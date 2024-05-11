Кто желает видеть дары всех морей и стран, произведения труда и эллинов и варваров, тому, по мнению древних, либо надо объехать весь свет, либо побывать в Риме, взглянуть на Тибр: «Это самый щедрый и самый крупный покупатель товаров всего мира!» И в самом деле, даже ночью из тумана над Тибром непрерывной вереницей выплывали силуэты многочисленных плотов, рыбачьих лодок, речных барок и кораблей, подходивших разгружаться к каменной пристани под Авентином. Всю ночь по широким лестницам от берега к громадным Семпрониевым складам и торговым рядам с колоннами цепью тянулись усталые крючники и носильщики, тащившие бесконечные кули с мукой и солью, глиняные бочонки с винами, соленьями и консервами, тюки разноцветной шерсти и различные, бережно запакованные в связки, диковинные товары заморских стран. Тяжелые телеги, парой или четверкой, скрипя своими сплошными, без спиц колесами, спешили доставить на тут же близко лежавшие дворы лесные и каменные материалы, длиннейшие бревна и доски, привезенные с Кипра, из Фракии, Африки, громадный глыбы местного камня, а то и ценного мрамора из Северной Этрурии или даже с далеких островов и берегов Эгейского моря. В воздухе висели пыль и грохот, песни рабочих, крики и брань извозчиков, приказчиков, таможенных сборщиков и ночной стражи, которая под утро разгоняла запоздалые повозки с кладью, так как с наступлением дня запрещалось всякое конное движение по улицам города. А корабли, разгрузившись, уходили пустыми в обратный путь, ибо Рим много покупал на свои войной и ростовщичеством добытые деньги, но ничего не продавал взамен.

Однако в окрестностях города, вдоль всегда людных и шумных дорог, например дороги в Остию, Эмилиевой, Соляной и пр., по которым то и дело катились набитые пассажирами общественные крытые повозки и частные экипажи, все же можно было встретить сумрачные здания крепостных помещичьих заводов и мастерских. Только они работали не для вывоза, а для удовлетворения потребностей самого великого города. Осенью, в дни сбора оливок, здесь напряженно кипела работа на значительных маслодельных заводах, ведь целые сотни бочек оливкового масла ежедневно поглощал громадный город — на пищу, на мази, благовония и притирания, на свои бесчисленные лампы и ночники! Тогда распахивали свои широкие двери сараеобразные каменные здания заводов, вереницей подъезжали к ним телеги, уставленные корзинами свежесобранных оливок — и с собственных, и с соседних плантаций, и всех своих рабов помещики сгоняли на эти работы: посменно вертеть ворота, тянуть веревки блоков, приносить и уносить в погреб готовые продукты! Тогда в середине здания неустанно работала очистительная машина, над постройкой которой долго трудился, вооружившись сельскохозяйственным руководством старого Катона, сам помещик: он тщательно рассчитывал и обдумывал, устанавливая ее стержни, валы, перпендикулярно стоящие тяжелые жернова в форме полушарий и резервуары, сложенные из особо крепкого из Южной Италии привезенного камня. И труд его оправдался!

А. Фортунатов и др. - Римская империя - Рассказы о повседневной жизни

М.: Вече, 2023, 416 с.: ил.

Серия "Античный мир"

ISBN 978-5-4484-3897-4

А. Фортунатов и др. - Римская империя - Рассказы о повседневной жизни - Содержание

НОВОЕ ВОЙСКО И ЕГО ВОЖДИ (А. Фортунатов)

I. Гай Марий

II. «Счастливый»

НА ЗАВОДАХ И В МАСТЕРСКИХ ДРЕВНЕГО РИМА (начало I века до P.X.) (В. Дьяков)

«ТЕМНЫЕ ЛЮДИ» РИМА I ВЕКА (А. Васютинский)

I. «Дробители» (81—80 гг. до P.X.)

II. Наместник-хищник (73—71 гг.)

ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ (В. Перцев)

ЦЕЗАРЬ В ГАЛЛИИ (М. Бердоносов)

ПОМПЕЙ И ЦЕЗАРЬ (А. Петров)

ПОСЛЕДНИЕ РЕСПУБЛИКАНЦЫ (Я. Сорнев)

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ЦИЦЕРОНА (А. Васютинский)

АВГУСТ И ЕГО ПРИБЛИЖЕННЫЕ (В. Перцев)

I. Утренний прием

II. Обед в доме у Августа

III. Народное собрание при Августе

IV. В сенате при Августе

В РИМЕ ПРИ НЕРОНЕ (Е. Богрова)

НОВЫЕ БОЖЕСТВА (I в. по P.X.) (С. Радциг)

ВАРВАРЫ И РИМ (Т. Сокритова)

ДЕНЬ В ПОМПЕЯХ (В. Эрисман)

У НАМЕСТНИКА ПРОВИНЦИИ ВО II в. (К. Успенский)

РИМСКИЙ ГОРОД НА ГЕРМАНСКОМ РУБЕЖЕ (В. Дьяков)

В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ДЕРЕВНЕ КОНЦА II в. (К. Успенский)

У ПРЕТОРИАНЦЕВ (Я. Сорнев)

В ТЕРМАХ КАРАКАЛЛЫ (Е. Богрова)

СРЕДИ ХРИСТИАН РАННИХ ВЕКОВ (В. Эрисман)

ВО ДВОРЦЕ ДИОКЛЕТИАНА (К. Успенский)

ПАДЕНИЕ СТАРОЙ РЕЛИГИИ (II—IV вв.) (А. Васютинский)

I. У Лукиана

II. Последний император-язычник

ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (А. Дживелегов)