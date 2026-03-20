Книга «Многогранный буддизм. Том VI» представляет собой часть серии учений известного тибетского мастера Калу Ринпоче, посвящённой различным аспектам буддийской философии и духовной практики. В данном томе рассматриваются темы человеческих эмоций, природы смерти, процесса перерождения и пути к духовному постижению.

Автор объясняет, как буддийская традиция рассматривает эмоции и внутренние состояния человека, показывая, каким образом они могут стать препятствием или, наоборот, средством духовного развития. Особое внимание уделяется пониманию смерти и перерождения в буддийском учении, а также подготовке сознания к этим переходным состояниям.

Калу Ринпоче раскрывает основные принципы буддийской практики, направленной на очищение ума и достижение духовного пробуждения. Книга сочетает философские размышления и практические наставления, помогающие читателю глубже понять буддийское мировоззрение.

Издание будет интересно практикующим буддизм, исследователям восточной философии и всем читателям, интересующимся духовными традициями тибетского буддизма.

Калу Ринпоче - Многогранный буддизм. Том VI. Эмоции, смерть, перерождение, постижение

(Устные наставления)

«Ориенталия», 2017. - 174 с.

ISBN 978-5-91994-088-3

Содержание

Вступая на буддийский путь

Вступление

Четыре основных размышления

Прибежище - первый шаг к цели

Восходящее солнце мудрости

Поучения о Прибежище

Драгоценное человеческое существование

Первый шаг на Пути

Обет Прибежища

Эмоции, порождаемые эго

Методы работы с эмоциями

Реально или нереально?

Медитируем на эмоции

Поучения Миларепы об эмоциях

Энергия эмоций

Поучения о бардо

Воплощение в мире людей

Бардо смерти и умирания

Бардо возможностей

Введение в практики Ваджраяны

Путь практики Йидама

Опоры сознания и органы чувств

Опыт Махамудры

Основополагающие практики

Кто такой гуру?

Йога зарождения и йога завершения

О природе ума

Редкая удача

Кармический процесс

Все меняется каждое мгновение

Обещание Бодхисаттвы

Радужные небеса

Углубленное рассмотрение практик Мантраяны

Общие наставления по практике Ченрези[19]

История Будды и Чунгавы

Важность Просветленного настроя

Обет Бодхисаттвы

Освободиться от привязанности к «я»

Наставления по Махамудре

Биография Калу Ринпоче

Глоссарий