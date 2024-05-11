Римская империя
Кто желает видеть дары всех морей и стран, произведения труда и эллинов и варваров, тому, по мнению древних, либо надо объехать весь свет, либо побывать в Риме, взглянуть на Тибр: «Это самый щедрый и самый крупный покупатель товаров всего мира!» И в самом деле, даже ночью из тумана над Тибром непрерывной вереницей выплывали силуэты многочисленных плотов, рыбачьих лодок, речных барок и кораблей, подходивших разгружаться к каменной пристани под Авентином. Всю ночь по широким лестницам от берега к громадным Семпрониевым складам и торговым рядам с колоннами цепью тянулись усталые крючники и носильщики, тащившие бесконечные кули с мукой и солью, глиняные бочонки с винами, соленьями и консервами, тюки разноцветной шерсти и различные, бережно запакованные в связки, диковинные товары заморских стран. Тяжелые телеги, парой или четверкой, скрипя своими сплошными, без спиц колесами, спешили доставить на тут же близко лежавшие дворы лесные и каменные материалы, длиннейшие бревна и доски, привезенные с Кипра, из Фракии, Африки, громадный глыбы местного камня, а то и ценного мрамора из Северной Этрурии или даже с далеких островов и берегов Эгейского моря. В воздухе висели пыль и грохот, песни рабочих, крики и брань извозчиков, приказчиков, таможенных сборщиков и ночной стражи, которая под утро разгоняла запоздалые повозки с кладью, так как с наступлением дня запрещалось всякое конное движение по улицам города. А корабли, разгрузившись, уходили пустыми в обратный путь, ибо Рим много покупал на свои войной и ростовщичеством добытые деньги, но ничего не продавал взамен.
Однако в окрестностях города, вдоль всегда людных и шумных дорог, например дороги в Остию, Эмилиевой, Соляной и пр., по которым то и дело катились набитые пассажирами общественные крытые повозки и частные экипажи, все же можно было встретить сумрачные здания крепостных помещичьих заводов и мастерских. Только они работали не для вывоза, а для удовлетворения потребностей самого великого города. Осенью, в дни сбора оливок, здесь напряженно кипела работа на значительных маслодельных заводах, ведь целые сотни бочек оливкового масла ежедневно поглощал громадный город — на пищу, на мази, благовония и притирания, на свои бесчисленные лампы и ночники! Тогда распахивали свои широкие двери сараеобразные каменные здания заводов, вереницей подъезжали к ним телеги, уставленные корзинами свежесобранных оливок — и с собственных, и с соседних плантаций, и всех своих рабов помещики сгоняли на эти работы: посменно вертеть ворота, тянуть веревки блоков, приносить и уносить в погреб готовые продукты! Тогда в середине здания неустанно работала очистительная машина, над постройкой которой долго трудился, вооружившись сельскохозяйственным руководством старого Катона, сам помещик: он тщательно рассчитывал и обдумывал, устанавливая ее стержни, валы, перпендикулярно стоящие тяжелые жернова в форме полушарий и резервуары, сложенные из особо крепкого из Южной Италии привезенного камня. И труд его оправдался!
А. Фортунатов и др. - Римская империя - Рассказы о повседневной жизни
М.: Вече, 2023, 416 с.: ил.
Серия "Античный мир"
ISBN 978-5-4484-3897-4
А. Фортунатов и др. - Римская империя - Рассказы о повседневной жизни - Содержание
НОВОЕ ВОЙСКО И ЕГО ВОЖДИ (А. Фортунатов)
- I. Гай Марий
- II. «Счастливый»
НА ЗАВОДАХ И В МАСТЕРСКИХ ДРЕВНЕГО РИМА (начало I века до P.X.) (В. Дьяков)
«ТЕМНЫЕ ЛЮДИ» РИМА I ВЕКА (А. Васютинский)
- I. «Дробители» (81—80 гг. до P.X.)
- II. Наместник-хищник (73—71 гг.)
ЗАГОВОР КАТИЛИНЫ (В. Перцев)
ЦЕЗАРЬ В ГАЛЛИИ (М. Бердоносов)
ПОМПЕЙ И ЦЕЗАРЬ (А. Петров)
ПОСЛЕДНИЕ РЕСПУБЛИКАНЦЫ (Я. Сорнев)
ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ЦИЦЕРОНА (А. Васютинский)
АВГУСТ И ЕГО ПРИБЛИЖЕННЫЕ (В. Перцев)
- I. Утренний прием
- II. Обед в доме у Августа
- III. Народное собрание при Августе
- IV. В сенате при Августе
В РИМЕ ПРИ НЕРОНЕ (Е. Богрова)
НОВЫЕ БОЖЕСТВА (I в. по P.X.) (С. Радциг)
ВАРВАРЫ И РИМ (Т. Сокритова)
ДЕНЬ В ПОМПЕЯХ (В. Эрисман)
У НАМЕСТНИКА ПРОВИНЦИИ ВО II в. (К. Успенский)
РИМСКИЙ ГОРОД НА ГЕРМАНСКОМ РУБЕЖЕ (В. Дьяков)
В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ДЕРЕВНЕ КОНЦА II в. (К. Успенский)
У ПРЕТОРИАНЦЕВ (Я. Сорнев)
В ТЕРМАХ КАРАКАЛЛЫ (Е. Богрова)
СРЕДИ ХРИСТИАН РАННИХ ВЕКОВ (В. Эрисман)
ВО ДВОРЦЕ ДИОКЛЕТИАНА (К. Успенский)
ПАДЕНИЕ СТАРОЙ РЕЛИГИИ (II—IV вв.) (А. Васютинский)
- I. У Лукиана
- II. Последний император-язычник
ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ (А. Дживелегов)
- Германские воины
- В деревне
- Взгляд назад
- Равенна
- По дороге в Рим
- В Риме
- Снова в Норике
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