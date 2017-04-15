Рейзмир - Смысл испытаний человека
Множество благодеяний оказал людям Господь наш Иисус Христос во время Своей земной жизни. Многих болящих Он исцелил, многим слепым даровал зрение и скорби многих претворил в радость. Воистину был Он другом страждущих и утешителем скорбящих, как пред рек о Нем пророк Исаия: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни». Евангельское повествование о благодеяниях Господа нашего Иисуса Христа страждущим рождает неодинаковые мысли и чувства в душах слушателей.
Души, искренне верующие, преисполняются благоговением перед благостью и всемогуществом Господа Иисуса. В душах же маловерных возникает недоумение, они готовы обвинять и упрекать Самого Господа, говоря: «Если Господь так милосерден и всемогущ, то почему Он попускает скорби и испытания людям?» Действительно, слово Божие ясно говорит нам, что против силы Божией ничто и никто не устоит. Но то же слово Божие устами святого псалмопевца вещает нам: много скорбей у праведного. Если Господь силен сохранить и избавить нас от всякой скорби, то почему много скорбей должен терпеть праведник? Такой вопрос рождается в душе, не утверж денной в вере.
Ответ дает нам Божественное Откровение. Слово Божие говорит нам, что скорбь наша в руках промысла Божия — лекарство для исцеления и исправления плотоугодливой души.
Илия (Рейзмир), архимандрит - Смысл испытаний человека по трудам русских богословов и мыслителей
СТСЛ, 2012. 136 с.
ISBN 978-5-903102-86-0
Илия (Рейзмир), архимандрит - Смысл испытаний человека по трудам русских богословов и мыслителей - Оглавление
Вступление
- Глава I. Преподобный Серафим Саровский
- Глава II. Епископ Игнатий (Брянчанинов)
- Глава III. Епископ Феофан Затворник
- Глава IV. Федор Михайлович Достоевский
- Глава V. Владимир Сергеевич Соловьев
- Глава VI. Евгений Николаевич Трубецкой
Заключение
Библиография
Илия (Рейзмир), архимандрит - Смысл испытаний человека по трудам русских богословов и мыслителей - Заключение
Рассматривая сочинения преподобного Серафима Саровского, святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана Затворника и религиозных мыслителей-философов Ф. М. Достоевского, В. С. Соловьева и Е. Н. Трубецкого, мы видим, что жизнь человеческая тесно связана со страданиями. В муках рождается человек, живет и в муках умирает. Проблема страданий есть вековая проблема человечества, без решения которой история человечества не имеет смысла, да и самая жизнь разумно невозможна. Единственно удовлетворительное решение этой проблемы дается в системе православно-христианского мировоззрения. Страдание есть состояние искаженного порядка жизни, и виновником этого искажения является сам человек.
Грехопадение человека извратило истинный закон жизни и внесло в него первое явление зла и страданий, которые всегда переживаются и воспринимаются сознанием человека как нарушение гармонии жизни, а где нарушение истины и правды, там и страдания. При этом понятие зла и страданий вовсе не однозначны: зло — понятие чисто моральное, а страдания сами по себе — вне области понятия добра и зла, хотя и могут быть причиной добра и зла в зависимости от воли человека. Основной причиной всех испытаний человека в земной жизни является грех. Удаление от Бога и Его святых заповедей, а затем несовершенный образ жизни, основанный на гордости, себялюбии, самоугождении, эгоизме и страстности, вводит человека во многие грехи и ведет его к страданию. Задача христианина состоит в том, чтобы не убегать от испытаний, но принимать их и преодолевать ими греховность своего естества.
Страдания даются человеку для очищения от греха. Они пробуждают духовность человека, очищают его душу, учат его верному выбору, дают ему способность к совершенствованию, научают стойкости, мужеству, самообладанию, дают ему силу характера, ведут к творчеству. Мы обязаны страданию всем, что было творческого в истории. Испытание есть соль жизни и в то же время — ее движущая сила; учитель меры и веры. Претерпевая разные испытания в своей жизни, человек вступает на путь духовного очищения и возвращается к Богу. Есть два вида страданий. Есть страдания, которые устраняются и побеждаются изменением социального строя. Поэтому необходимо вести борьбу с социальными причинами страданий и преодолевать их; уничтожением социального неравенства, обеспечением права на труд и на достойное существование, распространением просвещения, знаний технических и медицинских — все это может уменьшить количество страданий. Но есть страдание, которое связано с трагической основой жизни и имеет глубокий источник — грехопадение человека, о чем было сказано выше.
Поэтому человек должен вести настоящую борьбу со своей греховностью, терпеливо нести свой жизненный крест и стремиться к истине и правде. Когда человек забывает о цели своей жизни и, оставив попечение о своей бессмертной душе, более заботится о внешнем, временном, тогда-то Господь, посещая его скорбями, дает ему познать тщетность таких забот и направляет его к небесному. Русский народ выражает это словами «посещение Божие»: человек, которому послано испытание, должен считать себя не «обреченным» и не «отвергнутым», но взысканным, посещенным и призванным Богом. Ибо ему позволено страдать, чтобы очиститься. К нему лично, как бы об ращены слова Спасителя: «Хощу, очистися». Испытание есть борьба за новую чистоту души, за новую гармонию духа, за новую, святую и блаженную жизнь со Христом.
Поэтому человек не должен пугаться приходящего страдания, но, сознавая себя виновным и преступным перед Богом и людьми, он должен внимать ему, вникать в его сокровенный голос, принимать его в добровольный подвиг своей жизни, как духовно-осмысленное и целесообразное явление. Тайна Креста Христова и благодати Его в том и заключается, что сильна создать подобное настроение и не только помочь примирить и осмыслить страдания, но и сделать их источником радости. Это показывает живой опыт всех носителей правды Христовой.
Внутренний опыт живой верующей личности и есть та единственная сфера, в которой совершается и решение вопроса о страданиях и примирение с ними. Христос превратил страдания в путь спасения. Он добровольно взошел на крест, добровольно испил чашу страданий и Своею Божественною силой претворил ее в чашу радости. Поэтому каждый христианин должен помнить, что все его жизненные «испытания — это чаша Христова, которая доставляет на земле причастникам своим участие в благодатном Царстве Христовом, приготовля ет для них на небе престолы вечной славы». Страдающий человек разными путями ищет победы над страданиями. Но только верой в Бога и в бессмертие души, и связанными с ней покаянием, молитвой, смирением, терпением, состраданием к другим и нелицемерной христианской любовью, по учению русских богословов и религиозных мыслителей, облегчаются и побеждаются всяческие испытания, постигающие человека на его жизненном пути.
Велика подяка за цю книгу!