Ринпоче - Многогранный буддизм - Том VI

Ринпоче - Многогранный буддизм - Том VI
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism

Книга «Многогранный буддизм. Том VI» представляет собой часть серии учений известного тибетского мастера Калу Ринпоче, посвящённой различным аспектам буддийской философии и духовной практики. В данном томе рассматриваются темы человеческих эмоций, природы смерти, процесса перерождения и пути к духовному постижению.

Автор объясняет, как буддийская традиция рассматривает эмоции и внутренние состояния человека, показывая, каким образом они могут стать препятствием или, наоборот, средством духовного развития. Особое внимание уделяется пониманию смерти и перерождения в буддийском учении, а также подготовке сознания к этим переходным состояниям.

Калу Ринпоче раскрывает основные принципы буддийской практики, направленной на очищение ума и достижение духовного пробуждения. Книга сочетает философские размышления и практические наставления, помогающие читателю глубже понять буддийское мировоззрение.

Издание будет интересно практикующим буддизм, исследователям восточной философии и всем читателям, интересующимся духовными традициями тибетского буддизма.

Калу Ринпоче - Многогранный буддизм. Том VI. Эмоции, смерть, перерождение, постижение

(Устные наставления)

«Ориенталия», 2017. - 174 с.

ISBN 978-5-91994-088-3

Калу Ринпоче - Многогранный буддизм. Том VI. Эмоции, смерть, перерождение, постижение - Содержание

Вступая на буддийский путь

  • Вступление

  • Четыре основных размышления

  • Прибежище - первый шаг к цели

  • Восходящее солнце мудрости

  • Поучения о Прибежище

  • Драгоценное человеческое существование

  • Первый шаг на Пути

  • Обет Прибежища

  • Эмоции, порождаемые эго

  • Методы работы с эмоциями

  • Реально или нереально?

  • Медитируем на эмоции

  • Поучения Миларепы об эмоциях

  • Энергия эмоций

  • Поучения о бардо

  • Воплощение в мире людей

  • Бардо смерти и умирания

  • Бардо возможностей

  • Введение в практики Ваджраяны

  • Путь практики Йидама

  • Опоры сознания и органы чувств

  • Опыт Махамудры

  • Основополагающие практики

  • Кто такой гуру?

  • Йога зарождения и йога завершения

  • О природе ума

  • Редкая удача

  • Кармический процесс

  • Все меняется каждое мгновение

  • Обещание Бодхисаттвы

  • Радужные небеса

  • Углубленное рассмотрение практик Мантраяны

  • Общие наставления по практике Ченрези[19]

  • История Будды и Чунгавы

  • Важность Просветленного настроя

  • Обет Бодхисаттвы

  • Освободиться от привязанности к «я»

  • Наставления по Махамудре

  • Биография Калу Ринпоче

Глоссарий

