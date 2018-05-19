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Мэйхью - Как самому толковать Библию

Мэйхью - Как самому толковать Библию
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
Библия уникальна. С незапамятных времен и до наших дней ее слово просвещает, утешает и направляет миллионы людей. В ответ на вопрос действительно ли эта древняя книга заслуживает такой верноподданости, вспомним применение во всех речах Иисуса слова «написано», которым для Него окончательно решался любой вопрос. И этого должно быть достаточно для всех христиан.
Значительность Библии необъяснима человеческим гением писавших ее людей. Она не просто сборник интересных легенд и не запись размышлений кочевников пустынь или греческих философов. Библия сохраняет свое высокое положение по причине одной центральной черты: она притязает на статус Божьего Слова и миллионы читателей нашли, что это так.
Поэтому недавние дебаты о непогрешимости Библии возбуждают немалый интерес и являются решающе важными. Если Библия на самом деле Слово Божие, тогда она должна быть правдой. И если она ВСЯ есть Слово Божие, тогда она ВСЯ должна быть правдой, потому что Бог не может лгать, «Он неизменен в слове» (Титу 1:2).

Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию

Союз ЕХБ Украины
Киев —1993 - 96 с.

Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию - Содержание

Предисловие
Введение
Часть 1 — Режь прямо
  • 1. Угодное Богу изучение
  • 2. Лезвия для прямого резания
  • 3. Режь прямо для себя — 1
  • 4. Режь прямо для себя — 2
Часть 2 — Избегай кривизны
  • 5. Текст без контекста
  • 6. Добавления к Писанию
  • 7. Редактирование Божьего мышления
  • 8. Модернизация Библии
  • 9. Искажение Писания
  • 10. Чрезмерная буквальность
  • 11. Обратное толкование
  • 12. Чрезмерная систематизация
Часть 3 — Проведение своих знаний в жизнь
  • 13. Авторитет Библии в твоей жизни

Ричард Мэйхью - Как самому толковать Библию - Предисловие

Др. Ричард Мэйхью, мой многолетний коллега по Богословской Семинарии «Грейс» написал этот увлекательный труд на другую, равную по важности, тему: как нам толковать Божие Слово? Бессмысленно настаивать на безошибочности Библии, если понимание ее содержания неясно. Почему есть так много различных интерпретаций? Почему хорошие люди расходятся в понимании Библии? Как можно читать Библию с уверенностью, что ваше понимание будет правильным? Можно ли обойти дотошные места, отбивающие охоту у многих вообще читать Библию?
В этой, заставляющей задуматься, книге Др. Мэйхью применяет иллюстрации из своего богатого опыта христианского служения. Как бывший член комитета быстро растущей общины в штате Охайо, профессор семинарии и помощник пастора одной из наиболее известных американских церквей в Южной Калифорнии, а теперь еще и старший пастор крупной церкви с долгой традицией библейского изложения с кафедры, он знает, что Библия может преображать жизнь, но только в том случае, если она будет правильно истолкована и применена на деле.
Вдумчивое и внимательное чтение книги «Как самому толковать Библию» убедит читателя в том, что правильное толкование Библии включает как понимание, так и проведение в жизнь. Толкование Библии не может быть только умственным упражнением. Др. Мэйхью сохраняет тот же упор, что и у Апостола Павла, когда он писал: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять» (Ефесянам 2:10), и «...со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Филиппинцам 2:126—13). Серьезное размышление над представленными в этой книге понятиями защитит читателя от слишком часто встречаемых на пути ловушек, которые ожидают неосторожных.
Гомер А. Кент Мл. Богословская Семинария «Грейс» Вайнона Лэйк, Индиана
Views 2 133
Rating 5.0 / 5
Added 19.05.2018
Author МихЛ
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

S
Sergey05 3 years ago

Огромное спасибо за интересную книгу!
Z
Zhan Kiselev 3 years ago

Спасибо за книгу.

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