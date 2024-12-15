Обласканный, прославленный, принятый с таким большим почетом, что даже совесть беспокоится о незаслуженности всей этой чести, я выпускаю книгу своих писаний пером. В разное время, под разными настроениями, составился целый круг жизни, с детства до старости.

Вместо предисловия предлагаю воспоминаньица о самых интересных минутах моей жизни. Мы их не ценим, выпускаем, даже стыдимся и замалчиваем. Я набрасываю о них эскизы - краткие отрывки.

Илья Репин - Далекое близкое - Воспоминания

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 325 с.

ISBN: 978-5-534-10827-9

Илья Репин - Далекое близкое - Воспоминания - Содержание