Многие люди думают, что их не затрагивает деградация общества, картину которой нарисовал Павел. Уверен, что таких были тысячи во времена Павла, а также миллионы сегодня, кто не видит себя в Рим. 1. «Это не о нас, — говорят они, — Мы не такие. Это, может быть, относится к другим, но не к нам». При чтении Рим. 1 эта граница тотчас же становится очевидной: «другие» и «мы». «Другие», без сомнения, испорченные, безнравственные люди, «мы» — нет.

Многие говорят: «Мы законопослушные, приличные люди, любим свою семью, и руки у нас чистые». Многие набожны, большую часть своей жизни посещают церковь. Другие могут вообще не ходить в церковь, однако это не мешает им гордиться своей нравственностью, этическими ценностями, своей чистой, законопослушной жизнью. Они считают, что мир пришёл в своё нынешнее состояние из-за злобных гангстеров, радикалов, революционеров, проституток, сводников и извращенцев, а себя самых они мнят солью земли.

Именно на таких людей Павел направляет луч своего прожектора во второй главе. Свой довод он развивает в три этапа. Первый дан в ст. 1: Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же (судом), каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. Здесь предметом разговора является тот, кто вершит суд над другими. Если кто-то, читающий эту книгу, не относит себя к этой категории, он может перейти к следующему разделу. Но тем, кто хотя бы время от времени вершит суд над кем-то ещё, я хочу сообщить, что Павел делает два замечания относительно этих людей. Во-первых, он указывает на то, что они понимают разницу между правильным и ошибочным, в противном случае, они не взялись бы осуждать. У них есть четкое мерило. Они знают, что один поступок неправильный, а другой правильный. Они отдают себе ясный отчёт, следовательно, неправильные действия заслуживают осуждения и гнева Бога. Виновные судьи Второе замечание Павла не оставляет камня на камне от нашей самонадеянности. Апостол говорит, что эти люди виновны потому, что они сами поступают так же. Судьи виновны точно так же, как и подсудимые. Как испытанный, самодовольный лицемер, я всегда удивляюсь этому утверждению. «Каков его смысл? — хочется мне спросить. — Как это может быть?»

Такая реакция приводит на память рассказ нашего Господа о Своём возвращении, когда Он разделит людей на две категории, на овнов и козлов. Он станет судить нас в соответствии с тем, как мы обращались друг с другом. Он скажет овнам: «Алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Козлам Он скажет: «Алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен был, и вы не посетили Меня; в темнице был, и не пришли ко Мне». И те, и другие, захваченные врасплох, спрашивают: «Когда это было? Когда мы видели Тебя жаждущим, или голодным, или нагим? Мы не помним этого!» Это чувство удивления показывает, как мало люди понимают сами себя и почему все мы нуждаемся в подобном рассказе.

Все мы виновны, даже если не отдаём себе в этом отчёта.

Рэй Стедман - От вины к славе

Novosibirsk Christian Publishing—California

Post Office Box 880 Los Altos, California 94023-0880 USA

Новосибирское христианское издательство — Калифорния

Новосибирск - 1997 - 442 с.

Рэй Стедман - От вины к славе - Оглавление

Введение

Предисловие