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Ренан - История происхождения христианства - 7 книг в одном томе

Эрнест Ренан - История происхождения христианства - Полное издание в одном томе
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History
Полное издание в одном томе
Эрнест Жозеф Ренан - История происхождения христианства - 7 книг в одном томе
  • Жизнь Иисуса
  • Апостолы
  • Апостол Павел
  • Антихрист
  • Евангелия и второе поколение христианства
  • Христианская церковь
  • Марк Аврелий и конец античного мира

Эрнест Ренан - История происхождения христианства - Полное издание в одном томе

М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2016. — 1275с.:ил.
Полное издание в одном томе
ISBN 978-5-9922-2140-4

Эрнест Ренан - История происхождения христианства - Жизнь Иисуса - Предисловие

Первые двенадцать изданий этого сочинения очень мало отличаются одно от другого. Напротив, настоящее издание было пересмотрено и исправлено с величайшей тщательностью. В течение четырех лет после появления этой книги я беспрерывно работал над ее улучшением. В некоторых отношениях мне облегчили эту задачу многочисленные критические отзывы о ней. Из них я читал все те, которые казались мне сколько-нибудь серьезными. Могу утверждать по чистой совести, что ни разу никакие оскорбления или клеветы, которые примешивались к этим отзывам, не помешали мне воспользоваться дельными указаниями, заключавшимися в них. Я все взвешивал и проверял. Если в некоторых случаях выражалось удивление, что я не отвечаю на те или другие упреки, поставленные мне с крайней самоуверенностью, как будто дело шло о вполне доказанных промахах, то я поступал так не потому, что пренебрегал этими упреками, а потому что мне невозможно было признать их. Чаще всего в таких случаях я приводил в примечаниях или тексты, или те соображения, на основании которых я не мог изменить своего мнения, или же старался с помощью легкой редакционной правки пояснить, в чем заключалось недоразумение со стороны моих противников. Мои примечания, весьма сжатые и заключающие в себе лишь ссылки на первоисточники, все же могут в достаточной степени познакомить опытного читателя с теми соображениями, которыми я руководствовался при составлении моего текста.
Если бы я задался целью подробно оправдываться во всех прегрешениях, в которых меня обвиняли, мне пришлось бы увеличить втрое или вчетверо объем моей книги; мне пришлось бы повторять вещи, которые были уже давно сказаны, и даже во французской литературе; понадобилось бы вступить в богословскую полемику, от которой я положительно отказываюсь; понадобилось бы говорить о самом себе, чего я никогда не делаю. Я писал с целью изложить мои мысли для тех, кто ищет истину. Что же касается лиц, которые в интересах своих верований желают выставить меня невеждой, кривотолком или недобросовестным человеком, то у меня нет ни малейшего желания изменить их образ мыслей. Если такое мнение необходимо для душевного спокойствия некоторых набожных особ, то поистине я бы постыдился его опровергать.
Кроме того, если бы я вступил в словопрения, то чаще всего они касались бы пунктом, не имеющих никакого отношения к исторической критике. Возражения мне были направлены с двух противоположных сторон. Одни из них шли со стороны людей свободомыслящих, которые не верят в сверхъестественное, а следовательно, и в боговдохновенность Священного Писания, или со стороны богословов либеральной протестантской школы, дошедших до такого широкого толкования догмы, что рационалисту уже довольно легко прийти с ними к соглашению. Эти противники стоят со мной на одной почве, мы исходим из одних и тех же принципов, мы можем спорить по правилам, принятым для всех вопросов истории, филологии, археологии.

Эрнест Ренан - История происхождения христианства - Полное издание в одном томе - Содержание

