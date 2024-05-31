Реннер – Духовное оружие для победы над врагом

Павел писал церкви в Ефесе: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Послание к Ефесянам, 6:11).

Греческое слово «panoplia» (рап-ор-Иа), которое переводится как «всеоружие», отсылает нас к римскому солдату, который полностью экипирован, с головы до ног. И так как «panoplia» — это всеоружие римского солдата, рассмотрим именно его.

Павел много находился в заточении, поэтому имел возможность хорошо рассмотреть обмундирование римского солдата. Он знал, как выглядят пояс надзирателя, мощная кольчуга, обувь с шипами, щит в полный рост воина, шлем с большими перьями, меч и специально выточенное копье, которое можно было бросать на большое расстояние и поражать врата на дистанции.

Римские солдаты новозаветых времен, как правило, всегда были снабжены всеми семью наименованиями оружия для нападения и защиты. Сегодня эти вооружения вы можете увидеть в музеях.

Итак, во-первых, римский солдат имел пояс. И хотя это была, может быть, самая простая и ничем не примечательная деталь вооружения, которое имел римский солдат, она представляла самую важную его часть, так как к поясу крепились все остальные детали вооружения. Например, пояс удерживал кольчугу именно на том месте, где он должен был находиться, щит можно было укрепить на специальном крючке, висевшем на поясе, а с другой стороны можно было повесить меч после прекращения боя.

Сам по себе пояс был настолько обычной для солдата вещью , что ни один из них не воспринимал его как оружие, однако он был самой важной деталью вооружения, так как без него все оружие просто слетело бы с солдата.

В дополнение к поясу римский солдат носил еще один вид вооружения — великолепную кольчугу. Кольчуга римского солдата состояла из двух больших металлических частей. Одна половина прикрывала переднюю часть тела, другая — тыльную. В области плеча эти части соединялись большими латунными кольцами.

Часто передняя и задняя части кольчуги изготавливались из мелких металлических пластин, по форме напоминающих рыбью чешую, поэтому и сама кольчуга очень напоминала рыбью чешую. Эта тяжелая часть вооружения начиналась от шеи и доходила до колен. От талии до колен кольчуга представляла собой нечто вроде металлической юбки. Кольчуга была самой тяжелой частью вооружения римского воина. В зависимости от телосложения самого солдата вес кольчуги мог достигать 15 килограммов. В первой книге Царств (17:5) описывается кольчуга Голиафа, которая весила 15 тысяч сиклей меди, что составляет 60 килограммов.

Помимо такой красивой брони римский солдат носил третий вид вооружения — очень опасную обувь. Это не были простые сандалии, которые римляне носили каждый день. Те сандалии, которые носят сегодня, — просто легкие кусочки кожи, которые обвивают ногу вокруг пятки и носка.

Рик Реннер – Духовное оружие для победы над врагом – Как разоблачить хитрости и планы дьявола

Книга составлена на основе выдержек из книги "Одетые для того, чтобы убивать". - Елгава: «Благая весть», 1993. – 62 с.

Рик Реннер – Духовное оружие для победы над врагом – Содержание

Предисловие

Глава первая

Надень все оружие!

Новый комплект одежды...

Как вы можете “облечься во всеоружие Божие”?..

Глава вторая

Понимать врага

Лицом к лицу с врагом

Противостоять злым козням дьявола...

Злые умыслы дьявола

Ложь дьявола

Глава третья

Отрубить голову великану

Суровые правила духовной брани

Мнение плоти ничего не значит

Не поступайте по плоти

Одерживайте победу над филистимлянином в вашей жизни

Дьявол: как он любит действовать

Глава четвертая

Борьба с начальствами и властями

Уйти от поражения

Начальства и власти

Звание и регистр дьявола

Глава пятая

Кто такой дьявол?

Способности дьявола разрушать

Извращенная натура дьявола

Желание сатаны контролировать

Сатана, управляющий разумом

Предисловие к духовной брани