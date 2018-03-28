Примерно в 1945 году в районе Наг-Хаммади в Верхнем Египте местными крестьянами случайно был найден большой сосуд метровой высоты, внутри которого находились пятьдесят три старинные рукописи, написанные на саидском диалекте коптского языка. Эти обёрнутые в кожу папирусные манускрипты в основном содержали в себе гностические тексты, среди которых было и знаменитое Евангелие от Фомы: этот документ относится к IV веку н. э., однако вполне возможно, что он является коптским переводом греческого текста, следы которого были обнаружены в сильно повреждённой древней папирусной рукописи, найденной в Оксиринхе, греческом городе в Среднем Египте, и датируемой III веком н. э.

Евангелие от Фомы составлено из 114 логий (множественное число от «логия»), или изречений, Иисуса, которые раскрывают тот факт, что Царство Божье уже присутствует в каждом из нас, что противоречит каноническим евангелиям, отстаивающим идею апокалиптического психоза в соответствии с подходом эсхатологии. Такое противоречие объясняется тем, что гнозис, свободный от всех религий, не знает никакой пространственно-временной иномирности. В предисловии к Евангелию от Фомы, которое было переведено с английского и прокомментировано Эмилем Гиллабертом, Пьером Буржуа и Ивом Хаасом, можно прочесть следующее: «Между временем, когда жил Иисус, и временем окончательной фиксации его слов в канонических евангелиях, в их тексты вносились серьёзные изменения». Самый первый английский перевод, цитаты из которого приводятся в этой книге, принадлежит Томасу О. Ламбдину. Мы избрали его по причине его серьёзности и аутентичности. Тем временем наши смиренные гностики размышляли над СЛОВАМИ, которые со времён Фомы их писцы добросовестно переписывали на новые папирусы по мере изнашивания старых.

И продолжалось это до тех пор, пока, поняв, что им грозит уничтожение вследствие их неповиновения иудохристианским прозелитам, они не ре ш или сохранить если не собственные жизни, то хотя бы свою библиотеку, частью которой, конечно, было Евангелие от Фомы — документ наибольшей важности — его последняя и правильная копия. И так это сокровище было доверено земле на последующие пятнадцать столетий... Нет надобности говорить, что это открытие вызвало большую полемику, особенно по той причине, что по меньшей мере половина из 114 логий не была найдена в новозаветных евангелиях, а те из них, которые там присутствуют, совершенно не такие. Весьма отличаясь от канонических евангелий, этот удивительный текст, представляющий Иисуса гностиком, приглашает нас к открытию нас самих нами же самими с помощью самой Жизни, являющейся нашей реальностью. Таким образом, христиан и гностиков разделяет пропасть.

Христианская традиция запрещает и уничтожает гностические тексты, а те, что были обнаружены в сосуде, упоминаются в перечне, который приводится в указе епископа Афанасия Александрийского, предписывающем их ликвидацию. Обнаруженные в Наг-Хаммади старинные рукописи позволяют нам сегодня слышать голос гностиков, жертв гонений, чьи труды решительно отстаивали первостепенное значение индивидуального непосредственного опыта.

Карл Ренц - Комментарии к евангелию от Фомы

Издательский дом — “Ганга” , 2017

ISBN 978-5-9909023-1-2

Карл Ренц - Комментарии к евангелию от Фомы - Содержание

Предисловие Я есть То, что есть Иисус

Когда ты думаешь, что ты рождён, ты мёртв

Будь неподвижным и будешь наибыстрейшим

То, что просыпается, по-прежнему спит

Не имеет значения, что ты скажешь, — я скажу обратное

Ты не можешь быть обнажённее, чем ты уже есть

Ты не видишь живое, потому что оно не движется

Знание абсолютного незнания

Между людьми никогда не будет любви

В знании себя остаётся только сострадание

Желание понять — это ад

Если вы хотите прийти ко Мне, вы должны быть обнажёнными

Всё есть мост, ведущий в никуда

Форма не способна стать тем, что есть форма

Несмотря на безумие идей, ты То, что ты есть

Любовная история Бога, или наивысший секс

Ты не сможешь уйти от любви к себе

Единственное самоубийство, которое ты можешь совершить

Тотальность бытия, которое никогда не рождается и никогда не умирает

Ты никогда не сможешь отделиться от того, что ты есть.

Доля секунды, разбивающая второго

Это абсолютное незнание

Всё — выдумка

Нерушимая тишина

Обманутый собой

Иисус — живое слово

Реализация Марии

Я всегда обращаюсь к Абсолюту

Ты — безграничное чудо

Есть только жизнь

Счастливого сна не будет никогда

Всё, что я говорю, — часть сна

Счастливого пути!

В пасти тигра! Примечания

Карл Ренц - Комментарии к евангелию от Фомы - Будь неподвижным и будешь наибыстрейшим

Если они спросят вас: Каков знак Отца вашего, который в вас? — скажите им: Это движение и покой. Ты являешься тем, что само по себе абсолютно неподвижно. Всё это сноподобное движение происходит вокруг Тебя. Поэтому, когда ты путешествуешь, Ты никуда не движешься. Ты всегда — то, что абсолютно неподвижно, а места сами приходят к Тебе. В Мундака-упанишаде говорится: «Тот, кто не двигается, перемещается быстрее, чем бегущий». Будь неподвижным и будешь наибыстрейшим. Это как абсолютная скорость. Посмотри на Абсолют как на абсолютную частицу, абсолютное пробуждение скорости, абсолютная же скорость — это неподвижность.

