Книга Гарри Риммера «Современная наука — Иона — Кит» представляет собой классический образец христианской апологетики начала XX века, посвященный защите исторической достоверности библейского повествования о пророке Ионе. Автор, будучи активным противником теории эволюции и сторонником буквального понимания Писания, ставит перед собой задачу доказать, что история о пребывании человека внутри морского существа не является мифом или аллегорией, а представляет собой реальный научный и исторический факт.

Основная часть работы посвящена анализу биологических и технических возможностей выживания человека в подобных условиях. Риммер приводит данные из естествознания того времени, утверждая, что определенные виды китов (например, кашалоты) или крупных акул обладают достаточным объемом желудка и специфической системой дыхания, позволяющей теоретически допустить нахождение там живого объекта. Автор также ссылается на различные газетные вырезки и свидетельства моряков (самое известное из которых — история Джеймса Бартли), пытаясь подтвердить их с позиции «научной вероятности».

Несмотря на то, что многие современные ученые и богословы критикуют приведенные Риммером аргументы за недостаточную научную базу и использование сомнительных источников, книга оказала огромное влияние на фундаменталистское движение. Она служит ярким примером попытки примирить веру и науку через поиск рациональных объяснений чудес. Автор стремится показать, что Слово Божье стоит выше человеческого скептицизма, и призывает читателей к непоколебимому доверию Библии, утверждая, что «Бог, создавший кита, вполне способен подготовить его для Своих целей».

Гарри Риммер – Современная наука – Иона – Кит

Издательство: 162 – 2nd Avenue, New York 3, N. Y., U. S. A. – Б.г. – 20 с.

Среди множества аргументов, выдвигаемых против доктрины о научной непогрѣшимости Библіи, чаще всего слышатся упреки, в связи с исторіей об Іонѣ и китѣ. Это Библейское повѣствованіе многократно называли „величайшим историческим вздором"; весьма многіе не давали себѣ труда — как слѣдует ознакомиться с библейским разсказом, называли его самым слабым мѣстом Библіи. Невѣрующіе и скептики много смѣялись над этим „странным" событіем, но, несмотря на это, все-таки не смогли опровергнуть его исторической достовѣрности..

Книга пророка Іоны состоит всего из четырех глав, заключающих в себѣ сорок восемь стихов. Ее можно прочитать менѣе, чѣм в десять минут. Книга такова, что даже современные критики могли бы ее принять, если бы из нея исключить всего лишь два стиха. Первое спорное мѣсто находится в первом стихѣ второй главы, второе — в послѣдней.

В первой главѣ пророка Іоны разсказывается о том, как возгорѣлся гнѣв Божій против Ниневіи, вслѣдствіе усиленія и умноженія в ней грѣха и злодѣяній. Бог повелѣл Іонѣ отправиться в Ниневію и предупредить жителей ея об угрожающем полном разрушеніи города и гибели всѣх его обитателей. Вмѣсто этого Іона отправился в порт, нашел там корабль, отходившій в Ѳарсис, и постарался убраться подальше от Ниневіи, насколько только мог. Когда Іона, таким образом, пробовал уйти от исполненія, возложенной на него, Богом миссіи, на море, поднялась сильная буря. Бывшіе с ним на корабле., узнав, что буря разразилась в наказаніе за нарушеніе Іоной повеленія его Бога, не задумались – выбросить пророка за борт; спасая свою жизнь, они пожертвовали им.

Гарри Риммер – Современная наука – Иона – Кит