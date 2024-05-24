Резник - Пояснения к тексту

Этот не притязающий на академизм и скромный по своим временным возможностям — один семестр — курс по истории литературы XX века читался автором в течение почти десяти лет преподавания на факультете истории мировой культуры в петербургском Университете культуры и искусства. Неизбежные ограничения по времени, а также неоднородный состав слушателей — лингвисты, страноведы, искусствоведы, менеджеры по культуре и т. д. предопределили в какой-то мере содержательные задачи курса, существенно трансформировав их. Иными словами, не имело смысла превращать лекционный курс по реальной и еще, можно сказать, «дышащей» литературе в «полет над гнездом кукушки», в россыпь имен, дат и литературоведческих терминов, совершенно непонятных нынешним недавним школьникам, с совершенно разным, мягко говоря, недостаточным уровнем подготовки. Одновременно никоим образом лектор не ставил перед собой задачу воспитания в течение пятнадцати лекций эстетического вкуса и понимания студентами того, что собой представляет эстетическое наслаждение, он опускал важнейшие вопросы поэтики, не вдаваясь в проблемы устройства конкретных художественных текстов. Лектор пытался в какой-то мере, очень неполно, проанализировать считанное число произведений считанного числа авторов, признанных классиками литературы XX века. Ввиду проблематичности перевода поэтического текста в принципе, поэзия в курсе не анализировалась. Короче говоря, автор книги преследовал одну-единственную, зато не формальную и вполне вменяемую цель, заключавшуюся в том, чтобы разбудить дремлющую мысль и заинтересовать далекими вещами.

Хотя автор курса разделяет точку зрения Хорхе Луиса Борхеса на духовную собственность, а он полагал, что ни- какого права на нее не существует, автор считает для себя обязательным признать, что лишь очень немногие соображения, высказанные в данном курсе, принадлежат лично ему. Припомним, Михаил Леонович Гаспаров говорил, что культура это додумывание чужих мыслей, их «переупаковка». К тому же происхождение некоторых мыслей сейчас уже трудно установить, но во многих случаях это все же сделать возможно. Автор сознает, сколь многим он обязан работам Мераба Константиновича Мамардашвили, Наума Яковлевича Берковского, Сергея Сергеевича Аверинцева, Лидии Яковлевны Гинзбург, Соломона Константиновича Апта, Александра Алексеевича Долинина, Николая Аркадьевича Анастасьева, Бориса Владимировича Дубина, Всеволода Евгеньевича Багно, Юрия Ивановича Архипова, Юрия Ильича Левина. И это, если иметь в виду только отечественных авторов, а еще в уме неизбежно всплывали идеи Ортеги-и-Гассета, Вальтера Беньямина, Делеза, Бланшо и многих других. Некоторые темы философского характера обсуждались с Александром Григорьевичем Погоняйло. Автор всегда с благодарностью будет помнить о том, что в очень трудные для себя дни первым прочитал и одобрил рукопись этой книги его неизменный интеллектуальный опекун Моисей Самойлович Каган. В конце концов, составитель этих лекций вовсе не ставил перед собой задачу произнесения некоего собственного слова. Ему важно было «достучаться до наших детей». Им руководил определенный пафос, который как раз и может быть признан его личным вкладом.

Резник В. Г. - Пояснения к тексту - Лекции по зарубежной литературе

Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2021. — 328 с., ил.

ISBN 978-5-907309-65-4

Резник В. Г. - Пояснения к тексту – Содержание

От автора

Маленькая увертюра

О писателе Томасе Манне и некоторых его произведениях (1875-1955)

Насущная необходимость игры, или О Германе Гессе (1877-1962) и его романе «Игра в бисер»

Палимпсесты Хорхе Луиса Борхеса (1899-1986)

Марсель Пруст. Способность различать (1871-1922)

Титан Фолкнер (1897-1962)

Олдос Хаксли и его роман о свинцовых снах человечества (1894-1963)

Иероглиф одиночества, или Об одном рассказе Франца Кафки (1883-1924)

Нулевой градус сознания: Альбер Камю «Посторонний» (1913-1960)

Без итогов

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА

О чудачествах и проницательности господина Фредерика Стендаля (1783-1842)

ИЗ ИСПАНОЯЗЫЧНОГО МИРА

Испанский героический эпос

Роман об Амадисе

В предчувствии плутовского романа

Несколько предварительных слов

Об Онетти

Картина Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» в контексте культуры конца XVI — начала XVII веков Вера Резник, Александр Погоняйло

В ЖАНРЕ КИНОРЕЦЕНЗИИ