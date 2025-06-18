Реннер — Рождество — Полная и достоверная история
Когда я был ребенком, каждый год накануне Рождества мы с родителями и моими сестрами садились в машину и отправлялись на один из многочисленных елочных базаров нашего города. Мы бродили по рядам, внимательно рассматривая выставленные там кипарисы, сосны и ели в поисках идеального рождественского дерева для нашей семьи.
Когда выбор был сделан, отец оплачивал покупку, привязывал дерево к крыше нашего автомобиля, вез его домой, а затем устанавливал в центре гостиной. Мы с сестрами необыкновенно радовались, украшая его серебряной мишурой, большими разноцветными лампочками, нитками попкорна и рождественскими фонариками. В завершение, на макушку дерева мы водружали блестящую красно-серебристую звезду. Мы наряжали рождественское дерево каждый год, это было большим и радостным событием в семье Реннеров!
Я мог буквально часами сидеть и смотреть на огоньки и украшения. Но для того, чтобы обратить мое внимание на Иисуса, а не на рождественскую елку, моя мама придумала для меня увлекательное занятие: каждый год я должен был вырезать из картона рождественский вертеп.
В радостном возбуждении я доставал большую коробку с карандашами и принимался рисовать маленький хлев с животными, пастухами, волхвами, Иосифом, Марией и Иисусом. На крыше хлева я рисовал сидящего ангела. Затем я аккуратно вырезал нарисованные фигурки. Там, где под елкой должны были лежать долгожданные подарки, я размещал этот сюжет из Рождественской истории, наклеив фигурки на чистые палочки от мороженого.
Вертеп стал для меня самым важным элементом рождественской елки. Меня больше не увлекали елочные гирлянды и фонарики, я ложился на живот перед елкой и подолгу рассматривал свое творение — сцену из удивительной истории, которая произошла в ту ночь, когда родился Иисус.
Моя мама специально помогала мне сосредоточиться на смысле чудесного события Рождества и не думать лишь о подарках и украшении рождественской елки. Благодаря ей рождение Иисуса и персонажи, ставшие участниками этого события, заняли главное место в моем маленьком сердце, а елка со своим убранством и прочими атрибутами — второстепенное. Мое внимание переключилось на вырезанную из картона поделку, которую я размещал под рождественской елкой семьи Реннер. Лежа на полу, я смотрел на нее и представлял, каким величественным был приход Иисуса в этот мир.
Каждый год на Рождество в нашей церкви совершалось особенное праздничное богослужение. По такому случаю посредине сцены устанавливали орган, жена пастора играла на нем рождественские гимны, и все в церкви во главе с пастором пели рождественские песни.
За песнопениями всегда следовало угощение. Детям и подросткам раздавали огромные, в 12 дюймов (почти 30,5 сантиметров), леденцы — лакомство, которому мы всегда радовались как в первый раз. Ожидая этого момента, мы от всего сердца пели рождественские песни. Затем наш пастор произносил чудесную проповедь о рождении Иисуса — истинной причине Рождества — и приглашал к алтарю тех, кто хочет посвятить свою жизнь Спасителю. Каждый год мы наблюдали, как люди шли вперед по проходу, чтобы сделать свой вечный выбор.
Рик Реннер — Рождество: Полная и достоверная история
Москва: ООО «Издательство Эксмо», 2025. — 304 с. : ил.
ISBN 978-5-04-203719-1
Рик Реннер — Рождество: Полная и достоверная история — Содержание
- Глава 1. Кто был Цезарь Август и как он связан с Рождеством
- Глава 2. Как Иосиф и Мария оказались в Вифлееме
- Глава 3. Почему Иисус родился в пещере
- Глава 4. Почему ясли были столь важны
- Глава 5. Был ли Иисус бедным?
- Глава 6. Почему так важен Вифлеем
- Глава 7. Кто такие пастухи
- Глава 8. Посвящение младенца Иисуса в храме
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Глава 9. Кто такие Симеон и Анна
- Кем был Симеон
- На Симеоне пребывал дух пророчества
- Кем была Анна
- Некоторые признаки второго пришествия Иисуса
- Глава 10. Кем был Ирод и какое отношение он имел к Рождеству
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Глава 11. Кто такие волхвы
- Встреча Нерона с волхвами
- Даниил и волхвы
- Сколько было волхвов и как их звали
- Путешествие волхвов
- Звезда и Иерусалим
- Глава 12. Почему Ирод встревожился, услышав весть об Иисусе
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Глава 13. Ценность принесенных даров
- Какие дары были принесены
- Что означали золото, ладан и смирна
- Что случилось с дарами
- Глава 14. Бегство в Египет и избиение младенцев
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Глава 15. Истинное значение Рождества
- Акт смирения
- Акт распятия
- Унижение и слава
- Ссылки
- Молитва спасения
- Об авторе
- Книги Рика Реннера
- Контактные данные
Афтор фантазирует.... У Исуса не было родных сестер и братьев, как он утверждает...