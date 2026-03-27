С древних времен и до наших дней – это почва для интеллектуальной эмиграции, и не только по религиозным причинам. И российские монархи активно использовали это обстоятельство на благо своей державы начиная со второй половины XVI века. К сожалению, история Россия XX и XXI веков характеризуется периодическими волнами интеллектуальной эмиграции из страны. Борьба за интеллект, или, в современных терминах, за человеческий капитал, между разными странами и корпорациями будет только нарастать в ближайшие годы. Нам необходимо как можно скорее стать максимально бережными в отношении интеллектуального потенциала своей страны. И это, на мой взгляд, один из главных уроков, которому нас учит эта интересная книга.

Многие думают, что именно в эту эпоху началось проникновение европейского интеллекта в Россию, осознавшую, прежде всего благодаря гению Петра, необходимость реформации патриархальных укладов во всех измерениях жизни страны. В действительности это началось значительно раньше и в определенной степени связано с другой реформацией – XVI века, начатой проповедником Мартином Лютером в Германии. Значительная часть интеллектуальной элиты европейских стран поддержала распространение идей протестантизма, возникших на волне отрицания моральной деградации власти и монетизации веры в верхах католического духовенства. В условиях идеологического противостояния власти появилось значительное число высокообразованных людей, ставших персонами нон грата или ощутивших значительные ограничения в своей профессиональной деятельности.

Здание Президиума Российской академии наук для пришедших в него впервые напоминает художественную галерею. Кругом портреты и скульптуры, каждый из изображенных – знаковая фигура для отечественной науки. Подписание соглашений и визиты важных гостей традиционно сопровождаются фотографией на фоне стены с двумя рядами одноформатных портретов, добавляющих к восприятию галереи элемент присутствия в храме науки. В торжественности момента многие стесняются полюбопытствовать об именах и причине строгого, почти канонического облика и расположения фигур, так не свойственных стилю разнообразно одухотворенного представления деятелей науки. Сотрудники президиума объясняют, что это парадные портреты первых президентов Российской императорской академии наук. Перечис-ление имен первого ряда напоминает о том, что Академия наук, образованная указом ПетраI в 1724 году, создавалась сначала трудами европейских ученых, приглашенных в Россию из разных стран и нашедших здесь вторую родину.

О книге, что вы держите в руках, мне не раз говорили – она будет не ко времени. «Сегодня совсем другие ценности, не стоит ее печатать», – примерно такой совет давали мне некоторые коллеги. Я же считаю, что книжка слишком припозднилась.

В процессе работы с источниками слово «утрачено» встречалось мне чаще всего. Большевистская революция стала катастрофой для Российской империи, страшным катком подмяв под себя любые ростки инакомыслия. В эпоху Советского Союза погибли многие ценные исторические сведения о многовековом вкладе протестантов, евангельских христиан в развитие российского общества, науки, культуры, искусства, в строительство государственных институтов, в том числе армии, в защиту интересов Отечества в ходе дипломатических переговоров и на полях сражений. К концу 1930-х в стране были разогнаны евангельские союзы, закрыты молитвенные дома, угнаны в лагеря десятки тысяч христиан. Полностью была уничтожена Евангелическо-лютеранская церковь, пасторы казнены, общины раздавлены, храмы превращены в помойки. Погибло многое, но, слава Богу, далеко не всё. С распадом СССР началось возрождение протестантизма в России, и я глубоко убежден, что евангельские церкви с 1991 года переживают в стране чуть ли не лучший период за всю историю, ведя активную миссионерскую работу, развивая и укрепляя христианские общины. Тысячи новых церквей евангельского толка появились за прошедшую четверть века на постсоветском пространстве. Это особенно хорошо в связи с тем, что цивилизационная эпоха, в котором мы сегодня живем, сложилась во многом благодаря Реформации, начатой Мартином Лютером в XVI веке. Религиозно-социальные идеи протестантизма ключевым образом повлияли в мировом масштабе на все сферы человеческого общества – от политики, науки и искусства до свободы личности. Евангельские христиане появились в России сразу после того, как Реформация с огромной скоростью захватила западные страны. Прошли века, но в нашей стране о протестантизме все еще известно непозволительно мало, и зачастую евангелическое христианство представляется чем-то чуждым Отечеству. На самом деле вклад последователей Реформации в развитие страны недооценен.

Уверен, что для многих читателей будет открытием узнать о том, что русский театр фактически начался с актерской труппы, которую для постановки в 1672 году пьесы «Артаксерксово действо» собрал лютеранский пастор Иоганн Грегори. Или о том, что автор живописного шедевра «Последний день Помпеи» Карл Брюллов происходит из старинного гугенотского рода. Протестантами были один из величайших математиков всех времен Леонард Эйлер, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Барклай де Толли, хранитель русского языка Владимир Даль и многие другие известные люди. Мой рассказ начинается с кратких исторических экскурсов по основным вехам распространения идей Реформации в тех странах, откуда в Россию затем пришли евангельские христиане, ибо контекст всегда важен. Главное – истории людей, строивших Российскую империю. Кто-то может сказать, что герои повествования не придавали такого значения своему вероисповеданию, какое приписываю им я. Но давайте посмотрим объективно: переход в православие сулил им большие выгоды, однако они сохранили верность идеям Реформации. Несмотря на декларируемую лояльность к неправославным христианам, государственный аппарат империи, опираясь на жесткие законы, старательно использовал репрессивные методы контроля и управления в отношении иноверцев. Как это было на практике? В качестве примера рассмотрим ситуацию в самой чувствительной и интимной сфере – семейных отношениях. Долгое время браки между православными и протестантами были, мягко говоря, неравноправными. Если протестант в силу обстоятельств уезжал на родину, православную жену и детей с ним не отпускали. Венчать такой брак можно было в обеих церквах, но без венчания в православной церкви его считали недействительным. Одним из излюбленных способов контроля за распространением неправославного христианского вероисповедания был жесткий государственный контроль за возведением кирх, получить разрешение на строительство которых, даже при объективной необходимости, было крайне сложно. Во многом ответом протестантов на подобные ущемления было разворачивание активной социальной и образовательной деятельности в империи. Многие выдающиеся европейские просветители, ученые, педагоги являлись сторонниками Реформации. С самого начала появления в России евангелических кирх при них, как правило, открывались школы, в итоге выросшие в сеть учебных заведений при протестантских приходах, по статусу своему приравненных к реальным училищам и гимназиям. В знаменитой гимназии пастора Глюка, созданной в Москве в 1705 году указом Петра Первого, обучались десятки детей разных сословий, в том числе известнейших российских фамилий – Голицыных, Бестужевых-Рюминых, Головиных.