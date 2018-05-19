Мэйхью - Как самому толковать Библию
Библия уникальна. С незапамятных времен и до наших дней ее слово просвещает, утешает и направляет миллионы людей. В ответ на вопрос действительно ли эта древняя книга заслуживает такой верноподданости, вспомним применение во всех речах Иисуса слова «написано», которым для Него окончательно решался любой вопрос. И этого должно быть достаточно для всех христиан.
Значительность Библии необъяснима человеческим гением писавших ее людей. Она не просто сборник интересных легенд и не запись размышлений кочевников пустынь или греческих философов. Библия сохраняет свое высокое положение по причине одной центральной черты: она притязает на статус Божьего Слова и миллионы читателей нашли, что это так.
Поэтому недавние дебаты о непогрешимости Библии возбуждают немалый интерес и являются решающе важными. Если Библия на самом деле Слово Божие, тогда она должна быть правдой. И если она ВСЯ есть Слово Божие, тогда она ВСЯ должна быть правдой, потому что Бог не может лгать, «Он неизменен в слове» (Титу 1:2).
Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию
Союз ЕХБ Украины
Киев —1993 - 96 с.
Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию - Содержание
Предисловие
Введение
Часть 1 — Режь прямо
- 1. Угодное Богу изучение
- 2. Лезвия для прямого резания
- 3. Режь прямо для себя — 1
- 4. Режь прямо для себя — 2
Часть 2 — Избегай кривизны
- 5. Текст без контекста
- 6. Добавления к Писанию
- 7. Редактирование Божьего мышления
- 8. Модернизация Библии
- 9. Искажение Писания
- 10. Чрезмерная буквальность
- 11. Обратное толкование
- 12. Чрезмерная систематизация
Часть 3 — Проведение своих знаний в жизнь
- 13. Авторитет Библии в твоей жизни
Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию - Предисловие
Др. Ричард Мэйхью, мой многолетний коллега по Богословской Семинарии «Грейс» написал этот увлекательный труд на другую, равную по важности, тему: как нам толковать Божие Слово? Бессмысленно настаивать на безошибочности Библии, если понимание ее содержания неясно. Почему есть так много различных интерпретаций? Почему хорошие люди расходятся в понимании Библии? Как можно читать Библию с уверенностью, что ваше понимание будет правильным? Можно ли обойти дотошные места, отбивающие охоту у многих вообще читать Библию?
В этой, заставляющей задуматься, книге Др. Мэйхью применяет иллюстрации из своего богатого опыта христианского служения. Как бывший член комитета быстро растущей общины в штате Охайо, профессор семинарии и помощник пастора одной из наиболее известных американских церквей в Южной Калифорнии, а теперь еще и старший пастор крупной церкви с долгой традицией библейского изложения с кафедры, он знает, что Библия может преображать жизнь, но только в том случае, если она будет правильно истолкована и применена на деле.
Вдумчивое и внимательное чтение книги «Как самому толковать Библию» убедит читателя в том, что правильное толкование Библии включает как понимание, так и проведение в жизнь. Толкование Библии не может быть только умственным упражнением. Др. Мэйхью сохраняет тот же упор, что и у Апостола Павла, когда он писал: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:10), и «...со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филиппинцам 2:126—13). Серьезное размышление над представленными в этой книге понятиями защитит читателя от слишком часто встречаемых на пути ловушек, которые ожидают неосторожных.
Гомер А. Кент Мл. Богословская Семинария «Грейс» Вайнона Лэйк, Индиана
Огромное спасибо за интересную книгу!
Спасибо за книгу.