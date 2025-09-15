В поисках правильного ответа на поставленные во вступлении вопросы прежде обратим свой взгляд и разум к главной книге человечества — Библии. Именно эта книга, которая живет и трудится с человеком уже не одну тысячу лет, приобрела не только все земной авторитет, но и доказала свою историческую достоверность, научную состоятельность и неоднократно подтвержденную пророческую силу. Именно на фундаменте открытых в Библии закономерностей и принципов и, главное, провозглашенных в ней нравственных ценностей построена наша цивилизация. Одновременно Библия может стать объективной точкой отсчета социально-политических и экономических процессов и «дорожной картой» выхода Украины из кризиса и дальнейшего оздоровления всех сфер общества.

Первой в Библии откроем главу 47 Книги пророка Иезекииля: «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку; и вот, вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде; воды было по лодыжку. И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде; воды было по колено. И еще отмерил тысячу, и повел меня; воды было по поясницу. И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел, сын человеческий? И повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону. И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и, куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание» (Иез. 47:1–12).

Валерий Решетинский - Поток из-под порога храма

Очерк по теологии Майдана. - Издательство: Книгоноша. - 120 с.

ISBN 978-617-7248-30-8

Валерий Решетинский - Поток из-под порога храма - Содержание