Книга 1 ЖИЗНЬ ИИСУСА
  • Предисловие
  • Введение, в котором говорится главным образом о подлинных источниках этого труда
  • Глава I. Место Иисуса в мировой истории
  • Глава II. Детство и юность Иисуса. Его первые впечатления
  • Глава III. Воспитание Иисуса
  • Глава IV. Мир идей, в котором развивался Иисус
  • Глава V. Первые изречения Иисуса. Его идеи о Боге-Отце и об истинной религии. Первые ученики
  • Глава VI. Иоанн Креститель. Путешествие к нему Иисуса. Его пребывание в Иудейской пустыне. Он принимает крещение от Иоанна
  • Глава VII. Развитие идей Иисуса о Царствии Божием
  • Глава VIII. Иисус в Капернауме :
  • Глава IX. Ученики Иисуса
  • Глава X. Проповедь на озере :
  • Глава XI. Царство Божие, понимаемое как наступление царствия бедных
  • Глава XII. Послание Иоанна из темницы к Иисусу. Смерть Иоанна. Отношение его школы к школе Иисуса
  • Глава XIII Первые опыты в Иерусалиме
  • Глава XIV. Отношение Иисуса к язычникам и самарянам
  • Глава XV. Начало легенды об Иисусе. Его воззрения на свою сверхъестественную роль
  • Глава XVI. Чудеса
  • Глава XVII. Окончательная постановка идей Иисуса о Царствии Божием
  • Глава XVIII. Учреждения Иисуса
  • Глава XIX. Возрастание энтузиазма и экзальтации
  • Глава XX. Оппозиция против Иисуса
  • Глава XXI. Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим
  • Глава XXII. Козни врагов Иисуса
  • Глава XXIII. Последняя неделя Иисуса
  • Глава XXIV. Арест и процесс Иисуса
  • Глава XXV. Смерть Иисуса
  • Глава XXVI. Иисус во гробе
  • Глава XXVII. Участь врагов Иисуса
  • Глава XXVIII. Существенные черты учения Иисуса
  • Приложение. Как следует пользоваться четвертым Евангелием при жизнеописании Иисуса
Книга 2 АПОСТОЛЫ
  • Введение. Критический обзор оригинальных документов
  • Глава I. Возникновение верования в воскресение Иисуса. — Явления в Иерусалиме
  • Глава II. Отъезд учеников из Иерусалима. — Вторая жизнь Иисуса в Галилее
  • Глава III. Возвращение апостолов в Иерусалим. — Конец периода явлений
  • Глава IV. Сошествие Святого Духа. — Явления экстаза и пророческие
  • Глава V. Первая Иерусалимская церковь, как бы общежительный монастырь
  • Глава VI. Обращение евреев-эллинистов и язычников
  • Глава VII. Церковь как ассоциация бедных. — Учреждение диаконата. — Диакониссы и вдовы
  • Глава VIII. Первые гонения. — Смерть Стефана. — Распад первой иерусалимской общины
  • Глава IX. Первые миссии. — Диакон Филипп
  • Глава X. Обращение св. Павла
  • Глава XI. Мир и внутреннее развитие иудейской церкви
  • Глава XII. Основание Антиохийской церкви
  • Глава XIII. Мысль об обращении язычников. — Святой Варнава
  • Глава XIV. Гонения Ирода Агриппы I
  • Глава XV. Движения, параллельные христианству или подражавшие ему. — Симон из Гиттона
  • Глава XVI. Общий ход христианских миссий
  • Глава XVII Общее состояние мира около половины I века
  • Глава XVIII. Религиозное законодательство эпохи
  • Глава XIX. Будущность христианских миссий
Книга 3 АПОСТОЛ ПАВЕЛ
  • Введение. Критика первоисточников
  • Глава I. Первое путешествие апостола Павла. — Проповедь на Кипре
  • Глава II. Продолжение первого путешествия Павла. — Проповедь в Галатии
  • Глава III. Первое дело об обрезании
  • Глава IV Глухая пропаганда христианства. — Появление христианства в Риме
  • Глава V. Второе путешествие апостола Павла. — Новое пребывание в Галатии
  • Глава VI. Продолжение второго путешествия апостола Павла. — Проповедь в Македонии
  • Глава VII. Продолжение второго путешествия Павла. — Павел в Афинах
