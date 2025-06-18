Когда я был ребенком, каждый год накануне Рождества мы с родителями и моими сестрами садились в машину и отправлялись на один из многочисленных елочных базаров нашего города. Мы бродили по рядам, внимательно рассматривая выставленные там кипарисы, сосны и ели в поисках идеального рождественского дерева для нашей семьи.

Когда выбор был сделан, отец оплачивал покупку, привязывал дерево к крыше нашего автомобиля, вез его домой, а затем устанавливал в центре гостиной. Мы с сестрами необыкновенно радовались, украшая его серебряной мишурой, большими разноцветными лампочками, нитками попкорна и рождественскими фонариками. В завершение, на макушку дерева мы водружали блестящую красно-серебристую звезду. Мы наряжали рождественское дерево каждый год, это было большим и радостным событием в семье Реннеров!

Я мог буквально часами сидеть и смотреть на огоньки и украшения. Но для того, чтобы обратить мое внимание на Иисуса, а не на рождественскую елку, моя мама придумала для меня увлекательное занятие: каждый год я должен был вырезать из картона рождественский вертеп.

В радостном возбуждении я доставал большую коробку с карандашами и принимался рисовать маленький хлев с животными, пастухами, волхвами, Иосифом, Марией и Иисусом. На крыше хлева я рисовал сидящего ангела. Затем я аккуратно вырезал нарисованные фигурки. Там, где под елкой должны были лежать долгожданные подарки, я размещал этот сюжет из Рождественской истории, наклеив фигурки на чистые палочки от мороженого.

Вертеп стал для меня самым важным элементом рождественской елки. Меня больше не увлекали елочные гирлянды и фонарики, я ложился на живот перед елкой и подолгу рассматривал свое творение — сцену из удивительной истории, которая произошла в ту ночь, когда родился Иисус.

Моя мама специально помогала мне сосредоточиться на смысле чудесного события Рождества и не думать лишь о подарках и украшении рождественской елки. Благодаря ей рождение Иисуса и персонажи, ставшие участниками этого события, заняли главное место в моем маленьком сердце, а елка со своим убранством и прочими атрибутами — второстепенное. Мое внимание переключилось на вырезанную из картона поделку, которую я размещал под рождественской елкой семьи Реннер. Лежа на полу, я смотрел на нее и представлял, каким величественным был приход Иисуса в этот мир.

Каждый год на Рождество в нашей церкви совершалось особенное праздничное богослужение. По такому случаю посредине сцены устанавливали орган, жена пастора играла на нем рождественские гимны, и все в церкви во главе с пастором пели рождественские песни.

За песнопениями всегда следовало угощение. Детям и подросткам раздавали огромные, в 12 дюймов (почти 30,5 сантиметров), леденцы — лакомство, которому мы всегда радовались как в первый раз. Ожидая этого момента, мы от всего сердца пели рождественские песни. Затем наш пастор произносил чудесную проповедь о рождении Иисуса — истинной причине Рождества — и приглашал к алтарю тех, кто хочет посвятить свою жизнь Спасителю. Каждый год мы наблюдали, как люди шли вперед по проходу, чтобы сделать свой вечный выбор.

Рик Реннер — Рождество: Полная и достоверная история

Москва: ООО «Издательство Эксмо», 2025. — 304 с. : ил.

ISBN 978-5-04-203719-1

Рик Реннер — Рождество: Полная и достоверная история — Содержание