Ревуненкова - Протестантизм - книги и модуль BibleQuote
Протестантизм обновил концепцию христианства, закрепив в своем вероучении перемены, которые происходили в общественном сознании в эпоху Реформации. Реформация как религиозно-общественное движение, направленное против католической церкви, привела не только к рождению протестантизма, но и к существенным политическим, культурным и социальным сдвигам в развитии европейской цивилизации.
Она отменила принцип обязательного, предписанного верующему сверху исповедания, разрушила духовную монополию католицизма. Наряду с прежней церковью появились разнообразные протестантские конфессии, претендовавшие на истинное толкование христианства, что усиливало сомнения в существовании монополии на истину. Для осуществления Реформации нужна была большая смелость перед лицом традиций и авторитетов.
Протестантизм исходил из безусловного доверия к голосу совести верующего, которая побуждала человека к самостоятельным решениям. Ситуация неизбежного выбора в протестантизме относилась не только к религии, она была первым проявлением перемен в мышлении людей Нового времени, которым предстояло принимать самостоятельные решения далеко за пределами конфессиональной сферы. Поэтому Реформация проторила путь к новой постановке философских вопросов.
Наталия Ревуненкова - Протестантизм
Санкт-Петербург, 2007 г.
ISBN: 978-5-469-01656-4
Наталия Ревуненкова - Протестантизм - Содержание
Введение
Глава 1. Еретики или реформаторы?
- «О Христе и Его противнике Антихристе»
- О возвращении к Евангелию
- Мартин Лютер: жизнь и борьба
- Лютеровская Реформация
- Реформы Ульриха Цвингли и Мартина Буцера
- Радикальные реформаторы
Глава 2. «Ecclesia reformata semper reformanda»
- (О протестантском вероучении)
- Теологическое наследие первого этапа Реформации
- Жан Кальвин: жизнь и деятельность
- «Наставление в христианской вере»
- Учение о человеке
- Культ мучеников
- Sola fide (Спасение только в вере)
- Sola scriptura (Следовать только Писанию)
Глава 3. «Господь --- надежный наш оплот» (Лютеранство)
- Видимая церковь
- Лютеранская ортодоксия
- Пиэтизм
- Гернгутеры
- От ортодоксии к либеральной теологии
- Фридрих Шлейермахер
- Либеральная теология
Глава 4. «Мы принадлежим Господу: будем жить и умирать за Него»
- (Кальвинизм и кальвинисты)
- Понятие о церкви
- «Нет епископа -- нет короля»
- Реформатская ортодоксия
- Кальвинисты «века святых и революций»
- Нонконформисты и свержение монархии
- Историческая судьба кальвинистского богословия
Глава 5. Наполовину протестанты (Англиканство)
- Via media (средний путь)
- Единообразие по английски
- Течения внутри англиканской церкви
- Методизм
- Армия спасения
- Квакеры
- Родина баптизма
- Англиканское содружество
Глава 6. «Magnalia Christi Americana»
- («Великие деяния Христа в Америке»)
- Договор с Богом
- Бостонские святые
- Роджер Уильямс
- Сейлемская дьяволиада
- Ривайвелизм
- Вторая родина баптизма
- Адвентизм
- Свидетели Иеговы
- Пятидесятники
- Цитадель протестантизма
Глава 7. Экуменизм
- От церковных схизм к единству
- Всемирный Совет Церквей
- Диалог между Женевой и Римом
- Экуменизм и диалектическая теология
- Мужество быть
Глава 8. В государстве Российском
- «Люторы и кальвины»
- «Особо вредные секты»
- Протестанты в Петербурге
Заключение
Рекомендуемая литература
Наталия Ревуненкова - Протестантизм - Введение
Протестантизм является третьим ведущим направлением в христианстве, хотя и сформировался намного позже православия и католицизма. Во всем мире много протестантов: в ряде стран это религия большинства (например, в США), а в некоторых странах протестантизм не является традиционной религией, поскольку основная часть населения принадлежит либо к римско-католической, либо к православной церкви. В настоящее время в Азии и Африке действуют «молодые» протестантские церкви, гораздо более многочисленные, чем в «старой» Европе.
Протестантские верующие собираются не только в величественных храмах, но и в скромных молитвенных домах. Протестантская литургия может проходить даже под открытым небом. В отличие от католицизма и православия, протестантизм не предписывает христианам обязательных внешних условий для почитания Бога и не требует от них обязательного подчинения церковной иерархии. Напротив, протестантское вероучение защищало христианина от произвола тех церковных властей, которые установили свои догматы и обряды, отсутствовавшие в Священном Писании.
Учение о необходимости возродить «чистое евангельское учение» Иисуса Христа легло в основу протестантизма, возникшего в XVI в. в ходе Реформации. Основатели протестантизма, реформаторы, боролись с господством средневекового католицизма. Реформаторы считали, что католическая церковь того времени уже не хранила чистоту нравов и не придерживалась братских религиозных обычаев апостольских общин.
Реформаторы не только призывали вернуться к истокам христианства, но и выразили чаяния своих современников, стремившихся к личному спасению и непосредственному общению с Богом. Христиане в эпоху Возрождения и Реформации продолжали, как и в средние века, жить под тяжким бременем ожидания неминуемой катастрофы конца мира и Страшного Суда, но теперь изменился сам характер их поисков спасения души. Спасение достигалось без помощи церкви и ее служителей, в процессе глубокой личной молитвы. Светильником истинной религии представлялось протестантам учение Мартина Лютера о спасении.
