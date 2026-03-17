Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family

Книга «30 пророчеств: одна история» Пола Рейнольдса — это увлекательный путеводитель по Библии, который связывает ветхозаветные предсказания с личностью Иисуса Христа. Автор использует библейский сюжет о встрече воскресшего Иисуса с учениками по дороге в Эммаус как метафору для всей книги: «начав от Моисея и всех пророков», он показывает, как священные тексты за сотни лет до Рождества указывали на Спасителя.

Издание ориентировано на широкую аудиторию, включая молодежь и тех, кто только начинает знакомство с Писанием. Оно помогает увидеть Библию не как сборник разрозненных мифов, а как единую, последовательную историю Божьего замысла о спасении человечества.

Пол Рейнольдс - 30 пророчеств: одна история

Киев: Золотой город, 2023. — 96 с.
ISBN ISBN 978-966-2640-89-2

Пол Рейнольдс - 30 пророчеств: одна история - Содержание

  • Хронология: Книга охватывает огромный временной пласт — от первого пророчества в Эдеме до личных предсказаний Иисуса о Своем возвращении.

  • От грехопадения до Давида: Разбор мессианских прообразов в законе Моисея и псалмах (Иисус как новый Пророк, Первосвященник Мелхиседек и страдающий Царь).

  • Большие и малые пророки: Анализ конкретных деталей рождения (Вифлеем, дева), служения (исцеления, притчи) и смерти Христа.

  • Самооткровение Иисуса: Рассмотрение пророчеств, которые Иисус произнес лично, подтверждая Свой божественный статус и предвидя будущее церкви.

Added 17.03.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

Related Books

All Books