
Эрнест Ренан - История происхождения христианства - Жизнь Иисуса - Предисловие
Первые двенадцать изданий этого сочинения очень мало отличаются одно от другого. Напротив, настоящее издание было пересмотрено и исправлено с величайшей тщательностью. В течение четырех лет после появления этой книги я беспрерывно работал над ее улучшением. В некоторых отношениях мне облегчили эту задачу многочисленные критические отзывы о ней. Из них я читал все те, которые казались мне сколько-нибудь серьезными. Могу утверждать по чистой совести, что ни разу никакие оскорбления или клеветы, которые примешивались к этим отзывам, не помешали мне воспользоваться дельными указаниями, заключавшимися в них. Я все взвешивал и проверял. Если в некоторых случаях выражалось удивление, что я не отвечаю на те или другие упреки, поставленные мне с крайней самоуверенностью, как будто дело шло о вполне доказанных промахах, то я поступал так не потому, что пренебрегал этими упреками, а потому что мне невозможно было признать их. Чаще всего в таких случаях я приводил в примечаниях или тексты, или те соображения, на основании которых я не мог изменить своего мнения, или же старался с помощью легкой редакционной правки пояснить, в чем заключалось недоразумение со стороны моих противников. Мои примечания, весьма сжатые и заключающие в себе лишь ссылки на первоисточники, все же могут в достаточной степени познакомить опытного читателя с теми соображениями, которыми я руководствовался при составлении моего текста.
Если бы я задался целью подробно оправдываться во всех прегрешениях, в которых меня обвиняли, мне пришлось бы увеличить втрое или вчетверо объем моей книги; мне пришлось бы повторять вещи, которые были уже давно сказаны, и даже во французской литературе; понадобилось бы вступить в богословскую полемику, от которой я положительно отказываюсь; понадобилось бы говорить о самом себе, чего я никогда не делаю. Я писал с целью изложить мои мысли для тех, кто ищет истину. Что же касается лиц, которые в интересах своих верований желают выставить меня невеждой, кривотолком или недобросовестным человеком, то у меня нет ни малейшего желания изменить их образ мыслей. Если такое мнение необходимо для душевного спокойствия некоторых набожных особ, то поистине я бы постыдился его опровергать.
Кроме того, если бы я вступил в словопрения, то чаще всего они касались бы пунктом, не имеющих никакого отношения к исторической критике. Возражения мне были направлены с двух противоположных сторон. Одни из них шли со стороны людей свободомыслящих, которые не верят в сверхъестественное, а следовательно, и в боговдохновенность Священного Писания, или со стороны богословов либеральной протестантской школы, дошедших до такого широкого толкования догмы, что рационалисту уже довольно легко прийти с ними к соглашению. Эти противники стоят со мной на одной почве, мы исходим из одних и тех же принципов, мы можем спорить по правилам, принятым для всех вопросов истории, филологии, археологии.
Эрнест Ренан - История происхождения христианства - Полное издание в одном томе - Содержание
Книга 1 ЖИЗНЬ ИИСУСА
- Предисловие
- Введение, в котором говорится главным образом о подлинных источниках этого труда
- Глава I. Место Иисуса в мировой истории
- Глава II. Детство и юность Иисуса. Его первые впечатления
- Глава III. Воспитание Иисуса
- Глава IV. Мир идей, в котором развивался Иисус
- Глава V. Первые изречения Иисуса. Его идеи о Боге-Отце и об истинной религии. Первые ученики
- Глава VI. Иоанн Креститель. Путешествие к нему Иисуса. Его пребывание в Иудейской пустыне. Он принимает крещение от Иоанна
- Глава VII. Развитие идей Иисуса о Царствии Божием
- Глава VIII. Иисус в Капернауме :
- Глава IX. Ученики Иисуса
- Глава X. Проповедь на озере :
- Глава XI. Царство Божие, понимаемое как наступление царствия бедных
- Глава XII. Послание Иоанна из темницы к Иисусу. Смерть Иоанна. Отношение его школы к школе Иисуса
- Глава XIII Первые опыты в Иерусалиме
- Глава XIV. Отношение Иисуса к язычникам и самарянам
- Глава XV. Начало легенды об Иисусе. Его воззрения на свою сверхъестественную роль
- Глава XVI. Чудеса
- Глава XVII. Окончательная постановка идей Иисуса о Царствии Божием
- Глава XVIII. Учреждения Иисуса
- Глава XIX. Возрастание энтузиазма и экзальтации
- Глава XX. Оппозиция против Иисуса
- Глава XXI. Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим
