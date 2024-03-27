Респур, Морас де - Редкие опыты с минеральным духом

Труд , который я имел честь представить Обществу, впервые появился в 1668. Без Одобрения, которое Людовик XIV, названный потом Великим, к нему приложил, имя нашего Автора осталось бы полностью скрытым, как и сам Труд, который был некоторое время спустя сокрыт в Библиотеке Ученых и Знатоков экспериментальной Философии. Поэтому он был незнаком и неизвестен даже во Франции и крайне востребован у нас. Господин Потт, известный Ученый и превосходный Химик, приложил все усилия, чтобы найти хоть один его Экземпляр, а покойный Господин Генкель, этот великий Металлург, с трудом смог найти плохую копию благодаря милости Господина Гроса, королевского доктора Парижа.

Прочитав, он посчитал, что трактат достоин бьпъ переведен на наш язык, как из-за важности материала, так и из-за глубокого знания естественной Науки и Философии. Он осуществил довольно хороший перевод, несмотря на Помехи, появляющиеся из-за плохого манускрипта и отсутствия других Экземпляров. Однако следует признать, что иногда он слишком утрировал Перевод, чтобы не посягать на заслуги нашего Автора. И много было опущено выражений, которые, очевидно, не пожелали поддаться металлургическому разуму Переводчика. Тем не менее, его авторитет был достаточным, чтобы добиться Одобрения, так что первое издание за немного времени было куплено почти всё и его были вынуждены перепечатать. Но это новое издание не имеет ничего иного, кроме двух или трех замечаний, которые не смогли бы никого заинтересовать или способствовать Разъяснению Текста.

Там встречается очень много выражений, переведенных с затруднениями, даже слова французского Текста, добавленные внизу каждой страницы. Я умолчу о комментарии, который Господин Генкель взял труд добавить туда, а также об Опытах, сделанных известным Геллотом с Цинком. Вся эта груда чисто механических размышлений не имеет почти ничего сравнимого с превосходством фактов, рассеянных по всей книге, которые свидетельствуют о высшем Гении Респура, человека огромного Духа, о котором можно сказать то, что Федр сказал об Эзопе:

emuncae naris Natura nunquam verba cui potuit dare1

Что касается предмета, о котором рассуждает Респур, я согласен, что он заслуживает всевозможного внимания и достоин стольких исследований, которые провели Великие люди. Остается только сожалеть, что большинство этих ученых людей не почерпнули тайный смысл из этого Труда, как это подтверждают их опыты, проведенные со всей прямотой разума. Даже результат их наблюдений никогда не дал эффекта, который был ожидаем. Мало знаний об этом металлическом теле, несомненно, помешало Химикам предпринять его исследование до настоящего времени. В этом также заключается причина, почему так мало Химиков писали о данном материале. И только превосходный Врач Господин Шамбон в своем трактате о рудниках, упоминает о книге под названием Rosa mineralis (Минеральная роза), іде, он утверждает, можно найти некоторые следы универсального лекарства, полученного из Цинка. Цветы этого полуметалла в соответствии с их трудным приготовлением известны всем Химикам под именем философского Хлопка. Геллот, Хомберг, Генкель, Потт, Марграф, Лебман, анонимный автор ab Indagine и ещё множество других осуществили много испытаний этой металлической субстанции, не определив, однако, его правильного использования для металлических смесей, которые так рекомендуются нашим Автором. Большинство Ученых считают, что Респур работал над Цинком, но я далек от убеждения, что Цинк, о котором нам рассказывает Автор в некоторых тайных трудах, был тем известным продуктом наших печей, который произвел наш огонь. Напротив, я осмелюсь поддержать, что сурьмянистый Цинк, о котором он говорит, мог бы быть только полностью сырым продуктом, приготовленным природой, как было найдено нечто подобное в Китае, названное Tutenage moula2, согласно мнению Господина Грилля, данного в Wetensk, academiens handlingar XXVI, Vol. sous К. Оставляя каждого при своих мнениях, я буду удовлетворен, если увижу, что ученый мир испытает удовольствие, читая Оригинал, который так трудно найти. И благодаря человечности Господина Фурси и Господина Дрё в Париже, оба они известны своей превосходной эрудицией, которые постарались найти ещё один Экземпляр этой прекрасной книги, ставшей крайне редкой сразу же после её первого издания.

Респур, Морас де - Редкие опыты с минеральным духом

Пер. с фран. - Харьков: ФЛП Артыщенко Б.К., 2021. - 216 с. - Серия «Королевское Искусство».

ISBN 978-966-97939-4-2

Респур, Морас де - Редкие опыты с минеральным духом – Содержание

От редакции

РЕДКИЕ ОПЫТЫ с Минеральным духом, для подготовки и трансмутации металлических тел

Читателю

Предисловие

Уведомление

КНИГА ПЕРВАЯ. О природе в общем

Глава I. Особые способы, которые практиковали первые Люди для получения знания всех вещей

Глава II. О порождении минеральным Духом поколений Металлов и способе использования металлических Тел

Глава Ш. Движение Элементов и их различные действия

Глава IV. О зарождении минеральных Камней или матриц Металлов, и о том, как Природа готовит Солнечный Сульфур

КНИГА ВТОРАЯ. О металлических агентах

Глава I. О средствах извлечения минерального Духа

Глава II. Движущий Сульфур

Глава III. Редукция первичной Материи

Глава IV. О первом составе вещей

Глава V. О пользе Меркурия и его эффекты

Глава VI. О соответствии Образов или внешних и внутренних форм Элементов

Глава VII. О распространении и концентрации Элементов

Глава VIII. Об истинных и ложных операциях и средстве работы с любыми вещами

Глава IX. Об особой пользе, которую можно извлечь из Металлов

Резюме Второй Книги

КНИГА ТРЕТЬЯ. Возвращение Гермеса

Глава I. Беседа двух Философов

Глава II. Об одном Философе, который высказывает свои мысли Гермесу, не зная его

Глава III. О Двух Алхимиках, беседующих о своей материи в присутствии Гермеса, который им объясняет Изумрудную Скрижаль

Глава IV. Алхимики вынуждают Гермеса остаться, показывая ему свою Лабораторию

Первая Притча о Великом Делании

Вторая Притча о Великом Делании

Третья Притча о Великом Делании

153 АЛХИМИЧЕСКИХ АФОРИЗМОВ