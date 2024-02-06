Рейнгардт Рейнгольд - Избранные проповеди - Том V – Плененный орел

Все дети Божии должны знать, что с момента рождения свыше мы имеем в себе две натуры: новое творение, которое не может грешить и ветхого человека, нашу плоть, которая продолжает грешить. Поэтому в определённой степени все дети Божии являются “пленёнными орлами”.

Это состояние детей Божиих особенно проявляется в настоящее время, которое Библия называет временем Лаоди- кии, временем охлаждения Церкви Иисуса. Но наш милостивый и любящий Господь прилагает все усилия, чтобы ободрить Свою Церковь и направить наш взор от духовно разлагающегося мира на Него. Господь не хочет, чтобы “пять мудрых дев” спали перед Его пришествием вместе с “пятью неразумными девами”. К этому направлена вся тематика от 1-го по 5-ый том “Избранных Проповедей”. По окончании 4-го тома Избранных проповедей я, как апостол Павел, хотел Господу сказать: “всё, что мог, я уже совершил”, но Господь возбуждает моё сердце продолжать работу прославления Его Имени, назидания и ободрения ослабевших в пустыне мира сего детей Божиих. Для этого Святой Дух напоминаемт нам из Ис.40:31:

“А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут, и не утомятся”.

* * *

Недавно в зоопарке мне представилось очень печальное зрелище. Я увидел огромного орла в большой металлической клетке. На чистом голубом небе ярко сияло солнце. Казалось, оно приглашало его взвиться от земли и с радостью парить в естественной стихии. Словно следуя этому приглашению, он обращал глаза к солнцу, расправлял свои мощные крылья и пытался взлететь. Но затем, это было видно по нёму, он осознавал, что металлические прутья клетки крепко держат его в плену. Королевская птица опускала крылья, и с явно видимым разочарованием пристыжено склоняла голову. С растущим участием я наблюдал за бедной пленницей в этот прекрасный летний день. Вновь и вновь, когда орёл смотрел на солнце, свет вспыхивал в его глазах, но с напрасным старанием он поднимал крылья, чтобы взлететь ввысь. После каждой такой попытки он снова опускал крылья, и с угнетённым видом безнадёжности, какой до сих пор так выразительно я ещё не видел, низко склонял голову И, тем не менее, в его сверкающих глазах ясно можно было видеть тоску по свободе, а его распростёртые крылья подтверждали, что он ещё обладал способностью передвигаться на свободе. Но, несмотря на наличие силы и на большое желание быть на свободе, клетка превращала его в пленника.

Рейнгольд Рейнгардт - Избранные проповеди, т. V – Плененный орел

К.: Христианская миссия евангелизации и милосердия «С нами Бог», ЗАТ «Київська книжкова фабрика», 2001 - 288 с.

ISBN 966-7998-00-2

Рейнгольд Рейнгардт - Избранные проповеди, т. V – Содержание