- Глава XXII. Козни врагов Иисуса
- Глава XXIII. Последняя неделя Иисуса
- Глава XXIV. Арест и процесс Иисуса
- Глава XXV. Смерть Иисуса
- Глава XXVI. Иисус во гробе
- Глава XXVII. Участь врагов Иисуса
- Глава XXVIII. Существенные черты учения Иисуса
- Приложение. Как следует пользоваться четвертым Евангелием при жизнеописании Иисуса
Книга 2 АПОСТОЛЫ
- Введение. Критический обзор оригинальных документов
- Глава I. Возникновение верования в воскресение Иисуса. — Явления в Иерусалиме
- Глава II. Отъезд учеников из Иерусалима. — Вторая жизнь Иисуса в Галилее
- Глава III. Возвращение апостолов в Иерусалим. — Конец периода явлений
- Глава IV. Сошествие Святого Духа. — Явления экстаза и пророческие
- Глава V. Первая Иерусалимская церковь, как бы общежительный монастырь
- Глава VI. Обращение евреев-эллинистов и язычников
- Глава VII. Церковь как ассоциация бедных. — Учреждение диаконата. — Диакониссы и вдовы
- Глава VIII. Первые гонения. — Смерть Стефана. — Распад первой иерусалимской общины
- Глава IX. Первые миссии. — Диакон Филипп
- Глава X. Обращение св. Павла
- Глава XI. Мир и внутреннее развитие иудейской церкви
- Глава XII. Основание Антиохийской церкви
- Глава XIII. Мысль об обращении язычников. — Святой Варнава
- Глава XIV. Гонения Ирода Агриппы I
- Глава XV. Движения, параллельные христианству или подражавшие ему. — Симон из Гиттона
- Глава XVI. Общий ход христианских миссий
- Глава XVII Общее состояние мира около половины I века
- Глава XVIII. Религиозное законодательство эпохи
- Глава XIX. Будущность христианских миссий
Книга 3 АПОСТОЛ ПАВЕЛ
- Введение. Критика первоисточников
- Глава I. Первое путешествие апостола Павла. — Проповедь на Кипре
- Глава II. Продолжение первого путешествия Павла. — Проповедь в Галатии
- Глава III. Первое дело об обрезании
- Глава IV Глухая пропаганда христианства. — Появление христианства в Риме
- Глава V. Второе путешествие апостола Павла. — Новое пребывание в Галатии
- Глава VI. Продолжение второго путешествия апостола Павла. — Проповедь в Македонии
- Глава VII. Продолжение второго путешествия Павла. — Павел в Афинах
- Глава VIII. Продолжение второго путешествия Павла. — Первое пребывание в Коринфе
- Глава IX. Продолжение второго путешествия Павла. — Первые послания. — Внутреннее состояние новых церквей
- Глава X. Возвращение Павла в Антиохию. — Ссора его с Петром. — Контрмиссия, устроенная Иаковом, братом Господним
- Глава XI. Брожение в Галатских церквах
- Глава XII. Третье путешествие Павла. — Основание Эфесской церкви
- Глава XIII. Успехи христианства в Азии и Фригии
- Глава XIV. Ересь в Коринфской церкви. — Аполлос. — Начало соблазнов
- Глава XV. Продолжение третьей миссии Павла. — Великий сбор пожертвований. — Отъезд из Эфеса
- Глава XVI. Продолжение третьей миссии. — Второе пребывание Павла в Македонии
- Глава XVII. Продолжение третьей миссии. — Второе пребывание Павла в Коринфе. — Послание к римлянам
- Глава XVIII. Возвращение Павла в Иерусалим
- Глава XIX. Последнее пребывание Павла в Иерусалиме. — Его арест
- Глава XX. Плен Павла в Кесарии Палестинской
- Глава XXI. Путешествие Павла в узах
- Глава XXII. Общий обзор деяний Павла
Книга 4 АНТИХРИСТ
- Введение. Критика главных оригинальных документов, использованных в этой книге
- Глава I. Павел в заточении в Риме
- Глава II. Петр в Риме
- Глава III. Положение церквей в Иудее. Смерть Иакова
- Глава IV. Последние деяния Павла
- Глава V. Приближение кризиса
- Глава VI. Пожар Рима
- Глава VII. Избиение христиан. Эстетика Нерона
- Глава VIII. Смерть св. Петра и св. Павла
- Глава IX. После кризиса
- Глава X. Революция в Иудее
- Глава XI. Избиения в Сирии и Египте
- Глава XII. Веспасиан в Галилее. Террор в Иерусалиме. Бегство христиан
- Глава XIII. Смерть Нерона
- Глава XIV. Бичи Божий и предзнаменования
- Глава XV. Апостолы в Азии
- Глава XVI. Апокалипсис
- Глава XVII. Судьба Апокалипсиса
- Глава XVIII. Воцарение Флавиев
- Глава XIX. Разрушение Иерусалима
- Глава XX. Последствия разрушения Иерусалима
- Прибавление. О путешествии св. Петра в Рим и о пребывании св. Иоанна в Эфесе
Книга 5 ЕВАНГЕЛИЯ И ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
- Введение
- Глава I. Евреи после разрушения храма
- Глава II. Бетар, книга Юдифи, еврейский канон
- Глава III. Эбион за Иорданом
- Глава IV. Отношения между евреями и христианами
- Глава V. Закрепление легенды и учения Христа