  • Глава VIII. Продолжение второго путешествия Павла. — Первое пребывание в Коринфе
  • Глава IX. Продолжение второго путешествия Павла. — Первые послания. — Внутреннее состояние новых церквей
  • Глава X. Возвращение Павла в Антиохию. — Ссора его с Петром. — Контрмиссия, устроенная Иаковом, братом Господним
  • Глава XI. Брожение в Галатских церквах
  • Глава XII. Третье путешествие Павла. — Основание Эфесской церкви
  • Глава XIII. Успехи христианства в Азии и Фригии
  • Глава XIV. Ересь в Коринфской церкви. — Аполлос. — Начало соблазнов
  • Глава XV. Продолжение третьей миссии Павла. — Великий сбор пожертвований. — Отъезд из Эфеса
  • Глава XVI. Продолжение третьей миссии. — Второе пребывание Павла в Македонии
  • Глава XVII. Продолжение третьей миссии. — Второе пребывание Павла в Коринфе. — Послание к римлянам
  • Глава XVIII. Возвращение Павла в Иерусалим
  • Глава XIX. Последнее пребывание Павла в Иерусалиме. — Его арест
  • Глава XX. Плен Павла в Кесарии Палестинской
  • Глава XXI. Путешествие Павла в узах
  • Глава XXII. Общий обзор деяний Павла
Книга 4 АНТИХРИСТ
  • Введение. Критика главных оригинальных документов, использованных в этой книге
  • Глава I. Павел в заточении в Риме
  • Глава II. Петр в Риме
  • Глава III. Положение церквей в Иудее. Смерть Иакова
  • Глава IV. Последние деяния Павла
  • Глава V. Приближение кризиса
  • Глава VI. Пожар Рима
  • Глава VII. Избиение христиан. Эстетика Нерона
  • Глава VIII. Смерть св. Петра и св. Павла
  • Глава IX. После кризиса
  • Глава X. Революция в Иудее
  • Глава XI. Избиения в Сирии и Египте
  • Глава XII. Веспасиан в Галилее. Террор в Иерусалиме. Бегство христиан
  • Глава XIII. Смерть Нерона
  • Глава XIV. Бичи Божий и предзнаменования
  • Глава XV. Апостолы в Азии
  • Глава XVI. Апокалипсис
  • Глава XVII. Судьба Апокалипсиса
  • Глава XVIII. Воцарение Флавиев
  • Глава XIX. Разрушение Иерусалима
  • Глава XX. Последствия разрушения Иерусалима
  • Прибавление. О путешествии св. Петра в Рим и о пребывании св. Иоанна в Эфесе
Книга 5 ЕВАНГЕЛИЯ И ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
  • Введение
  • Глава I. Евреи после разрушения храма
  • Глава II. Бетар, книга Юдифи, еврейский канон
  • Глава III. Эбион за Иорданом
  • Глава IV. Отношения между евреями и христианами
  • Глава V. Закрепление легенды и учения Христа
  • Глава VI. Еврейское Евангелие
  • Глава VII. Греческое Евангелие. Марк
  • Глава VIII. Христианство и империя под властью Флавия
  • Глава IX. Распространение христианства. — Египет. — Сивиллизм
  • Глава X. Греческое Евангелие пополняется и исправляется (Матфей)
  • Глава XI. Тайна красоты Евангелия
  • Глава XII. Христиане семьи Флавиев. — Иосиф-Флавий
  • Глава XIII. Евангелие от Луки
  • Глава XIV. Гонения Домициана
  • Глава XV. Климент Римский. — Прогресс пресвитериата
  • Глава XVI. Конец Флавиев. — Нерва. — Вторичное появление Апокалипсиса
  • Глава XVII. Траян. — Добрые и великие императоры
  • Глава XVIII. Эфес. — Старость Иоанна. — Керинф. — Докетизм
  • Глава XIX. Лука, первый историк христианства
  • Глава XX. Секты Сирии. — Элказай
  • Глава XXI. Траян-гонитель. — Письмо Плиния
  • Глава XXII. Игнатий Антиохийский
  • Глава XXIII. Конец Траяна. — Восстание евреев
  • Глава XXIV. Окончательное отделение церкви от синагоги
  • Приложение. Братья и двоюродные братья Иисуса
Книга 6 ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
  • Предисловие
  • Глава I. Адриан
  • Глава II. Восстановление Иерусалима
  • Глава III. Относительная терпимость Адриана. Первые апологеты