Положение о том, что христианин спасается собственной верой, таило в себе невиданную взрывную силу, направленную на разрушение основ средневековой идеологии и политики, олицетворением и носителем которых была прежняя церковь. Человек и его земная жизнь поднимались до уровня самостоятельных, независимых от церкви явлений вопреки их принижению в средневековом миропонимании. Лютеранство давало человеку независимость, самостоятельность, освобождение от церковного гнета, объявляло человека и всю мирскую жизнь естественной частью обновленной христианской религии.
В богословии другого основателя протестантизма, реформатора Жана Кальвина, христианин рассматривается как солдат на посту Всевышнего. Христианин должен стойко сражаться за честь Его знамени, быть верным исполнителем воинского долга, беспощадным к своим слабостям и непримиримым к врагам «чистого евангельского учения». Лютеранство и кальвинизм призвали духовенство и мирян отказаться от идеалов созерцательной, отшельнической веры. Основным критерием и мерилом религиозной убежденности человека была провозглашена деятельность христианина, который исполняет непосредственные указания Бога. Впервые в официальной христианской культуре протестантизм противопоставил труд и праздность, которые стали выражением истинной добродетели и порока.
Веками считалось, что работать надо в меру различных потребностей, и впервые в богословии Лютера появилось понятие труда вообще как внутреннего мотива, как службы ближнему ради поддержания на земле дарованного Богом «мирского порядка». Поэтому тот, кто трудится, вырастает в глазах Бога, хотя бы его сословие было презираемо, а должность – еле приметной. Тот, кто трудится нерадиво, – чернь в глазах Творца, хотя бы он был князем или известным юристом. Изречение апостола Павла «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. III, 10) вдохновляло протестантскую трудовую этику, которая нравственно возвысила и назвала почетным любой труд, категорически осудив праздность. Специальной темой протестантской трудовой этики стала тема нравственного возвышения достатка и благ земной жизни, добытых без лихоимства, воровства, насилия и обмана.
Протестантизм – религия книжной культуры. Если бы не изобрели книгопечатания и книжная культура не вошла бы в повседневный быт немцев, французов, англичан и большинства других народов Европы, то и протестантизм никогда не смог бы обрести верующих. Неограниченные возможности «вычитывать» при исследовании Библии то, что кажется наиболее актуальным в данный момент, постоянно приводят новые поколения протестантов к дальнейшему дроблению мирового протестантского сообщества. Так возникли течения, которые в наши дни пользуются очень большим влиянием: в XVII в. появились баптизм и квакерство, в XVIII в. – методизм, в XIX в. – адвентизм, в XX в. – пятидесятничество. Первоначальные протестантские направления (лютеранство, кальвинизм, англиканство), успевшие оформиться в государственные церкви и выработать собственные догматические системы, долгое время вели активную борьбу не только с католиками, но и с новыми протестантскими течениями.
Историческая родина протестантизма – Германия, Швейцария и Англия. Но и в России протестантизм имел широкое распространение. Еще при жизни Лютера и Кальвина в Москве и Архангельске появились первые протестантские общины. Немалое число протестантов находили в России убежище от преследований за религиозные убеждения, которым они подвергались на родине. Российские государи Иван IV Грозный, Петр I, Александр I изучали непривычную для православных людей «люторскую» веру. Они недоверчиво относились к римско-католическому духовенству и предпочитали вызывать из Европы специалистов протестантского вероисповедания. Эти специалисты честно и самоотверженно служили интересам российского государства. Для русской культуры многое сделали пасторы и представители протестантской интеллигенции Петербурга. Однако судьбы российских протестантов складывались по-разному, особенно много испытаний выпало на долю российских баптистов.
Распространению протестантизма способствуют особенности его догматики. Протестантская догма опирается только на Библию и не может формулироваться слишком жестко, она постоянно готова к изменениям. При перенесении из «старой» Европы в условия Северной Америки протестантизм изменился и пополнился религиозными убеждениями, которые были неведомы европейским реформаторам. Эмигрантов, прибывавших из протестантских государств, сплотила вера в то, что они наиболее последовательно избавились от пережитков католицизма и основали «избранную Богом» страну. В связи с этим в американском самосознании закрепилось представление о США как светоче истинного христианства для всего человечества и символе свободы.
У каждой протестантской конфессии имеются свои обряды, однако главным считается воспитание внутреннего религиозного чувства непосредственной связи христианина с Богом. Большинство людей, исповедующих протестантизм (около 800 млн чел.), в наши дни живут за пределами Северной Европы, которая была исторической родиной реформированного христианства. Протестантские церкви стремились к конфессиональной независимости и автономности, хотя мечты о единстве христианского мира не оставляли многих протестантских мыслителей. Лишь в XX в., вопреки центробежным тенденциям в протестантизме, обрело реальные силы общественное движение за объединение церквей – экуменизм.
Сила религиозной убежденности протестантов всегда проявлялась в конкретных людях и событиях. Учения и организации в протестантизме столь многообразны, а количество имен духовных лидеров и мыслителей столь велико, что рассказать обо всех поименно невозможно. Мы предлагаем познакомиться с историей становления основных его разновидностей. В ней было очень много жертв, преследований и убийств. Историю протестантизма принято сравнивать с детективным романом, она разворачивалась в столкновениях людских страстей, где преданность христианству измерялась ценой человеческой жизни.
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