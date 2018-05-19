Поэтому недавние дебаты о непогрешимости Библии возбуждают немалый интерес и являются решающе важными. Если Библия на самом деле Слово Божие, тогда она должна быть правдой. И если она ВСЯ есть Слово Божие, тогда она ВСЯ должна быть правдой, потому что Бог не может лгать, «Он неизменен в слове» (Титу 1:2).

Союз ЕХБ Украины Киев —1993 - 96 с.

Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию - Содержание

Предисловие Введение Часть 1 — Режь прямо 1. Угодное Богу изучение

2. Лезвия для прямого резания

3. Режь прямо для себя — 1

4. Режь прямо для себя — 2 Часть 2 — Избегай кривизны 5. Текст без контекста

6. Добавления к Писанию

7. Редактирование Божьего мышления

8. Модернизация Библии

9. Искажение Писания

10. Чрезмерная буквальность

11. Обратное толкование

12. Чрезмерная систематизация Часть 3 — Проведение своих знаний в жизнь 13. Авторитет Библии в твоей жизни Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию - Предисловие

Др. Ричард Мэйхью, мой многолетний коллега по Богословской Семинарии «Грейс» написал этот увлекательный труд на другую, равную по важности, тему: как нам толковать Божие Слово? Бессмысленно настаивать на безошибочности Библии, если понимание ее содержания неясно. Почему есть так много различных интерпретаций? Почему хорошие люди расходятся в понимании Библии? Как можно читать Библию с уверенностью, что ваше понимание будет правильным? Можно ли обойти дотошные места, отбивающие охоту у многих вообще читать Библию?

В этой, заставляющей задуматься, книге Др. Мэйхью применяет иллюстрации из своего богатого опыта христианского служения. Как бывший член комитета быстро растущей общины в штате Охайо, профессор семинарии и помощник пастора одной из наиболее известных американских церквей в Южной Калифорнии, а теперь еще и старший пастор крупной церкви с долгой традицией библейского изложения с кафедры, он знает, что Библия может преображать жизнь, но только в том случае, если она будет правильно истолкована и применена на деле.

Вдумчивое и внимательное чтение книги «Как самому толковать Библию» убедит читателя в том, что правильное толкование Библии включает как понимание, так и проведение в жизнь. Толкование Библии не может быть только умственным упражнением. Др. Мэйхью сохраняет тот же упор, что и у Апостола Павла, когда он писал: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:10), и «...со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филиппинцам 2:126—13). Серьезное размышление над представленными в этой книге понятиями защитит читателя от слишком часто встречаемых на пути ловушек, которые ожидают неосторожных.

Гомер А. Кент Мл. Богословская Семинария «Грейс» Вайнона Лэйк, Индиана