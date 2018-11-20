Рим и христианские мученики - реалии античности и духовная традиция

Рим и христианские мученики
Апостолы Петр, Павел, Андрей, св. Николай, Вера, Надежда, Любовь и мать их София, Татьянин день, день святого Валентина, Юрьев день (Юрай, Георгий Победоносец), Петров пост - эти имена и обозначения дней известны каждому христианину - православному или католику. Да и не только верующим. Студенты отмечают Татьянин день, влюбленные - день святого Валентина, на Рождество во многих странах ожидают Санта Клауса (св. Николая). Но далеко не все знают, что за этими именами, далекими от нас во времени и обретшими для многих из наших современников некий символический, абстрактный смысл, стоят реальные люди. Все они жили в эпоху античности, когда христианство было гонимой религией в Римской империи.
Они стали борцами за веру -мучениками, отдавшими жизнь Христу, либо исповедниками, подвергшимися преследованиям, истязаниям, но оставшимися в живых и несломленными в своей вере. И таких людей было много. В православном и католическом календарях большинство дней посвящены памяти святых, христианских мучеников за веру. Большинство же мучеников, почитаемых христианами, составляют мученики раннего христианства. Прошло много веков, и наши современники нередко даже не задумываются о подлинном смысле того или иного праздничного дня, деяниях людей, от которых он ведет свое начало.
Следует заметить, что на протяжении столетий и тысячелетий символический смысл, вкладывавшийся в образ многих раннехристианских мучеников, существенно изменился в массовом сознании. Мученики, исповедники обретали функции покровителей целых государств, городов, средневековых цеховых ремесленников, различных групп людей, к ним обращали молитвы о здоровье, урожае и т. д. Многое из этого стало настолько обыденным, что первооснова отошла на дальний план и часто о подвиге святых и не вспоминают. Например, мученик Георгий, как правило, ассоциируется с военными победами, глубокий этический смысл вкладывается в изречение «Вера, Надежда, Любовь», но кто задумывается над тем, что все эти люди как мученики приняли смерть за свою христианскую веру? Время немало изменило в восприятии их образов, и важно знать, почему так произошло, какими были реалии времен жизни мучеников, как на протяжении веков воспринимался их подвиг за веру.
В поиске ответов на эти вопросы важную роль должны сыграть исследования историков, занимающихся не только изучением истории христианства, но и реалий античного, средневекового общества, ментальность людей разных эпох истории. Сам феномен раннехристианского мученичества почти не изучался историками СССР (действовали установки агрессивного атеизма) и СНГ, в исследованиях зарубежных антиковедов вне сферы внимания оставалась проблематика тех реалий социума, которые формировали феномен мученичества ранних христиан и восприятие их поступков римским социумом периода империи. Зарубежные историки (Х. Музурилло, Дж. Риччетти, Х. Делайе, У. Фрэнд и ряд других) проделали немалую работу по анализу раннехристианских актов и пассионов. Их выводы по аутентичности и датировке важнейших исторических источников дали возможность привлечь ценнейший пласт источников, ранее игнорировавшийся антиковедами СССР и СНГ.
Следует отметить и едва ли не начальную стадию разработки проблематики античной ментальности историками стран СНГ (хотя уже немало сделано по изучению средневековой ментальности российскими медиевистами), особенно периода поздней античности, когда кардинально изменились ментальные характеристики и установки людей, шкала их ценностей, обретшие христианскую доминанту. До сих пор нет специальных научных работ по восприятию и трансформации античного культа мучеников в средневековой христианской ментальности. Решение же этой проблемы позволяет внести существенный вклад в исследование адаптации античных реалий к мировосприятию Средневековья как важнейшей составляющей процесса ретрансляции античного наследия в эпоху Средневековья, в котором, особенно на начальных этапах, ведущую роль играла христианская церковь.
Рим и христианские мученики - реалии античности и духовная традиция
В. А. Федосик [и др.]. – Минск: БГУ, 2012. – 171 с.
ISBN 978-985-518-544-5.
Рим и христианские мученики - Содержание
Введение (В. А. Федосик, В. В. Яновская, О. А. Яновский)
- Глава 1. Кризис традиционных римских ценностей и христианские ценности
- Глава 2. Характерные черты и особенности ментальности раннехристианских мучеников и исповедников
- Глава 3. Культ святых мучеников в античном христианстве
- Глава 4. Раннехристианские мученики в восприятии христиан-католиков и православных
- Глава 5. Петр – апостол и мученик
- Глава 6. Апостол Павел: «Нас почитают умершими, но вот, мы живы»
- Глава 7. Историческая трансформация образа святого великомученика Георгия Победоносца в общественно-политическом и личном восприятии
Примечания
Рим и христианские мученики - Введение
Задача исследования эволюции культа мучеников от античности до наших дней, его трансформации в христианской ментальности Западной и Восточной Европы вообще не ставилась. Между тем именно раннехристианские мученики составляют значительную часть святых в православии и католицизме. Многие из них являлись и являются святыми покровителями целых стран (например, св. Андрей - Греции, России, Шотландии, св. Георгий - Грузии, Генуэзской средневековой республики, св. Марк -Венецианской средневековой республики), регионов, городов, а в средние века были покровителями целых сословий (св. Георгий -рыцарства), движений, оставивших существенный след в истории (тот же св. Георгий - крестоносного).
До сих пор нет серьезных исследований по особенностям культа мучеников и его восприятию в «мире католическом» и «мире православном», нет и работ по такой проблематике на примере Беларуси. А ведь именно исторический опыт Беларуси дает во многом уникальный материал в силу многовекового здесь сосуществования двух основных христианских конфессий - православия и католицизма, и специфика культа раннехристианских мучеников в массовом его восприятии православными и католиками поистине уникальна, не имеет аналогов в других регионах.
Практическая актуальность исследования стала особенно очевидной в связи с получившим широкую огласку сокрытием под землей сектантов на Урале (среди которых немало граждан Беларуси), в основе учения которых лежит ложное понимание роли и места мучеников в конце света и на Страшном суде, отсюда и всяческое провоцирование ими действий властей для «оправдания» искомого ими мученичества (на деле - фактического самоубийства, рассматриваемого христианством как неискупаемый, смертный грех). Подобные учения, к сожалению, ныне существуют во многих странах, и жуткие случаи массовых самоубийств на религиозной почве, к несчастью, происходят в разных регионах мира. Понять смысл таких деструктивных учений, их ментальные основы невозможно без исследования того, на что они пытаются опереться, - раннехристианского мученичества.
Целью данной работы является исследование основных характеристик христианской ментальности населения Европы через изучение особенностей эволюции восприятия деяний мучеников и исповедников, становления и развития культа мучеников, его роли и места в церковной жизни православных и католиков, в повседневности христиан Европы и Беларуси.
Отдельные главы посвящены наиболее известным раннехристианским мученикам: апостолам Петру и Павлу, которым принадлежит исключительно важная роль в исторических судьбах христианства, и мученику-воину Георгию, ставшему символом победы справедливости над нечестием, добра над злом. Эти главы написаны разными авторами в разном стиле, что, помимо всего прочего, еще раз может служить примером различий в восприятии образов раннехристианских мучеников даже современниками.
спасибо