Ричард Стернс - Дыра в нашем евангелии

Чего от нас ожидает Бог? Именно об этом мы и поговорим. В действительности, это простой вопрос, но так ли прост ответ на него? В чем заключается суть христианской веры? Ходить в церковь по воскресеньям, молиться перед едой, избегать наиболее серьезных грехов? Или же Бог ожидает чего-то большего? Я - христианин, и вы, наверное, - тоже. Но что конкретно это означает? Для того чтобы хотя бы стать христианином, мы прежде всего должны поверить в то, что Иисус Христос - Божий Сын. Эта мысль грандиозна уже сама по себе. Если она истинна, то это все меняет. Если Христос - Бог, то все, что Он говорил и делал, имеет огромную значимость для нашей жизни. Итак, мы верим. Однако Бог ожидает большего. Таким образом, вопрос: «Чего от меня ожидает Бог?» - крайне важен - и не только для меня, но для каждого, кто заявляет, что следует за Христом. Иисус немало говорил об этом.

Да, Он дал нам глубокое понимание характера Бога и наших взаимоотношений с Ним, но, кроме этого, Он обстоятельно рассказал о Божьих ожиданиях, о наших ценностях и о том, как мы должны жить в этом мире. Так как же мы должны жить? Какими должны быть наши взаимоотношения со святым Богом? Чего, в самом деле, Бог требует от вас и от меня? Гораздо больше, чем посещения церкви. И больше, чем молитвы, убеждений, и даже самоотречения. Бог требует от нас всего. Его требование для тех, кто хочет следовать за Ним, - полное жизненное посвящение. Фактически, Христос призывает нас стать Его со работниками в деле преображения нашего мира точно так же, как две тысячи лет назад Он призвал двенадцать апостолов изменить их мир. Бесспорно, мир XXI века нуждается в переменах. Каждый день, читая заголовки газет, нам трудно избавиться от все возрастающего чувства тревоги.

Мы слышим о терроризме, этнических и религиозных разногласиях, войнах и конфликтах, распространении голода и нищеты, глобальном экономическом кризисе, жестоких диктаторах, коррумпированных правительствах, крупномасштабных стихийных бедствиях, климатических изменениях, ядерной угрозе и даже - о торговле детьми и о рабстве. После терактов 11 сентября 2001 года наш мир выглядит одновременно пугающе и угрожающе, и большинство из нас с трудом его понимает, не говоря уже о том, чтобы что-ни- будь для него сделать. Мировые проблемы кажутся нам слишком большими и сложными, и отстраниться от них куда проще, чем взяться за их решение. Воскресным утром, сидя в полной безопасности на церковных скамьях, окруженные друзьями, мы можем с легкостью оставить насилие, страдание и смятение этого мира за пределами церковных стен - с глаз долой, из сердца вон. Но постойте! Разве нам, как христианам, дано право отворачиваться от проблем этого мира? Разве Бог разрешает это? Я пишу эту книгу с весьма предвзятых позиций своих убеждений. Я верю, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). И если Иисус был готов умереть ради этой мятежной планеты, то, наверное, и я должен как-то позаботиться о ней? Возможно, мне следует проявлять больше любви к живущим на ней людям? Может быть, на мне лежит ответственность исполнить свою часть в том, чтобы любить этот мир, который Иисус любит так сильно? Идея книги «Дыра в нашем евангелии» очень проста. По сути, она заключается в убежденности, что статус христианина или последователя Иисуса Христа требует гораздо большего, чем просто личных и преображающих взаимоотношений с Богом. Он также влечет за собой публичные и преображающие взаимоотношения с этим миром.

Ричард Стернс - Дыра в нашем евангелии

Нард пер. с англ. Юрий Шпак - Изд. 2-е, дополн. - К.: Ефетов А.В., 2015. - 460 с.

ISBN 978-966-8795-17-6

Ричард Стернс - Дыра в нашем евангелии - Содержание

Часть 1: Дыра в моем евангелии - БЫТЬ МОЖЕТ, И В ВАШЕМ

Глава 1: Дыра в полноте

Глава 2: Божий трус

Глава 3: Одного недостает тебе

Часть 2: Дыра становится глубже

Глава 4: Столпы сострадания и справедливости

Глава 5. Три наибольших заповеди

Глава 6: Дыра во мне

Глава 7: Жезл в твоей руке 1

Часть 3: Дыра в этом мире

Глава 8: Величайшая проблема нового тысячелетия

Глава 9: Сотня разбившихся авиалайнеров

Глава 10: Что не так в этой картине?

Глава 11: В плену паутины

Глава 12: Всадники апокалипсиса

Глава 13: Пауки, и еще пауки

Глава 14: Наконец, хорошие новости

Часть 4: Дыра в Церкви

Глава 15: Сказание о двух церквях

Глава 16: Великое упущение

Глава 17: Самоволка во время величайшего гуманитарного кризиса всех времен

Глава 18: Конец «американской мечты»

Глава 19: Два процента от двух процентов

Глава 20: Послание церкви в Америке

Глава 21: Почему мы уже не так популярны

Глава 22: Сказание о двух реальных церквях

Часть 5: Заделывая дыру