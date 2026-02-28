Рэнди Алькорн - Как управлять финансами, которые доверил мне Бог

Рэнди Алькорн - Как управлять финансами, которые доверил мне Бог
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

Алькорн Рэнди - Как управлять финансами, которые доверил мне Бог - Библейское руководство

СПб.: Виссон, 2013. — 304 с.

ISBN 978-5-905913-15-0

Алькорн Рэнди - Как управлять финансами, которые доверил мне Бог - Библейское руководство - Содержание

Предисловие

Часть 1. ДЕНЬГИ И СОБСТВЕННОСТЬ: ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ

  • Глава 1. Правильное основание: библейский взгляд на деньги - Глава 2. Право собственности: всё принадлежит Богу - Глава 3. Управление: наша ответственность

Часть 2. СУЖДЕНИЯ, МЕШАЮЩИЕ ВЕРНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ

  • Глава 4. "Деньги - зло": ложная духовность - Глава 5. "И снова о деньгах": идол сребролюбия - Глава 6. Сребролюбие: десять неминуемых угроз - Глава 7. Сопротивление духу сребролюбия в христианской семье - Глава 8. Переосмысление богословия процветания (подсказка:Бог не золотая рыбка)

Часть 3. НАШЕ УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ В СВЕТЕ ВЕЧНОСТИ

  • Глава 9. Два сокровища, два взгляда, два господина: выбор между двумя царствами - Глава 10. Удел Божьего слуги в вечности - Небеса - Глава 11. Награда в вечности, ожидающая Божьих слуг

Часть 4. ПОЖЕРТВОВАНИЯ И УМЕНИЕ ДЕЛИТЬСЯ БОЖЬИМИ ДЕНЬГАМИ И СОБСТВЕННОСТЬЮ

  • Глава 12. Десятина учит жертвовать - Глава 13. Добровольное пожертвование: полнота исполненного благодатью сердца - Глава 14. Помощь нуждающимся и проповедь Евангелия: поддержка Божьего служения Божьими средствами

Часть 5. МУДРОЕ ОБРАЩЕНИЕ С БОЖЬИМИ ДЕНЬГАМИ И СОБСТВЕННОСТЬ

  • Глава 15. Ученичество: решение жить целеустремлённой жизнью - Глава 16. Долги: обретение свободы и мудрости - Глава 17. Вопросы и ответы, касающиеся долговых обязательств - Глава 18. Подготовка к будущему: сберегательные счета и пенсионные фонды - Глава 19. В поисках прибыли: азартные игры и инвестиции - Глава 20. Наследство или наследие: что оставить на земле, а что выслать на небеса

Часть 6. ПЕРЕДАВАЯ ЭСТАФЕТУ МУДРОГО УПРАВЛЕНИЯ

  • Глава 21. В семье: обучение детей обращению с Божьими деньгами и собственностью - Глава 22. В церкви: развитие культуры управления и жертвования

Заключение. Управление финансами и инвестирование в вечность

И что теперь делать?

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Ссылка не верная. Не на ту книгу.

