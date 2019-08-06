События, которым посвящена эта книга, легли в основу известного бестселлера Дэна Брауна «Код да Винчи" .Ренн-ле-Шато, маленькая деревушка на юге Франции, в ХХ веке стала средоточием загадочных слухов: местный кюре Беранже Соньер вызвал скандал своим вызывающим, неподобающим священнику поведением. Скромный служитель Церкви тратил колоссальные суммы денег на постройку собственной усадьбы, устраивал роскошные приемы, открыто ссорился со своим епископом. То, что поначалу казалось эксцентричными выходками, имело более серьезную подоплеку.

Молва упорно связывала богатство кюре с таинственным сокровищем, которое якобы Соньер нашел во время реставрации приходской церкви: страшным секретом, позволявшим священнику едва ли не шантажировать Ватикан и самого папу римского. Так что же мог найти простой французский кюре в сельской церквушке, что на смертном одре его друг-священник не смог дать ему опущение грехов? Сокровище вестготов или катаров? Святой Грааль? Старинные рукописи, содержащие разоблачение основ христианской веры? Автор книги предлагает свою , во многом шокирующую, версию .

Жан Блюм - Ренн-ле-Шато - Вестготы - катары - тамплиеры - Cекрет еретиков

Жан Блюм. -СПб : Евразия, 2007.-252 с.

ISBN 978-5-8071-0235-5

Жан Блюм - Ренн-ле-Шато - Вестготы - катары - тамплиеры - Cекрет еретиков - Содержание

Глава I. Первый визит в Ренн-ле-Шато

Глава II. История жизни аббата Соньера правда и вымысел

Глава III. Церковь

Глава IV. Иисус

Глава V. В наши дни

Глава VI. Acta est fabula

Жан Блюм - Ренн-ле-Шато - Вестготы - катары - тамплиеры - Cекрет еретиков

О моем намерении написать книгу, посвященную "делу Ренн-ле-Шато", знали немногие, однако неизменное внимание и дружеская поддержка этих людей сопутствовали мне во всех начинаниях. Эрудиция Сони Моро не раз спасала меня от ошибки оплошностей. Ее благожелательное ко мне отношение не мешало ей беспощадно расправляться с найденными о грехами: "Ваш труд будут критиковать за одно лишь содержание, поэтому, по крайней мере, воздержитесь от неточностей в изложении фактов ! Спасибо вам, Соня. Ореол таинственности, окружавший личность Алена Февраля, навсегда останется в моей памяти. Чувствовалось, что этот человек обсуждает со мной лишь немногое из того, что знает сам об интересующем меня деле.

Однако он великодушно делился знаниями и настаивал на продолжении поисков. Благодарю вас, Ален. Многочисленные работы Татьяны Клецки- Прадед, в том числе и составленный ею путеводитель по Ренн-ле-Шато, помогли мне в ходе этого расследования: в них я нашел информацию о различных эпизодах волнующего меня дела, а также сведения о героях, придавших этой истории особую остроту и пикантность. Ее муж, неисправимый насмешник Андре Прадер, в прошлом управляющий компании, считает, что мистерия Ренн-ле-Шато более смахивает на пьесу, изобилующую неожиданными сюжетными ходами; в его глазах такое произведение заслуживает колких насмешек. Я приношу благодарность этой семейной паре за то, что они делились со мной своими соображениями и не раз советовали придать данному детективному экскурсу то или иное направление.