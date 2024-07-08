Возможно ли в двадцати пяти лекциях дать идею исторического развития искусств? Искусств, которые мы называем «пластическими», а именно — архитектуры, скульптуры, живописи? Ответить на этот вопрос я не могу, так как не делал такого опыта. Пусть ответят за меня те, кто прослушает этот курс до конца. Производство рождается из материальных потребностей. Уже первобытный человек вынужден был изготовлять различные орудия, оружие, одежды, находить себе убежище от непогоды и диких животных. Он сделался искусным в силу необходимости, прежде чем стать художником по склонности.

Произведение искусства существенным образом отличается от тех продуктов человеческой деятельности, которые должны удовлетворять его неотложные житейские потребности. Бросим взгляд на дворец, статую, картину. Дворец мог бы быть просто большим домом и все же давать надежное убежище; здесь характер искусства является дополняющим практическую цель. В статуе и картине непосредственно практической цели мы уже не видим; характер искусства является обособленным.

Этот элемент, иногда дополняющий, иногда обособленный, в свою очередь, является продуктом человеческой деятельности, предназначенной не для удовлетворения прямых практических потребностей, а для возбуждения чувств, удовольствия, любопытства, иногда ужаса. Искусство на всякой ступени своего проявления выражается в двух формах: как роскошь и как игра. Так как искусство имеет целью пробуждать в другом человеке известные чувствования, то оно — прежде всего общественное явление. Орудие изготовляется для удовлетворения собственных нужд, но украшают его для того, чтобы доставить удовольствие другим людям или вызвать их одобрение.

Саломон Рейнак - История искусств (Аполлон)

Москва, Издательство Юрайт, 2024, 338 с.

Серия "Антология мысли"

ISBN 978-5-534-06507-7

Саломон Рейнак - История искусств (Аполлон) - Содержание

Первая лекция. Происхождение искусства

Вторая лекция. Искусство Каменного и Бронзового века

Третья лекция. Египет, Халдея, Иран

Четвертая лекция. Искусство Трои, Крита и Микен

Пятая лекция. Греческое искусство до Фидия

Шестая лекция. Фидий и Парфенон

Седьмая лекция. Пракситель, Скопас, Лисипп

Восьмая лекция. Греческое искусство в эпоху после Александра Македонского

Девятая лекция. Декоративные искусства в Греции

Десятая лекция. Искусство Этрусков и Римлян

Одиннадцатая лекция. «Христианское» искусство на Западе и на Востоке

Двенадцатая лекция. Романская и готическая архитектура

Тринадцатая лекция. Скульптура романская и скульптура готическая

Четырнадцатая лекция. Архитектура Возрождения и архитектура Нового времени

Пятнадцатая лекция. Сиенский и флорентийский ренессанс

Шестнадцатая лекция. Венецианская живопись

Семнадцатая лекция. Леонардо да Винчи и Рафаэль. Школы миланская, умбрийская и римская

Восемнадцатая лекция. Микеланджело и Корреджо

Девятнадцатая лекция. Фламандский и Французский ренессанс

Двадцатая лекция. Ренессанс в Германии

Двадцать первая лекция. Упадок в Италии и Испанская школа

Двадцать вторая лекция. Искусство Голландии и Фландрии в XVII веке

Двадцать третья лекция. Искусство XVII века во Франции

Двадцать четвертая лекция. Французское искусство XVIII века и английская школа

Двадцать пятая лекция. Искусство XIX века

Библиография. По всеобщей истории искусств на русском языке

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