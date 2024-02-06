Ричи Стюарт - Наукообразная чушь - Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке

Ученые работают в командах, путешествуют по миру с лекциями и докладами на конференциях, дискутируют друг с другом на семинарах, организуют научные общества для обсуждения результатов исследований и — что, пожалуй, самое важное — публикуют свои результаты в рецензируемых журналах. Эти социальные аспекты — не преимущества профессии и не просто товарищество. Они представляют собой научный процесс в действии — беспрерывную череду коллективных актов: тщательно изучить, поставить под сомнение, проверить, уточнить и выработать консенсус. Хоть это и кажется на первый взгляд парадоксальным, но именно субъективный процесс науки и порождает ее беспримерную степень объективности.

Вот в каком смысле наука является социальным конструктом. Всякое утверждение о нашем мире может быть названо научным знанием только после того, как оно пройдет эту общественную проработку, которая призвана отсеивать ошибки и упущения и давать возможность другим ученым судить, достойно ли новое открытие звания надежного, достоверного и важного. Благодаря тому, что каждое открытие прогоняют через такую полосу препятствий, конечные продукты научного процесса — публикуемые рецензируемые статьи — наливаются порядочной силой для общества. Мы говорим: это наука, а не просто шаблонная фраза, или болтовня, или чье-то мнение. Социальная природа науки вместе с тем имеет и слабые места. Поскольку ученые так сильно сосредоточены на попытках убедить своих коллег, что подразумевает прохождение результатов исследования через этап рецензирования и дальнейшие шаги вплоть до публикации, им очень просто позабыть о настоящей цели науки — приближать нас к истине. А поскольку ученые еще и человеческие существа, способы, которыми они стараются убеждать друг друга, не всегда в полной мере рациональны или беспристрастны. Если мы не будем особенно внимательны, научный процесс может пропитаться несовершенствами самого человека.

Эта книга посвящена тому, как мы уделяли недостаточно внимания научному процессу. Тому, как мы в итоге очутились в ситуации, когда научная система не просто не учитывает наши человеческие слабости, но еще и усиливает их. В последние годы стало донельзя очевидно, что рецензирование отнюдь не гарантирует корректности и надежности, как ему положено, а публикационный процесс, который должен быть оплотом науки, превратился в ее ахиллесову пяту. Однако чтобы понять, как же научная публикационная система так испортилась, сначала нам нужно узнать, как ей надлежит работать в отлаженном состоянии.

Ричи Стюарт - Наукообразная чушь - Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке

пер. с англ. А. Якименко

Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2024, 432 с.

ISBN 97 8-5-17-136104-4

Ричи Стюарт - Наукообразная чушь - Разоблачение мошенничества, предвзятости, недобросовестности и хайпа в науке - Содержание

Предисловие

Часть I Как должно быть — и как на самом деле Глава 1 Как работает наука Глава 2 Кризис воспроизводимости

Часть II Ошибки и изъяны Глава 3 Мошенничество Глава 4 Предвзятость Глава 5 Недобросовестность Глава 6 Хайп

Часть III Причины и пути исправления Глава 7 Порочные стимулы Глава 8 Исцеление науки



Эпилог

Приложение. Как читать научную статью

Благодарности

Послесловие

Источники иллюстраций

Примечания