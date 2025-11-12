Рид – За кулисами Сторожевой Башни
Из «главного отдела» в Бруклине, Нью-Йорк, президент Общества Сторожевой Башни правит миллионами Свидетелей Иеговы и обладает над ними большей властью, чем Президент Соединенных Штатов. Даже диктаторы, чье слово — закон для их народов, могут позавидовать президенту Сторожевой Башни, потому что его слово для Свидетелей Иеговы—закон Божий. Какие бы новые заповеди или наставления он ни решил провозгласить со страниц «Сторожевой Башни», он может быть уверен, что их воспримут как послания с небес и немедленно последуют им без каких-либо вопросов и жалоб.
Откуда же возник этот контроль? Официальное разъяснение, предлагаемое сектой, можно кратко изложить следующим образом: Второе Пришествие Христа произошло невидимо в 1914 году, тогда же Иисус установил Свое Царственное Правительство на небесах и избрал Общество Сторожевой Башни инструментом Своего правления на земле. Большая часть человечества продолжает следовать земным правителям, самодержавным или демократическим, а тот, кто стал Свидетелем Иеговы, отдал себя под «теократическую» власть Самого Бога. Командная цепочка в этой теократии начинается с Бога Отца на небесах и опускается вниз — через Иисуса Христа, через ангелов, через президента Сторожевой Башни и Руководящую Корпорацию в Бруклине, через зональных, окружных, районных и местных представителей — пока, наконец, не достигает рядовых Свидетелей Иеговы, которые должны ответить безмолвным подчинением.
Но если оставить красивую картинку в стороне, чем в действительности порожден этот религиозный феномен? Каким образом служение одного человека, Чарльза Тейза Расселла, начатое в 1870 году, развилось в империю с многомиллиардными доходами, контролирующую жизнь миллионов своих последователей? Первоначально Расселл был «пастором» независимой группы по изучению Библии в городке Аллегейни, штат Пеннсильвания. Он также писал статьи, благодаря которым приобрел нескольких приверженцев в других штатах. Потом, в 1879 году, после разрыва с Движением Адвентистов, которые издавали его ранние произведения, Расселл начал выпускать свой собственный журнал под названием «Сторожевая Башня Сиона» (Zion s Watch Tower) и «Вестник Присутствия Христа» (Heraldof Christ s Presence). Для распространения этих изданий по домам он набирал помощников, и уже вскоре несколько сотен добровольцев распространяли эти издания по домам.
В 1886 году Расселл опубликовал свою книгу «Божественный план веков» (The Divine Plan of the Ages), первую из серии «Изучение Писаний» (Studies in the Scriptures). По мере того, как росла популярность его книг пророческого и разъяснительного характера, тут и там возникали группы последовате лей, которые собирались для изучения Библии и пользовались книгами Рассела как учебными пособиями. Формально не являясь единой конфессией, эти маленькие собрания расселлитов связывала одна цель: поделиться с окружающими чудесными «истинами», открывшимися им через их общего учителя. Многие из этих «истин» сегодняшние Свидетели считают «заблуждениями» — например, учение о том, что Великая Пирамида в Египте была создана по вдохновлению Бога, равно как и Библия; представление о том, что Бог живет на звезде Альциона в созвездии Плеяд, — оба этих учения были, наконец, упразднены спустя десятки лет после смерти Расселла.
Дэвид А. Рид – За кулисами Сторожевой Башни. Разоблачение организации «Свидетели Иеговы»
Издательство – «Санкт-Петербургского университета»
Санкт-Петербург – 1998 г. / 162 с.
ISBN 5-288-02210-0
Дэвид А. Рид – За кулисами Сторожевой Башни. Разоблачение организации «Свидетели Иеговы» – Содержание
- Куликов Л. Предисловие к русскому изданию
- Предисловие
- Вступление
- «Теократическое» правительство
- Судилища Сторожевой Башни
- Все выходы перекрыты
- Право голосовать?
- Дети под прицелом
- Свобода печати?
- Их собственный язык
- Свобода собраний?
- Нормирование времени
- Президент при жизни — и после!
- Разрушение семьи
- Скрытая иерархия
- Христиане второго сорта
- Повсюду бесы
- «Борцы за свободу»
- Инквизиция XX века
- Процесс промывания мозгов
- Волшебник Изумрудного Города
- «Смотрите — армия Иеговы!»
- Власть и деньги
- В спальне
- Кровь, лекарства и отлучение на смертном ложе
- Морковка на палке
- Организация как Господь и Спаситель
- Играя в «Саймон говорит»
- Андерграунд Сторожевой Башни
- Ответ Америки
- Нечто лучшее
- P.S. Программа действий
- Дополнительная литература
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