  • Глава IV. Писания Иоанна
  • Глава V. Начало христианской философии
  • Глава VI. Рост епископской власти
  • Глава VII. Поддельные апостольские писания. Христианская Библия
  • Глава VIII. Хилиазм. Папий
  • Глава IX. Начало гностицизма
  • ГлаваХ. Василид, Валентин, Сатурнин, Карпократ
  • Глава XI. Последнее возмущение евреев
  • Глава XII. Исчезновение еврейской национальности
  • Глава XIII. Талмуд
  • Глава XIV. Ненависть между евреями и христианами
  • Глава XV. Антонин Благочестивый
  • Глава XVI. Христиане и общественное мнение
  • Глава XVII. Секты в Риме. Керигмы. Христианский роман. Окончательное примирение Петра и Павла
  • Глава XVIII. Преувеличение идей св. Павла. Маркион
  • Глава XIX. Католическая апология. Св. Юстин
  • Глава XX. Злоупотребления и покаяние. Новые пророчества
  • Глава XXI. Римский пиетизм. Пастырь Герма
  • Глава XXII. Правоверная Азия. Поликарп
  • Глава XXIII. Мученичество Поликарпа
  • Глава XXIV. Христианство в Галлии. Лионская церковь
  • Глава XXV Борьба в Риме. Мученичество св. Юстина. Фронтон
  • Глава XXVI. Апокрифические Евангелия
  • Глава XXVII. Апокрифические Деяния и Апокалипсисы
  • Приложение I. Был ли Иерусалим в третий раз осажден и разрушен при Адриане?
  • Приложение II. О времени написания Книги Товита
Книга 7 МАРК АВРЕЛИЙ И КОНЕЦ АНТИЧНОГО МИРА
  • Предисловие
  • Глава I. Воцарение Марка Аврелия
  • Глава II. Улучшения и реформы. — Римское право
  • Глава III. Владычество философов ,
  • Глава IV. Гонения на христиан
  • Глава V. Возрастающее величие Римской церкви. — Псевдоклиментины
  • Глава VI. Татиан. — Две системы апологии
  • Глава VII. Упадок гностицизма
  • Глава VIII. Восточный синкретизм. — Офиты. — Будущее возникновение манихейства
  • Глава IX. Продолжение маркионизма. — Апеллес
  • Глава X. Татиан в роли еретика. — Энкратиты
  • Глава XI. Великие епископы Греции и Азии. — Мелитон
  • Глава XII. Вопрос о Пасхе
  • Глава XIII. Последнее усиление хилиазма и дара пророчества. — Монтанисты
  • Глава XIV. Сопротивление правоверной церкви
  • Глава XV. Полное торжество иерархии. — Последствия монтанизма
  • Глава XVI. Марк Аврелий у Квадов. — Книга Размышлений
  • Глава XVII. Legio Fulminata. — Апологии Аполлинария, Мильтиада, Мелитона
  • Глава XVIII. Гностики и монтанисты в Лионе
  • Глава XIX. Лионские мученики
  • Глава XX. Восстановление Лионской церкви. — Ириней
  • Глава XXI. Цельс и Лукиан
  • Глава XXII. Новые апологии. — Афенагор, Феофил Антиохийский, Минуций Феликс
  • Глава XXIII. Успехи организации:
  • Глава XXIV. Школы александрийская, эдесская
  • Глава XXV: Статистика и географическая распространенность христианства
  • Глава XXVI. Внутреннее мученичество Марка Аврелия. — Его приготовление к смерти
  • Глава XXVII. Смерть Марка Аврелия. — Конец Античного мира
  • Глава XXVIII. Христианство в конце II века. — Догма
  • Глава XXIX. Культ и дисциплина
  • Глава XXX. Нравы христиан
  • Глава XXXI. Причины победы христианства
  • Глава XXXII. Социальный и политический переворот, вызванный христианством
  • Глава XXXIII. Христианская империя
  • Глава XXXIV. Позднейшие превращения
Views 1 504
Rating 5.0 / 5
Added 18.08.2019
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

V
Viking110 6 years ago

Спасибо!
E
esxatos 6 years ago

Супер! Спасибо! До сих пор произведения Эрнеста Ренана были только в перепечатках с дореволюционных изданий в старой орфографии! Это издание - современным правописанием 

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