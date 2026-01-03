Моммзен - Римская история - Том 5 - Провинции от времен Цезаря до времен Диоклетиана

Пятый том «Истории Рима» Теодора Моммзена появился в 1885 г., через 30 лет после выхода в свет III тома, в котором события римской истории доведены были до победы Цезаря над его противниками помпеянцами при Тапсе в 46 г. до н. э. Последний этап борьбы Цезаря — Испанская война, а также краткий период единовластного его правления после окончательной победы над сыновьями Помпея, его смерть и гражданские войны, последовавшие за ней, — все эти события, завершающие историю Римской республики, не были затронуты Моммзеном. Это должно было войти в IV том, который автор предполагал посвятить в основном истории Римской империи. Но IV том так и не появился. В предисловии к V тому Моммзен пишет: «Борьба республиканцев против основанной Цезарем монархии… так хорошо описана в античных источниках, что всякое новое изложение этого процесса сводится в основном к их пересказу… монархический порядок во всем его своеобразии, его колебания, а также общие административные порядки, обусловленные личными качествами отдельных властителей… — все это неоднократно служило темой исторического повествования» (с. 15). Но вряд ли эти строки действительно объясняют причину отказа Моммзена от последовательного изложения истории Римской империи.



Моммзен Т. - Римская история - Т. V. Провинции от времен Цезаря до времен Диоклетиана

Пер. с нем. В.Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 628 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291­3873­8

Моммзен Т. - Римская история - Т. V - Содержание

Предисловие (Н. Машкин)

Предисловие автора

Книга восьмая. Страны и народы от Цезаря до Диоклетиана

Введение

Глава I. Северная граница Италии

Глава II. Испания

Глава III. Галльские провинции

Глава IV. Римская Германия и свободные германцы

Глава V. Британия

Глава VI. Придунайские земли и войны на Дунае

Глава VII. Европейская Греция

Глава VIII. Малая Азия

Глава IX. Граница по Евфрату и парфяне

Глава X. Сирия и страна набатеев

Глава XI. Иудея и иудеи

Глава XII. Египет

Глава XIII. Африканские провинции

Указатель имен

Указатель географических названий