Рин - Деннетт - Послания Иоанна - Христос как Утренняя Звезда и Солнце Правды

В посланиях Иоанна есть много тончайших оттенков, возможно, больше, чем в любой другой книге Нового Завета, которые были пропущены или затеряны. В данных посланиях есть истины, в которых, как говорит Петр в отношении посланий Павла, «есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные, к собственной своей погибели, превращают, как и прочие Писания» (2 Пет. 3:16).

Я воспользовался различными доступными переводами Библии, чтобы прийти к наиболее правильному толкованию драгоценных (которые отнюдь не легко понять или объяснить) истин этих писем, вышедших из-под пера возлюбленного апостола Иоанна.

Я искренне надеюсь, что эти комментарии могут оказать помощь в понимании глубоких истин посланий Иоанна, и молюсь об этом.

Август Ван Рин - Послания Иоанна - Комментарии

Эдвард Деннетт - Христос как Утренняя Звезда и Солнце Правды

Пер. с англ. О. Дробко. — Ровно: ХМ «Живое слово», 2012. — 224 с.

ISBN 978-617-677-011-4

Август Ван Рин - Послания Иоанна - Комментарии - Введение к посланиям Иоанна

Прежде чем приступить к подробному изучению этих замечательных посланий, давайте кратко рассмотрим особенности служения трех наиболее выдающихся авторов Нового Завета, той части Слова Божьего, которая была написана под вдохновением Святого Духа Петром, Павлом и Иоанном.

Служение Петра

Служение Петра такое же, как и служение Самого Господа Иисуса. Мы видим это, сравнив стихи Рим. 15:8 и Гал. 2:7-8. В Послании к Римлянам говорится, что «Иисус Христос сделался служителем для обрезанных — ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное отцам». В Послании к Галатам Павел утверждает: «...Мне вверено благовестив для необрезанных, как Петру для обрезанных, — ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников».