Рихард Решика - Обещание экстаза - Философское путешествие по эротическим произведениям Жоржа Батая и Юлиуса Эволы

«Самое глубокое в человеке — это его кожа». Каким бы парадоксальным и провокативным, каким бы спорным ни казалось на первый взгляд это высказывание французского поэта, философа и эссеиста Поля Амбруаза Валери (1871 -1945), оно формулирует неоспоримую истину для такой затруднительной темы, как эротика: кожа является самым большим органом чувств человека. Вместе с этим, эта часть тела особенно чувствительна к сексуальному возбуждению — как нежному, так и грубому, как мимолётному, так и постоянному. Она гиперчувствительна: поглаживание, поцелуи, упругость тела и влага партнёрши, партнёра не воспринимаются без тактильности. Пусть к сердцу лежит через кожу... Такие психоаналитики, как Дидье Анзьё (1923-1999), вообще говорят о собственном Я кожи, потому что именно опыты прикосновений накладывают отпечаток и формируют с самого раннего детства мышление и личность отдельного индивида самым неизгладимым образом. Только она делает возможными для нас гедонистические, экстатические, а в лучшем случае даже мистические глубинные опыты сексуальности. Кожа — одно из важнейших «новостных агентств» для иммунной, нервной и гормональной систем. Она в равной мере является местом встречи психики с осязаемым телом, нематериального с материальным, и вместе с тем, выражаясь немного старомодно, зеркалом души, души, которую, как известно, нельзя ни потрогать, ни локализовать.

В дальнейшем мы предпримем попытку приблизиться к таинственному феномену эротики, встречи и игры с нашей кожей — этой опьяняющей восторгом потере себя в «бесконечной мистерии плоти», как назвала этот феномен, охватывая его своими мыслями в философско-абстрактной, эссеистской манере, Симона де Бовуар (1908 -1986) в книге Le Deuxiime Sexe («Второй пол») в 1949 году. Несомненно одно: ни в одной другой области человеческой жизнедеятельности, человеческого опыта, а порой и страданий, мысль и действие, теория и практика не расходятся друг с другом столь разительно, а язык не наталкивается на границы (выражения) своих возможностей!

Глубокие, местами кристально отшлифованные мысли двух больших мастеров философско-эротического дискурса последнего столетия служат нам как нить Ариадны, проводя сквозь головокружительный лабиринт сладострастия. Это француз Жорж Батай (1897-1962) и итальянец Юлиус Эвола (1898-1974). Но также и другим неравнодушным умам XX столетия, участвовавшим в философской дискуссии на тему эротики и сексуальности, таким, как Зигмунд Фрейд (1856-1939), нужно предоставить слово и позволить осветить нам путь. Равным образом мы прислушаемся к голосам писателей и писательниц в виде их поэтикоэротических шедевров мировой литературы от Оноре де Бальзака (1799-1850) до Анаис Нин (1903-1977). После чего в совместной встрече, в диалоге философии и поэзии, а подчас и используя метод свободных ассоциаций, по ту сторону ограничивающих жанровых границ, откроются новые смысловые горизонты познания.

Рихард Решика - Обещание экстаза - Философское путешествие по эротическим произведениям Жоржа Батая и Юлиуса Эволы

«Касталия», 2024. — 170 с.

ISBN 978-5-521-23940-5

Рихард Решика - Обещание экстаза - Содержание

Содержание

Введение

I. Запрет и трансгрессия: философия эротики Жоржа Батая 1. Тайна вожделения - 2. Эксцентричная жизнь эксцентричного мыслителя - 3. Человеческая эротика и животная сексуальность - 4. 0 диалектике работы и эротики, запрета и преступления - 5. Непрерывность и прерывность как полярности бытия - 6. Эротика тела и насилие - 7. Эротика сердец и прозрачность мира - 8. Священная эротика и познание единства - 9. Слёзы Эроса, или о замаскированной тоске по смерти - 10. Современный мистик распутства

II. По ту сторону похоти: метафизика пола Юлиуса Эволы 1. Магия Эроса и мистерия человеческой сексуальности - 2. Жизнь между философией, оккультизмом и критикой культуры - 3. Против материалистическо-эволюционного толкования эротики - 4. Магнетическая теория любви - 5. Платоновский миф о Поросе и Пении - 6. Явления трансцендентности в мирской любви - 7. Потерянное содержание сакрального Эроса - 8. «Метафизика пола» в зеркале критики

Фрагменты языка экстаза

Приложение

Список литературы

Об авторе

Список иллюстраций