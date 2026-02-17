Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рейган - План Господень

Рейган - План Господень
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology

Книга Дэвида Рейгана «План Господень» представляет собой систематический путеводитель по ключевым вопросам библейской эсхатологии, призванный внести ясность в споры между различными богословскими школами. Автор ставит своей целью доказать, что Библию в вопросах пророчеств следует толковать буквально, если сам текст не диктует иного. Рейган подробно разбирает основные позиции — пре-, пост- и амилленниализм, — аргументированно доказывая, что только премилленниальный взгляд гармонично объединяет все библейские обетования и исторический контекст.

Особое внимание в книге уделяется роли Израиля в Божьем плане, которую автор называет «ключом к пониманию пророчеств». Рейган объясняет, почему восстановление еврейского государства является величайшим знамением нашего времени и как оно связано с грядущей Великой скорбью и Вторым пришествием Христа. Автор также детально рассматривает концепцию Восхищения Церкви, помогая читателю увидеть разницу между этим событием и славным явлением Господа в конце времен. Книга служит отличным пособием для тех, кто хочет перестать путаться в терминах и увидеть целостную картину грядущих событий.

Рейган Дэвид - План Господень - Разрешая споры о Библейских пророчествах

Москва, "Христианская Жизнь" 1995

Издание второе исправленное и дополненное

Рейган Дэвид - План Господень - Разрешая споры о Библейских пророчествах - Оглавление

От автора

Предисловие: Пророчество о воротах

Часть первая Значение пророчеств

  • 1. Важность пророчеств

  • 2. Злоупотребление пророчествами

  • 3. Разнообразие пророчеств

  • 4. Толкование пророчеств

  • 5. Пророчества о Мессии

  • 6. Пророчества и спасение

Часть вторая Темы пророчеств

  • 7. Пророчества о евреях

  • 8. Пророчества об арабах

  • 9. Пророчества о язычниках

  • 10. Пророчества о Церкви

  • 11. Пророчества о Земле

  • 12. Пророчества о Иерусалиме

  • 13. Гнев Божий

  • 14. Вечное предназначение

  • 15. Воскрешения и судные дни

  • 16. Смысл небес

  • 17. Суть ада

Часть третья Различные толкования пророчеств

  • 18. Различные мнения о последних днях

  • 19. Проблемы теории амиллениализма

  • 20. Постмиллениализм

  • 21. Матфей, 24 глава

  • 22. Тысячелетнее царство Христа

Часть четвертая Пророческие знамения

  • 23. Второе пришествие

  • 24. Знамения времен

  • 25. Различные отношения ко второму пришествию

Views 72
Rating
Added 17.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

