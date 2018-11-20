Рим и христианские мученики - реалии античности и духовная традиция

Апостолы Петр, Павел, Андрей, св. Николай, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Татьянин день, день святого Валентина, Юрьев день (Юрай, Георгий Победоносец), Петров пост - эти имена и обозначения дней известны каждому христианину - православному или католику. Да и не только верующим. Студенты отмечают Татьянин день, влюбленные - день святого Валентина, на Рождество во многих странах ожидают Санта Клауса (св. Николая). Но далеко не все знают, что за этими именами, далекими от нас во времени и обретшими для многих из наших современников некий символический, абстрактный смысл, стоят реальные люди. Все они жили в эпоху античности, когда христианство было гонимой религией в Римской империи.

Они стали борцами за веру -мучениками, отдавшими жизнь Христу, либо исповедниками, подвергшимися преследованиям, истязаниям, но оставшимися в живых и несломленными в своей вере. И таких людей было много. В православном и католическом календарях большинство дней посвящены памяти святых, христианских мучеников за веру. Большинство же мучеников, почитаемых христианами, составляют мученики раннего христианства. Прошло много веков, и наши современники нередко даже не задумываются о подлинном смысле того или иного праздничного дня, деяниях людей, от которых он ведет свое начало.

Следует заметить, что на протяжении столетий и тысячелетий символический смысл, вкладывавшийся в образ многих раннехристианских мучеников, существенно изменился в массовом сознании. Мученики, исповедники обретали функции покровителей целых государств, городов, средневековых цеховых ремесленников, различных групп людей, к ним обращали молитвы о здоровье, урожае и т. д. Многое из этого стало настолько обыденным, что первооснова отошла на дальний план и часто о подвиге святых и не вспоминают. Например, мученик Георгий, как правило, ассоциируется с военными победами, глубокий этический смысл вкладывается в изречение «Вера, Надежда, Любовь», но кто задумывается над тем, что все эти люди как мученики приняли смерть за свою христианскую веру? Время немало изменило в восприятии их образов, и важно знать, почему так произошло, какими были реалии времен жизни мучеников, как на протяжении веков воспринимался их подвиг за веру.

В поиске ответов на эти вопросы важную роль должны сыграть исследования историков, занимающихся не только изучением истории христианства, но и реалий античного, средневекового общества, ментальность людей разных эпох истории. Сам феномен раннехристианского мученичества почти не изучался историками СССР (действовали установки агрессивного атеизма) и СНГ, в исследованиях зарубежных антиковедов вне сферы внимания оставалась проблематика тех реалий социума, которые формировали феномен мученичества ранних христиан и восприятие их поступков римским социумом периода империи. Зарубежные историки (Х. Музурилло, Дж. Риччетти, Х. Делайе, У. Фрэнд и ряд других) проделали немалую работу по анализу раннехристианских актов и пассионов. Их выводы по аутентичности и датировке важнейших исторических источников дали возможность привлечь ценнейший пласт источников, ранее игнорировавшийся антиковедами СССР и СНГ.

Следует отметить и едва ли не начальную стадию разработки проблематики античной ментальности историками стран СНГ (хотя уже немало сделано по изучению средневековой ментальности российскими медиевистами), особенно периода поздней античности, когда кардинально изменились ментальные характеристики и установки людей, шкала их ценностей, обретшие христианскую доминанту. До сих пор нет специальных научных работ по восприятию и трансформации античного культа мучеников в средневековой христианской ментальности. Решение же этой проблемы позволяет внести существенный вклад в исследование адаптации античных реалий к мировосприятию Средневековья как важнейшей составляющей процесса ретрансляции античного наследия в эпоху Средневековья, в котором, особенно на начальных этапах, ведущую роль играла христианская церковь.