- Глава VI. Еврейское Евангелие
- Глава VII. Греческое Евангелие. Марк
- Глава VIII. Христианство и империя под властью Флавия
- Глава IX. Распространение христианства. — Египет. — Сивиллизм
- Глава X. Греческое Евангелие пополняется и исправляется (Матфей)
- Глава XI. Тайна красоты Евангелия
- Глава XII. Христиане семьи Флавиев. — Иосиф-Флавий
- Глава XIII. Евангелие от Луки
- Глава XIV. Гонения Домициана
- Глава XV. Климент Римский. — Прогресс пресвитериата
- Глава XVI. Конец Флавиев. — Нерва. — Вторичное появление Апокалипсиса
- Глава XVII. Траян. — Добрые и великие императоры
- Глава XVIII. Эфес. — Старость Иоанна. — Керинф. — Докетизм
- Глава XIX. Лука, первый историк христианства
- Глава XX. Секты Сирии. — Элказай
- Глава XXI. Траян-гонитель. — Письмо Плиния
- Глава XXII. Игнатий Антиохийский
- Глава XXIII. Конец Траяна. — Восстание евреев
- Глава XXIV. Окончательное отделение церкви от синагоги
- Приложение. Братья и двоюродные братья Иисуса
Книга 6 ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
- Предисловие
- Глава I. Адриан
- Глава II. Восстановление Иерусалима
- Глава III. Относительная терпимость Адриана. Первые апологеты
- Глава IV. Писания Иоанна
- Глава V. Начало христианской философии
- Глава VI. Рост епископской власти
- Глава VII. Поддельные апостольские писания. Христианская Библия
- Глава VIII. Хилиазм. Папий
- Глава IX. Начало гностицизма
- ГлаваХ. Василид, Валентин, Сатурнин, Карпократ
- Глава XI. Последнее возмущение евреев
- Глава XII. Исчезновение еврейской национальности
- Глава XIII. Талмуд
- Глава XIV. Ненависть между евреями и христианами
- Глава XV. Антонин Благочестивый
- Глава XVI. Христиане и общественное мнение
- Глава XVII. Секты в Риме. Керигмы. Христианский роман. Окончательное примирение Петра и Павла
- Глава XVIII. Преувеличение идей св. Павла. Маркион
- Глава XIX. Католическая апология. Св. Юстин
- Глава XX. Злоупотребления и покаяние. Новые пророчества
- Глава XXI. Римский пиетизм. Пастырь Герма
- Глава XXII. Правоверная Азия. Поликарп
- Глава XXIII. Мученичество Поликарпа
- Глава XXIV. Христианство в Галлии. Лионская церковь
- Глава XXV Борьба в Риме. Мученичество св. Юстина. Фронтон
- Глава XXVI. Апокрифические Евангелия
- Глава XXVII. Апокрифические Деяния и Апокалипсисы
- Приложение I. Был ли Иерусалим в третий раз осажден и разрушен при Адриане?
- Приложение II. О времени написания Книги Товита
Книга 7 МАРК АВРЕЛИЙ И КОНЕЦ АНТИЧНОГО МИРА
- Предисловие
- Глава I. Воцарение Марка Аврелия
- Глава II. Улучшения и реформы. — Римское право
- Глава III. Владычество философов ,
- Глава IV. Гонения на христиан
- Глава V. Возрастающее величие Римской церкви. — Псевдоклиментины
- Глава VI. Татиан. — Две системы апологии
- Глава VII. Упадок гностицизма
- Глава VIII. Восточный синкретизм. — Офиты. — Будущее возникновение манихейства
- Глава IX. Продолжение маркионизма. — Апеллес
- Глава X. Татиан в роли еретика. — Энкратиты
- Глава XI. Великие епископы Греции и Азии. — Мелитон
- Глава XII. Вопрос о Пасхе
- Глава XIII. Последнее усиление хилиазма и дара пророчества. — Монтанисты
- Глава XIV. Сопротивление правоверной церкви
- Глава XV. Полное торжество иерархии. — Последствия монтанизма
- Глава XVI. Марк Аврелий у Квадов. — Книга Размышлений
- Глава XVII. Legio Fulminata. — Апологии Аполлинария, Мильтиада, Мелитона
- Глава XVIII. Гностики и монтанисты в Лионе
- Глава XIX. Лионские мученики
- Глава XX. Восстановление Лионской церкви. — Ириней
- Глава XXI. Цельс и Лукиан
- Глава XXII. Новые апологии. — Афенагор, Феофил Антиохийский, Минуций Феликс
- Глава XXIII. Успехи организации:
- Глава XXIV. Школы александрийская, эдесская
- Глава XXV: Статистика и географическая распространенность христианства
- Глава XXVI. Внутреннее мученичество Марка Аврелия. — Его приготовление к смерти
- Глава XXVII. Смерть Марка Аврелия. — Конец Античного мира
- Глава XXVIII. Христианство в конце II века. — Догма
- Глава XXIX. Культ и дисциплина
- Глава XXX. Нравы христиан
- Глава XXXI. Причины победы христианства
- Глава XXXII. Социальный и политический переворот, вызванный христианством
- Глава XXXIII. Христианская империя
- Глава XXXIV. Позднейшие превращения
Спасибо!
Супер! Спасибо! До сих пор произведения Эрнеста Ренана были только в перепечатках с дореволюционных изданий в старой орфографии! Это издание - современным правописанием