Рейган - План Господень

Книга Дэвида Рейгана «План Господень» представляет собой систематический путеводитель по ключевым вопросам библейской эсхатологии, призванный внести ясность в споры между различными богословскими школами. Автор ставит своей целью доказать, что Библию в вопросах пророчеств следует толковать буквально, если сам текст не диктует иного. Рейган подробно разбирает основные позиции — пре-, пост- и амилленниализм, — аргументированно доказывая, что только премилленниальный взгляд гармонично объединяет все библейские обетования и исторический контекст.
Особое внимание в книге уделяется роли Израиля в Божьем плане, которую автор называет «ключом к пониманию пророчеств». Рейган объясняет, почему восстановление еврейского государства является величайшим знамением нашего времени и как оно связано с грядущей Великой скорбью и Вторым пришествием Христа. Автор также детально рассматривает концепцию Восхищения Церкви, помогая читателю увидеть разницу между этим событием и славным явлением Господа в конце времен. Книга служит отличным пособием для тех, кто хочет перестать путаться в терминах и увидеть целостную картину грядущих событий.
Рейган Дэвид - План Господень - Разрешая споры о Библейских пророчествах
Москва, "Христианская Жизнь" 1995
Издание второе исправленное и дополненное
Рейган Дэвид - План Господень - Разрешая споры о Библейских пророчествах - Оглавление
От автора
Предисловие: Пророчество о воротах
Часть первая Значение пророчеств
1. Важность пророчеств
2. Злоупотребление пророчествами
3. Разнообразие пророчеств
4. Толкование пророчеств
5. Пророчества о Мессии
6. Пророчества и спасение
Часть вторая Темы пророчеств
7. Пророчества о евреях
8. Пророчества об арабах
9. Пророчества о язычниках
10. Пророчества о Церкви
11. Пророчества о Земле
12. Пророчества о Иерусалиме
13. Гнев Божий
14. Вечное предназначение
15. Воскрешения и судные дни
16. Смысл небес
17. Суть ада
Часть третья Различные толкования пророчеств
18. Различные мнения о последних днях
19. Проблемы теории амиллениализма
20. Постмиллениализм
21. Матфей, 24 глава
22. Тысячелетнее царство Христа
Часть четвертая Пророческие знамения
23. Второе пришествие
24. Знамения времен
25. Различные отношения ко второму пришествию
