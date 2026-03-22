Риггс - Филлипс - Тридцать уроков воспитания христианской зрелости

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Риггс - Тридцать уроков воспитания христианской зрелости

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Чарльз Риггс, Том Филлипс - Тридцать уроков воспитания христианской зрелости

Миннеаполис: Евангелизационная ассоциация Билли Грэма, 1996. – 84 с.

Чарльз Риггс, Том Филлипс - Тридцать уроков воспитания христианской зрелости - Содержание

Введение

Группа изучения Библии

План первого занятия

Завет группы

НОВОЕ НАЧАЛО (семинедельный курс для новообращенных)

  • 1. Спасение - 2. Уверенность - 3. Господь - 4. Слово Божие - 5. Молитва - 6. Святой Дух - 7. Свидетельство

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ (двадцать три урока христианской зрелости)

  • 8. Дела Духа Святого - 9. Страх перед Богом - 10. Ученичество - 11. Послушание - 12. Церковь - 13. Дьявол искуситель - 14. Победа - 15. Божье прощение - 16. Что мешает молитве - 17. Хвала и благодарение - 18. Водительство Божие - 19. Испытания - 20. Наказание - 21. Самоотречение - 22. Щедрость - 23. Опека и забота - 24. Любовь - 25. Смирение - 26. Честность - 27. Сердце - 28. Язык - 29. Умение прощать - 30. Ожидание будущего

Справочник руководителя группы

Советы руководителю

Как заучивать стихи

Views 45
Rating
Added 22.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books