В тот миг, когда начинается абсолютное движение, он уже там, откуда стартовал. Значит, он никогда не двигается. Создавая всю эту сноподобную вселенную, он начинает пробуждаться, и это пробуждение является абсолютным пробуждением. Однако он не двигается, поскольку даже на абсолютной скорости он всегда остаётся неподвижным. И ты есть этот Абсолют, который никогда не двигается в своей реализации. Совершенно неподвижный. То, что есть Абсолют, Отец, реализует себя в движении и отсутствии движения. Это как крест. Движение — это горизонталь, а неподвижность — вертикальный Дух. Таков этот символ.

И в кресте есть также точка пересечения прямых, центр, являющийся Сердцем осознавания. В этом вся реализация Реальности как осознавание, вертикальный Дух и время. Движение — это волны, а покой — это океан, а всё вместе — всё тот же океан. Океан — это единственность, а волны — это двойственность. Океан — символ Сознания, которое представляет собой и движение, и неподвижность, однако Сознание уже является реализацией Реальности. Называть Реальность океаном не совсем правильно. А что же тогда можно сказать о не-океане? Это как с Бытием и небытием. Бытие — это крест, а небытие — это отсутствие.

Есть присутствие, и затем — отсутствие. Однако То, чем является отсутствие, суть также То, чем является присутствие. Таким образом, в присутствии находится океан Сознания: там есть волна, которая представляет собой относительное, затем — неподвижность, являющаяся вневременностью океана, Духом, и затем — осознавание. И в небытии ты в не меньшей степени океан, чем не-океан, однако в так называемом присутствии всё является океаном. Всё это Сознание. Однако поскольку Ты в присутствии, равно как и в отсутствии — океан или не-океан, то какое это имеет значение для Того, что ты есть?

Поэтому говорится, что Бог не знает ни океан, ни не-океан. Небытие свободно или нет ? Нет. Небытие есть только потому, что есть Абсолют. Отсутствие есть только потому, что есть присутствие, но то, что является Абсолютом, не знает ни присутствия, ни отсутствия. Он — и присутствие, и отсутствие, и ни то ни другое. Превращается ли когда-либо небытие в Бытие? Всегда есть только То. Бытие и небытие — это две стороны одной монеты. Ничего не появляется в появлении и не исчезает в исчезновении. Ты говорил об осознавании. Это то же, что и Абсолют ? Нет, это уже выражение Абсолюта.

Ты можешь сказать, что оно является началом и концом проявления Абсолюта. Ты можешь сказать, что оно — наичистейшее переживание, однако даже самое чистое переживание не является переживанием Того, что есть Абсолют. Просто отбрось идею Абсолюта и будь. Можно ли сказать, что Абсолют — это нечто самое простое? Ты можешь сказать: Абсолют — это то, что является Природой, не знающей природы. Это Природа, но поскольку То не знает никакой природы, То не знает, что естественно, а что не естественно. Только тогда, когда есть знающий, есть определение того, что естественно, а что — нет. Но тогда уже слишком поздно.

Когда знающий даёт чему-то определение, возникает бесконечное множество способов пытаться дать окончательное определение. Осознавание — это уже воображение. Оно — первое и последнее переживание. Но абсолютного Переживающего, являющегося предвечным источником, — нельзя вообразить. Осознавание — это уже переживание, но Реальность присутствует здесь ещё до познания себя как осознавания. Реальность есть. И реализация начинается с осознавания: быть пробуждённым. Никто не реализует Абсолют. В Абсолюте никого нет. Есть только Абсолют. И поскольку Абсолют никому не принадлежит, никто не может быть Абсолютом.

Это, конечно, всегда будет парадоксом, но этим парадоксом являешься Ты сам. Только парадокс не нуждается в объяснении, поскольку для Того, что есть «пара», — предшествующего всем идеям — парадокс является тем, что есть как в присутствии, так и в отсутствии. То не знает парадоксов. Однако для интеллекта это предстаёт неразрешимым коаном. Как могло случиться, что то, чего нет, является тем, что есть? Ты не сможешь этого понять, ты можешь только быть Тем. То никогда не создаёт проблем, и То не нуждается ни в объяснении, ни в разгадке коана. Нисаргадатта Махарадж сказал: «Вы есть чистое неведение».

То, на что указывают метафизики, является тайной, которая никогда не будет раскрыта, поскольку нет второго, которое ты можешь ухватить, — нет даже одного. То не может быть относительным знанием, оно никогда не бывает объектом знания. Что бы ты ни познавал, это является объектом во времени, но То не находится во времени. Значит, эти слова скорее разрушительны, чем созидательны. Ты строишь, разрушая. Ты — то, что остаётся. Это называется субстратом. Ты — субстрат, из которого больше нечего извлекать. Даже когда исчезает идея о втором, Ты есть.