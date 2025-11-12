Из «главного отдела» в Бруклине, Нью-Йорк, президент Общества Сторожевой Башни правит миллионами Свидетелей Иеговы и обладает над ними большей властью, чем Президент Соединенных Штатов. Даже диктаторы, чье слово — закон для их народов, могут позавидовать президенту Сторожевой Башни, потому что его слово для Свидетелей Иеговы—закон Божий. Какие бы новые заповеди или наставления он ни решил провозгласить со страниц «Сторожевой Башни», он может быть уверен, что их воспримут как послания с небес и немедленно последуют им без каких-либо вопросов и жалоб.

Откуда же возник этот контроль? Официальное разъяснение, предлагаемое сектой, можно кратко изложить следующим образом: Второе Пришествие Христа произошло невидимо в 1914 году, тогда же Иисус установил Свое Царственное Правительство на небесах и избрал Общество Сторожевой Башни инструментом Своего правления на земле. Большая часть человечества продолжает следовать земным правителям, само­державным или демократическим, а тот, кто стал Свидетелем Иеговы, отдал себя под «теократическую» власть Самого Бо­га. Командная цепочка в этой теократии начинается с Бога Отца на небесах и опускается вниз — через Иисуса Христа, через ангелов, через президента Сторожевой Башни и Руково­дящую Корпорацию в Бруклине, через зональных, окружных, районных и местных представителей — пока, наконец, не достигает рядовых Свидетелей Иеговы, которые должны от­ветить безмолвным подчинением.

Но если оставить красивую картинку в стороне, чем в действительности порожден этот религиозный феномен? Ка­ким образом служение одного человека, Чарльза Тейза Рас­селла, начатое в 1870 году, развилось в империю с многомил­лиардными доходами, контролирующую жизнь миллионов своих последователей? Первоначально Расселл был «пастором» независимой группы по изучению Библии в городке Аллегейни, штат Пеннсильвания. Он также писал статьи, благодаря которым при­обрел нескольких приверженцев в других штатах. Потом, в 1879 году, после разрыва с Движением Адвентистов, которые изда­вали его ранние произведения, Расселл начал выпускать свой собственный журнал под названием «Сторожевая Башня Сиона» (Zion s Watch Tower) и «Вестник Присутствия Христа» (Heraldof Christ s Presence). Для распространения этих изда­ний по домам он набирал помощников, и уже вскоре несколь­ко сотен добровольцев распространяли эти издания по домам.

В 1886 году Расселл опубликовал свою книгу «Божествен­ный план веков» (The Divine Plan of the Ages), первую из серии «Изучение Писаний» (Studies in the Scriptures). По мере того, как росла популярность его книг пророческого и разъяснительного характера, тут и там возникали группы последовате лей, которые собирались для изучения Библии и пользовались книгами Рассела как учебными пособиями. Формально не являясь единой конфессией, эти маленькие собрания расселлитов связывала одна цель: поделиться с окружающими чудесными «истинами», открывшимися им через их общего учителя. Многие из этих «истин» сегодняшние Свидетели считают «заблуждениями» — например, учение о том, что Великая Пирамида в Египте была создана по вдохновлению Бога, равно как и Библия; представление о том, что Бог живет на звезде Альциона в созвездии Плеяд, — оба этих учения были, наконец, упразднены спустя десятки лет после смерти Расселла.

Дэвид А. Рид – За кулисами Сторожевой Башни. Разоблачение организации «Свидетели Иеговы»

Издательство – «Санкт-Петербургского университета»

Санкт-Петербург – 1998 г. / 162 с.

ISBN 5-288-02210-0

Дэвид А. Рид – За кулисами Сторожевой Башни. Разоблачение организации «Свидетели Иеговы» – Содержание