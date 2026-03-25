Рик Реннер - Свет во тьме - Том 1 - Семь посланий семи церквям

2015, Местная религиозная организация христиан веры евангельской «Мир»

ISBN 978-5-91384-015-8

Перевод: Багрецов Сергей

Published in Partnership with Rick Renner Ministries

Originally published in English under the title:

A Light in Darkness, Volume One:

Seven Messages to the Seven Churches

ISBN 978-0-9779459-8-6

Рик Реннер - Свет во тьме - Том 1 - Семь посланий семи церквям - Некоторые отзывы о книге

Как и прежде, в книге «Свет во тьме» Рик Реннер представил качественный результат своей исследовательской деятельности. Большинству современных верующих неведомо множество захватывающих исторических фактов. Эта книга уникальна по своей сути. Читатель погружается в атмосферу первого столетия и особым образом переживает события, учась ценить то, чего стоило первым христианам утверждаться в вере, созидать Церковь и нести потомкам важнейшее на свете послание.

Сергей Ряховский,доктор богословия, начальствующий епископ РОСХВЕ, член Общественной палаты РФ

Любой автор должен обладать превосходными писательскими навыками и уметь мастерски обращаться со словом, без чего изложить глубокие духовные истины простым и понятным языком так, чтобы содержание произведения оставалось интригующим и захватывающим, не представляется возможным. По этой причине первый том книги Рика Реннера «Свет во тьме» без преувеличения исключителен. Произведение богато историческими материалами, прекрасно иллюстрированными и представленными столь искусно, что в евангельское повествование, оживляя его, тесно вплетаются многочисленные исторические события, сцены и реалии.

Можно с уверенностью сказать, что эта книга найдёт должное признание как среди христиан, так и среди неверующих читателей. Благодаря основательному учению польза от чтения этой книги окажется ощутимой не только в личном духовном росте, но и в учёбе, поскольку содержит всесторонний и глубокий учебный материал для студентов библейских школ, институтов и семинарий, а также пригодится на занятиях по подготовке служителей, для собраний домашних групп и т. п.

Первый том книги «Свет во тьме» написан умело и искусно, автор передаёт дух и жизнь Нового Завета. Уверен, эта книга пробудит искренний интерес у самой широкой читательской аудитории. С удовольствием рекомендую эту книгу и ожидаю, что её издание станет значительным событием для всего русскоязычного христианского сообщества.

Владимир Обровец, доктор богословия, вице-президент РАИ, старший пастор Второй баптистской церкви г. Москвы

Блестяще написанное произведение Рика Реннера «Свет во тьме» (т. 1) представляет собой наилучшим образом выверенное собрание фотографического материала, иллюстраций и повествований. Это тщательно составленный экскурс в жизнь первых христиан, а вместе с тем правдивое раскрытие трудностей, с которыми столкнулась Церковь того времени. Крайне редко удаётся встретить в одном издании столь глубокие познания и истины, имеющие отношение к апокалиптическому посланию апостола Иоанна Церкви последнего времени. Последователи Иешуа (Иисуса) среди наших современников невероятно обрадуются, увидев это писательское достижение Рика Реннера. Его тщательное, детальное исследование — настоящий дар для всех, кто неравнодушен к библейской истории!

Джонатан Бернис,раввин мессианской общины, президент служения Jewish Voice Ministries International (г. Финикс, США)

Первый том труда Рика Реннера «Свет во тьме» — уникальное и всеобъемлющее произведение на тему посланий Иисуса Христа семи церквям, упомянутым в книге Откровение. Благодаря глубоким и богатым знаниям исторических, географических, культурных и языковых особенностей этой темы Рик Реннер оживляет библейский призыв Христа и делает его по-настоящему актуальным для нас. Будьте внимательны при путешествии по этим золотым копям библейского откровения — и вы услышите, что Дух говорит Церкви и лично вам!

Джойс Майер, учитель, писательница, проповедница, «Служение Джойс Майер» (США)

Первый том книги «Свет во тьме» крестит своих читателей — погрузит их в полноту истин, которые можно почерпнуть из каждого предложения, абзаца, раздела и главы. Таким образом читатель обретёт более глубокое понимание и ещё сильнее ощутит свою сопричастность к посланиям Иисуса тем церквям. Несомненно, внимательное чтение и изучение этой книги произведёт в читателе очищение водой Божьего Слова и укрепит в решении жить как победитель.

Искренне молюсь, чтобы книги этой серии стали настоящим светильником для Церкви и помогли верующим приготовиться к событиям грядущих дней.

Кей Артур, учитель, писательница, служение Precepts Ministries International