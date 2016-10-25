Все эти обещания стирались из памяти во второй половине дня и возвращались обратно, когда необходимость заставляла его просыпаться в восемь утра, и весь вчерашний вечер сказался на измятом лице и выражался в плохом настроении и самочувствии. В девять утра он обязан был приступить к работе в большом продуктовом магазине, до шести вечера разгружая товар и таская тяжелые ящики. Работу свою он ненавидел и мечтал о том, когда отработает там последний день.

Кирилл выругался и сел на кровать, откинув одеяло. Каждый день начинался одинаково.Громко звенел будильник, равнодушно выслушивая его ругань, и старое трюмо в небольшой спальне правдиво, без всякой лести, отражало сонного человека с большими карими глазами на бледно-сером лице с всклокоченными волосами. Рассматривая своё отражение в зеркале, Кирилл просыпался окончательно и каждое утро давал себе обещание ложиться раньше спать, меньше пить, курить, проводить больше времени не в казино и барах, а в спортзале и на свежем воздухе.

Будильник зазвенел, как всегда, неожиданно и резко. Кирилл высунул руку из-под тёплого одеяла, пытаясь остановить этот ненавистный звук. Неловким движением он опрокинул его на пол, но будильник продолжал настойчиво взывать к сонному хозяину, выполняя свое предназначение.

Киев, Книгоноша, 2013

ISBN 978-966-2615-26-5

Тамара Резникова - Предназначена жить - Предисловие к покаянию - Глава первая

Сны Кириллу снились только тогда, когда он вечером не пил ничего спиртного (что случалось очень редко). Такими трезвыми ночами ему всегда снилась Катя — первая и единственная его любовь. Сны эти были похожи на воспоминания, и в них Кирилл видел то, что происходило в его жизни два года назад, тем незабываемым летом, когда он после службы в армии приехал в село Одесской области погостить у маминой сестры — тёти Гали.

Отогнав воспоминания, он поплёлся в ванную и заставил себя стать под струю холодного душа. Через двадцать минут его «девятка» влилась в поток городских машин.

То лето в Одессе и в области выдалось таким жарким, что невозможно было находиться на солнце. Кирилл, спасаясь от жары прохладным квасом, целыми днями сидел или лежал перед телевизором в уютном, чистом подвале тёткиного дома, наслаждаясь свободой, домашней пищей и тишиной. После двухлетнего армейского режима это было блаженством, казалось, так можно проваляться без дела целый год. Но уже на третий день, к вечеру, захотелось других, новых ощущений. Кирилл тщательно побрился, оделся во всё новое, что прислала мать из Америки, где жила с отчимом уже четыре года. Фирменные джинсы и сорочка из дорогого американского магазина сидели на его спортивной фигуре великолепно. Модные туфли дополняли наряд. Он вышел на сельскую улицу полный каких-то радостных надежд и не спеша направился знакомой с детства дорогой в сторону местного Дома культуры. Раскалённый от дневного зноя воздух ещё не успел остыть, и запах спелых фруктов, летних цветов и еще чего-то волнующего будоражил молодую кровь.

Молодёжь стояла небольшими группками вокруг танцплощадки, на которой под грохочущую музыку несколько пар изображали быстрый танец. Кирилл тотчас присоединился к группе парней, которых знал ещё до армии, радуясь старым друзьям и тому, как выгодно он отличается от них своей внешностью и модной американской одеждой. Разговаривая с ними, он украдкой разглядывал местных девушек, и все они показались ему какими-то блеклыми и неинтересными. Их было много, гораздо больше, чем парней, но ни одна из них не привлекла его внимания. До армии у него были девушки, с которыми он входил в близкие отношения. Он легко знакомился с ними и также легко расставался, стирая из памяти их имена и лица.

Вдруг какое-то оживление прошло среди парней. Кирилл оглянулся и увидел стройную девичью фигурку в обтянутых джинсах и короткой маечке. Густые темные волосы падали крупными волнами на спину девушки. Один из парней, которого звали Михаил, окликнул её по имени, назвав Катей. Она резко повернулась, поставив руки на стройные бёдра так же вызывающе, как манекены в стеклянных витринах магазинов женской одежды.

— Как дела? Чем занимаешься? — спросил Михаил, приближаясь к ней, жадно осматривая похотливым взглядом фигуру девушки.

— Какое тебе дело, чем я занимаюсь? — резко ответила Катя, не меняя позы. — Может, тебе ещё рассказать, что я ем на завтрак?

Под дружный смех молодёжи она смерила его презрительным взглядом, высоко подняв подбородок. Михаил досадно ухмыльнулся, не рискуя больше задавать вопросы.

— Не девка, а зараза какая-то! — со злостью шепнул он Кириллу, который стоял рядом и не сводил глаз с девушки. — От одного её взгляда молоко может скиснуть! Целый год не могу уломать её, да и никто не может. Строит из себя недотрогу, всё принца какого-то ждёт. Ну, доберусь я до неё когда-нибудь, попляшет она у меня за всё это унижение!

Тамара Резникова