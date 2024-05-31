Реннер – Духовное оружие для победы над врагом
Павел писал церкви в Ефесе: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Послание к Ефесянам, 6:11).
Греческое слово «panoplia» (рап-ор-Иа), которое переводится как «всеоружие», отсылает нас к римскому солдату, который полностью экипирован, с головы до ног. И так как «panoplia» — это всеоружие римского солдата, рассмотрим именно его.
Павел много находился в заточении, поэтому имел возможность хорошо рассмотреть обмундирование римского солдата. Он знал, как выглядят пояс надзирателя, мощная кольчуга, обувь с шипами, щит в полный рост воина, шлем с большими перьями, меч и специально выточенное копье, которое можно было бросать на большое расстояние и поражать врата на дистанции.
Римские солдаты новозаветых времен, как правило, всегда были снабжены всеми семью наименованиями оружия для нападения и защиты. Сегодня эти вооружения вы можете увидеть в музеях.
Итак, во-первых, римский солдат имел пояс. И хотя это была, может быть, самая простая и ничем не примечательная деталь вооружения, которое имел римский солдат, она представляла самую важную его часть, так как к поясу крепились все остальные детали вооружения. Например, пояс удерживал кольчугу именно на том месте, где он должен был находиться, щит можно было укрепить на специальном крючке, висевшем на поясе, а с другой стороны можно было повесить меч после прекращения боя.
Сам по себе пояс был настолько обычной для солдата вещью , что ни один из них не воспринимал его как оружие, однако он был самой важной деталью вооружения, так как без него все оружие просто слетело бы с солдата.
В дополнение к поясу римский солдат носил еще один вид вооружения — великолепную кольчугу. Кольчуга римского солдата состояла из двух больших металлических частей. Одна половина прикрывала переднюю часть тела, другая — тыльную. В области плеча эти части соединялись большими латунными кольцами.
Часто передняя и задняя части кольчуги изготавливались из мелких металлических пластин, по форме напоминающих рыбью чешую, поэтому и сама кольчуга очень напоминала рыбью чешую. Эта тяжелая часть вооружения начиналась от шеи и доходила до колен. От талии до колен кольчуга представляла собой нечто вроде металлической юбки. Кольчуга была самой тяжелой частью вооружения римского воина. В зависимости от телосложения самого солдата вес кольчуги мог достигать 15 килограммов. В первой книге Царств (17:5) описывается кольчуга Голиафа, которая весила 15 тысяч сиклей меди, что составляет 60 килограммов.
Помимо такой красивой брони римский солдат носил третий вид вооружения — очень опасную обувь. Это не были простые сандалии, которые римляне носили каждый день. Те сандалии, которые носят сегодня, — просто легкие кусочки кожи, которые обвивают ногу вокруг пятки и носка.
Рик Реннер – Духовное оружие для победы над врагом – Как разоблачить хитрости и планы дьявола
Книга составлена на основе выдержек из книги "Одетые для того, чтобы убивать". - Елгава: «Благая весть», 1993. – 62 с.
Рик Реннер – Духовное оружие для победы над врагом – Содержание
Предисловие
Глава первая
- Надень все оружие!
- Новый комплект одежды...
- Как вы можете “облечься во всеоружие Божие”?..
Глава вторая
- Понимать врага
- Лицом к лицу с врагом
- Противостоять злым козням дьявола...
- Злые умыслы дьявола
- Ложь дьявола
Глава третья
- Отрубить голову великану
- Суровые правила духовной брани
- Мнение плоти ничего не значит
- Не поступайте по плоти
- Одерживайте победу над филистимлянином в вашей жизни
- Дьявол: как он любит действовать
Глава четвертая
- Борьба с начальствами и властями
- Уйти от поражения
- Начальства и власти
- Звание и регистр дьявола
Глава пятая
- Кто такой дьявол?
- Способности дьявола разрушать
- Извращенная натура дьявола
- Желание сатаны контролировать
- Сатана, управляющий разумом
Предисловие к духовной брани
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