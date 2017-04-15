Множество благодеяний оказал людям Господь наш Иисус Христос во время Своей земной жизни. Многих болящих Он исцелил, многим слепым даровал зрение и скорби многих претворил в радость. Воистину был Он другом страждущих и утешителем скорбящих, как пред рек о Нем пророк Исаия: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Евангельское повествование о благодеяниях Господа нашего Иисуса Христа страждущим рождает неодинаковые мысли и чувства в душах слушателей.

Души, искренне верующие, преисполняются благоговением перед благостью и всемогуществом Господа Иисуса. В душах же маловерных возникает недоумение, они готовы обвинять и упрекать Самого Господа, говоря: «Если Господь так милосерден и всемогущ, то почему Он попускает скорби и испытания людям?» Действительно, слово Божие ясно говорит нам, что против силы Божией ничто и никто не устоит. Но то же слово Божие устами святого псалмопевца вещает нам: много скорбей у праведного. Если Господь силен сохранить и избавить нас от всякой скорби, то почему много скорбей должен терпеть праведник? Такой вопрос рождается в душе, не утверж денной в вере.

Ответ дает нам Божественное Откровение. Слово Божие говорит нам, что скорбь наша в руках промысла Божия — лекарство для исцеления и исправления плотоугодливой души.

Илия (Рейзмир), архимандрит - Смысл испытаний человека по трудам русских богословов и мыслителей

СТСЛ, 2012. 136 с.

ISBN 978-5-903102-86-0

Илия (Рейзмир), архимандрит - Смысл испытаний человека по трудам русских богословов и мыслителей - Оглавление

Вступление

Глава I. Преподобный Серафим Саровский

Глава II. Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Глава III. Епископ Феофан Затворник

Глава IV. Федор Михайлович Достоевский

Глава V. Владимир Сергеевич Соловьев

Глава VI. Евгений Николаевич Трубецкой

Заключение

Библиография

Илия (Рейзмир), архимандрит - Смысл испытаний человека по трудам русских богословов и мыслителей - Заключение

Рассматривая сочинения преподобного Серафима Саровского, святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника и религиозных мыслителей-философов Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева и Е. Н. Трубецкого, мы видим, что жизнь человеческая тесно связана со страданиями. В муках рождается человек, живет и в муках умирает. Проблема страданий есть вековая проблема человечества, без решения которой история человечества не имеет смысла, да и самая жизнь разумно невозможна. Единственно удовлетворительное решение этой проблемы дается в системе православно-христианского мировоззрения. Страдание есть состояние искаженного порядка жизни, и виновником этого искажения является сам человек.

Грехопадение человека извратило истинный закон жизни и внесло в него первое явление зла и страданий, которые всегда переживаются и воспринимаются сознанием человека как нарушение гармонии жизни, а где нарушение истины и правды, там и страдания. При этом понятие зла и страданий вовсе не однозначны: зло — понятие чисто моральное, а страдания сами по себе — вне области понятия добра и зла, хотя и могут быть причиной добра и зла в зависимости от воли человека. Основной причиной всех испытаний человека в земной жизни является грех. Удаление от Бога и Его святых заповедей, а затем несовершенный образ жизни, основанный на гордости, себялюбии, самоугождении, эгоизме и страстности, вводит человека во многие грехи и ведет его к страданию. Задача христианина состоит в том, чтобы не убегать от испытаний, но принимать их и преодолевать ими греховность своего естества.

Страдания даются человеку для очищения от греха. Они пробуждают духовность человека, очищают его душу, учат его верному выбору, дают ему способность к совершенствованию, научают стойкости, мужеству, самообладанию, дают ему силу характера, ведут к творчеству. Мы обязаны страданию всем, что было творческого в истории. Испытание есть соль жизни и в то же время — ее движущая сила; учитель меры и веры. Претерпевая разные испытания в своей жизни, человек вступает на путь духовного очищения и возвращается к Богу. Есть два вида страданий. Есть страдания, которые устраняются и побеждаются изменением социального строя. Поэтому необходимо вести борьбу с социальными причинами страданий и преодолевать их; уничтожением социального неравенства, обеспечением права на труд и на достойное существование, распространением просвещения, знаний технических и медицинских — все это может уменьшить количество страданий. Но есть страдание, которое связано с трагической основой жизни и имеет глубокий источник — грехопадение человека, о чем было сказано выше.

Поэтому человек должен вести настоящую борьбу со своей греховностью, терпеливо нести свой жизненный крест и стремиться к истине и правде. Когда человек забывает о цели своей жизни и, оставив попечение о своей бессмертной душе, более заботится о внешнем, временном, тогда-то Господь, посещая его скорбями, дает ему познать тщетность таких забот и направляет его к небесному. Русский народ выражает это словами «посещение Божие»: человек, которому послано испытание, должен считать себя не «обреченным» и не «отвергнутым», но взысканным, посещенным и призванным Богом. Ибо ему позволено страдать, чтобы очиститься. К нему лично, как бы об ращены слова Спасителя: «Хощу, очистися». Испытание есть борьба за новую чистоту души, за новую гармонию духа, за новую, святую и блаженную жизнь со Христом.

Поэтому человек не должен пугаться приходящего страдания, но, сознавая себя виновным и преступным перед Богом и людьми, он должен внимать ему, вникать в его сокровенный голос, принимать его в добровольный подвиг своей жизни, как духовно-осмысленное и целесообразное явление. Тайна Креста Христова и благодати Его в том и заключается, что сильна создать подобное настроение и не только помочь примирить и осмыслить страдания, но и сделать их источником радости. Это показывает живой опыт всех носителей правды Христовой.

Внутренний опыт живой верующей личности и есть та единственная сфера, в которой совершается и решение вопроса о страданиях и примирение с ними. Христос превратил страдания в путь спасения. Он добровольно взошел на крест, добровольно испил чашу страданий и Своею Божественною силой претворил ее в чашу радости. Поэтому каждый христианин должен помнить, что все его жизненные «испытания — это чаша Христова, которая доставляет на земле причастникам своим участие в благодатном Царстве Христовом, приготовля ет для них на небе престолы вечной славы». Страдающий человек разными путями ищет победы над страданиями. Но только верой в Бога и в бессмертие души, и связанными с ней покаянием, молитвой, смирением, терпением, состраданием к другим и нелицемерной христианской любовью, по учению русских богословов и религиозных мыслителей, облегчаются и побеждаются всяческие испытания, постигающие человека на его жизненном пути.