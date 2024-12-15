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Репин - Далекое близкое - Воспоминания

Илья Репин - Далекое близкое - Воспоминания
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Category ESXATOS BOOKS, History, *Biographies Memoirs
Обласканный, прославленный, принятый с таким большим почетом, что даже совесть беспокоится о незаслуженности всей этой чести, я выпускаю книгу своих писаний пером. В разное время, под разными настроениями, составился целый круг жизни, с детства до старости.
Вместо предисловия предлагаю воспоминаньица о самых интересных минутах моей жизни. Мы их не ценим, выпускаем, даже стыдимся и замалчиваем. Я набрасываю о них эскизы - краткие отрывки.

Илья Репин - Далекое близкое - Воспоминания

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 325 с.
ISBN: 978-5-534-10827-9

Илья Репин - Далекое близкое - Воспоминания - Содержание

  • Мои восторги
  • Впечатления детства. 1844 – 1854
  • Юность. 1859 – 1861
  • В Петербурrе. 1863 – 1870
  • Иван Николаевич Крамской
  • Стасов, Антокольский, Семирадский
  • Славянский базар
  • Бурлаки на Волrе. 1868 – 1870
  • Владимир Васильевич Стасов
  • Николай Николаевич Ге
  • Архип Иванович Куинджи
  • Валентин Александрович Серов
  • Из моих общений с Л. Н. Толстым
Views 242
Rating 5.0 / 5
Added 15.12.2024
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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