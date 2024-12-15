Репин - Далекое близкое - Воспоминания
Обласканный, прославленный, принятый с таким большим почетом, что даже совесть беспокоится о незаслуженности всей этой чести, я выпускаю книгу своих писаний пером. В разное время, под разными настроениями, составился целый круг жизни, с детства до старости.
Вместо предисловия предлагаю воспоминаньица о самых интересных минутах моей жизни. Мы их не ценим, выпускаем, даже стыдимся и замалчиваем. Я набрасываю о них эскизы - краткие отрывки.
Илья Репин - Далекое близкое - Воспоминания
Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 325 с.
ISBN: 978-5-534-10827-9
Илья Репин - Далекое близкое - Воспоминания - Содержание
- Мои восторги
- Впечатления детства. 1844 – 1854
- Юность. 1859 – 1861
- В Петербурrе. 1863 – 1870
- Иван Николаевич Крамской
- Стасов, Антокольский, Семирадский
- Славянский базар
- Бурлаки на Волrе. 1868 – 1870
- Владимир Васильевич Стасов
- Николай Николаевич Ге
- Архип Иванович Куинджи
- Валентин Александрович Серов
- Из моих общений с Л. Н. Толстым
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