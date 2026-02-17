Рейган - План Господень

Книга Дэвида Рейгана «План Господень» представляет собой систематический путеводитель по ключевым вопросам библейской эсхатологии, призванный внести ясность в споры между различными богословскими школами. Автор ставит своей целью доказать, что Библию в вопросах пророчеств следует толковать буквально, если сам текст не диктует иного. Рейган подробно разбирает основные позиции — пре-, пост- и амилленниализм, — аргументированно доказывая, что только премилленниальный взгляд гармонично объединяет все библейские обетования и исторический контекст.

Особое внимание в книге уделяется роли Израиля в Божьем плане, которую автор называет «ключом к пониманию пророчеств». Рейган объясняет, почему восстановление еврейского государства является величайшим знамением нашего времени и как оно связано с грядущей Великой скорбью и Вторым пришествием Христа. Автор также детально рассматривает концепцию Восхищения Церкви, помогая читателю увидеть разницу между этим событием и славным явлением Господа в конце времен. Книга служит отличным пособием для тех, кто хочет перестать путаться в терминах и увидеть целостную картину грядущих событий.

Рейган Дэвид - План Господень - Разрешая споры о Библейских пророчествах

Москва, "Христианская Жизнь" 1995

Издание второе исправленное и дополненное

Рейган Дэвид - План Господень - Разрешая споры о Библейских пророчествах - Оглавление

От автора

Предисловие: Пророчество о воротах

Часть первая Значение пророчеств

1. Важность пророчеств

2. Злоупотребление пророчествами

3. Разнообразие пророчеств

4. Толкование пророчеств

5. Пророчества о Мессии

6. Пророчества и спасение

Часть вторая Темы пророчеств

7. Пророчества о евреях

8. Пророчества об арабах

9. Пророчества о язычниках

10. Пророчества о Церкви

11. Пророчества о Земле

12. Пророчества о Иерусалиме

13. Гнев Божий

14. Вечное предназначение

15. Воскрешения и судные дни

16. Смысл небес

17. Суть ада

Часть третья Различные толкования пророчеств

18. Различные мнения о последних днях

19. Проблемы теории амиллениализма

20. Постмиллениализм

21. Матфей, 24 глава

22. Тысячелетнее царство Христа

Часть четвертая Пророческие знамения