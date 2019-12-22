Отечественную церковно-певческую культуру советского периода невозможно понять вне изучения — хотя бы «контурного» — церковной истории тех лет и ее главной составляющей: истории небывалого по своему масштабу гонения на христиан.

Среди пострадавших в XX веке в России за православную веру были люди самых разных профессий, представители всех социальных слоев. Мы находим среди них и церковных композиторов, регентов, певчих. База данных «За Христа пострадавшие» содержит около полутора тысяч имен репрессированных служителей клироса из 42 губерний.

Евгения Борисовна Резниченко - Русское церковное пение советского периода – 1917 - 1945

Издательство ПСТГУ, 2019. - 84 с.

ISBN 978-5-7429-1175-3

Евгения Борисовна Резниченко - Русское церковное пение советского периода – 1917 — 1945 - Содержание

Предисловие

Введение

Русское церковное пение: 1917-1929 гг.

Всероссийский Поместный Собор 1917—1918 гг. о церковном пении

Богослужебно-певческая жизнь

Церковные композиторы: судьбы и творчество

Русское церковное пение: 1930-е — первая половина 1940-х гг.

Русская Церковь в 1930-е — первой половине 1940-х гг

Богослужебно-певческая жизнь

Церковные композиторы: судьбы и творчество

Заключение

Литература

Приложение

Краткие жизнеописания некоторых регентов и певчих, прославленных в лике новомучеников и исповедников Российских

Священномученик Вячеслав (Луканин)

Преподобноисповедник Игнатий (Бирюков)

Священномученик Петр (Ворона)

Преподобномученик Анатолий (Смирнов)

Новомученик Стефан (Франтов)

Исповедница Ираида (Тихбва)

Евгения Борисовна Резниченко - Русское церковное пение советского периода – 1917 — 1945 - Введение

За последние сто лет отечественная церковно-певческая культура вместе с Русской Церковью пережила и годы гонений, и время благоприятное для поддержания и расцвета. Большая часть XX столетия пришлась на советский период, ставший периодом жестокой борьбы государства с Церковью и планомерной деятельности по уничтожению всех ветвей церковной культуры.

Изменения государственной политики в отношении Церкви — усиление или ослабление антицерковных мер — во многом определили вехи истории церковного пения советской эпохи. Это закономерно: певческое искусство «никогда не существует само по себе, отражая и жизнь Церкви вообще, и конкретно богослужебную практику — в данное время и в данном месте <...>, и, наконец, — жизнь страны, государства. В советский период диктат государства был необычайно мощным, что сказывалось — и чаще всего сказывалось сокрушительным образом - на всех сторонах церковной жизни, в том числе на пении».

Исследователи единодушно, выделяют в особый этап 1920-е гг. В этот первый период (1917—1928/29) репрессии, сразу же обрушившиеся на Православную Церковь, лишь частично были направлены непосредственно на певческое искусство. Специфику этой поры во многом определяет и тот факт, что еще была сильна инерция дореволюционного времени, достаточно благоприятного для развития церковной музыки. Многие особенности церковно-певческой жизни 1920-х гг. обнаруживают прямые параллели с тем, что происходило в эти годы в других сферах культуры — и не только церковной.

Начавшийся в конце 20-х гг. второй период (1929—1943) — время самых страшных гонений на Русскую Церковь, полное разрушение которой становится одним из приоритетов внутренней политики Советского государства. Эта политика осуществлялась посредством массовых репрессий, физического уничтожения монашествующих, священников, регентов и певчих, закрытия храмов. Тем не менее и в эти годы певческая жизнь не умерла, церковное пение звучало и в уцелевших действующих храмах, и на тайных богослужениях.

Третий период (1943—1988), начало которого связано с изменением политики государства в отношении к Церкви и восстановлением патриаршества, охватывает все послевоенное время вплоть до празднования 1000-летия Крещения Руси. Последовавшие вскоре после этого события открыли новую эпоху в жизни нашего государства и Русской Церкви. Это время стало началом совершенно нового периода и для певческого искусства.