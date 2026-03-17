Рейнольдс - 30 пророчеств - одна история
Книга «30 пророчеств: одна история» Пола Рейнольдса — это увлекательный путеводитель по Библии, который связывает ветхозаветные предсказания с личностью Иисуса Христа. Автор использует библейский сюжет о встрече воскресшего Иисуса с учениками по дороге в Эммаус как метафору для всей книги: «начав от Моисея и всех пророков», он показывает, как священные тексты за сотни лет до Рождества указывали на Спасителя.
Издание ориентировано на широкую аудиторию, включая молодежь и тех, кто только начинает знакомство с Писанием. Оно помогает увидеть Библию не как сборник разрозненных мифов, а как единую, последовательную историю Божьего замысла о спасении человечества.
Пол Рейнольдс - 30 пророчеств: одна история
Киев: Золотой город, 2023. — 96 с.
ISBN 978-966-2640-89-2
Пол Рейнольдс - 30 пророчеств: одна история - Содержание
Хронология: Книга охватывает огромный временной пласт — от первого пророчества в Эдеме до личных предсказаний Иисуса о Своем возвращении.
От грехопадения до Давида: Разбор мессианских прообразов в законе Моисея и псалмах (Иисус как новый Пророк, Первосвященник Мелхиседек и страдающий Царь).
Большие и малые пророки: Анализ конкретных деталей рождения (Вифлеем, дева), служения (исцеления, притчи) и смерти Христа.
Самооткровение Иисуса: Рассмотрение пророчеств, которые Иисус произнес лично, подтверждая Свой божественный статус и предвидя будущее церкви.
