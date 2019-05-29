Когда вера находит свое воплощение в общинах верующих и создает свои институты, неизбежно возникает вопрос: какое из многочисленных учений является истинным и в чьей власти это решать? Эта проблема стоит перед христианством на протяжении двух тысячелетий его существования.

Считается, что среди первых христиан не было разногласий, но это не более чем миф; история доказывает, что христианство не избежало внутренних противоречий. Уже первые xpиcтиaне ясно понимали, что победа ортодоксальности имеет огромное значение, ибо от этого зависит самоидентификация и жизнеспособность христианства.

Рипарелли Энрико - Христианские ереси: вчера и ceгодня

Пер. с итал. М.: Издательство «Ниола-Пресс»; 000 «Издательский дом "Вече"», 2008. 128 с.: ил. (Тайны истории)

ISBN 978-5-366-00266-0 (рус.) (Издательство «Ниола-Пресс»)

Рипарелли Энрико - Христианские ереси: вчера и ceгодня - Содержание

ЭРА ОТЦОВ ЦЕРКВИ

ОТ ЭПОХИ КАРОЛИНГОВ ДО ВОЗРОЖДЕНИЯ (XII в.)

ДВИЖЕНИЕ ВАЛЬДЕНСОВ

ДВИЖЕНИЕ КАТАРОВ

ЕРЕТИКИ И ЕРЕСИ В XIII-XV вв.

ОТ РЕФОРМАЦИИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

РЕАКЦИЯ ЦЕРКВИ НА ЕРЕСЬ

ХРОНОЛОГИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Рипарелли Энрико - Христианские ереси: вчера и ceгодня - Введение

«А вы за Koro почитаете Меня?» спросил своих учеников Христос. Две тысячи лет христиане, поколение за поколением, ищут ответ на этот вопрос. И многие были настолько уверены в найденном или открывшемся им ответе, что соглашались принять обвинение в ереси, но не отрекались от веры. Такие люди, готовыe заплатить жизнью за свои убеждения, и сеrодня остаются «солью земли», достойным примером для подражания. Heвозможно понять происхождение христианских доrматов и эволюцию христианской веры без учета Toгo влияния, которое оказали на них еретические учения.

Как предмет научного исследования история ересей - это cвоего рода удивительная лаборатория, где моделируется иная история христианской Европы. В моральном аспекте она служит предостережением, демонстрируя нам, как леrко можно вызвать так называемую «боrословскую ненависть». Для cовременного мира важно понять, что именно послужило непосредственным основанием для борьбы ортодоксальной веры с ересыо; представляется, что это было не что иное, как стремление к монополии на полную и абсолютную истину.

В современной культуре еретик - фиrура в ocновном привлекательная, и эта традиция идет еще от слов Фауста о том, что тех, кто называл вещи своими именами, «всегда распинали на кресте или сжигали на костре». Христианская церковь, провозглашая принцип недопустимости любой абсолютной веры, при этом считала врaгaми людей, которые жили и умирали во имя личнoгo опыта познания Бога. Блаженный Августин, на собственном опыте испытав, как опасна ересь, тем не менее, обращался к верующим со словами: «Не верьте, о братья, что ереси зарождаются в дyшах н ичтожных! У истоков ересей всегда стоят великие люди».

В наши дни выдающийся теолог Карл Ранер может подтвердить, что «ересь возможна лишь среди братьев по духу» и что ереси зто «не просто заблуждения, порожденные глупостью, упрямством и недостатком знания; нет, они опираются, скорее, на непосредственный и искренний интерес».

В течение двух тысячелетий в христианской Церкви веротерпимость не всеrда имела место, но она стала необходима, коrда появился новый вид «ереси», немыслимый в прежние времена: полное безразличие к догме. Так что в настоящее время ересь, в традиционном понимании, уже не является одной из главных проблем Цepкви. С одной стороны, это вроде бы означает, что ортодоксальность восторжествовала; но, быть может, современный мир просто-напросто утратил интерес к тому, за что так ожесточенно сражались между собой ортодоксы и еретики, т. е. к спасительной ценности познания истины?

Тут уместно вспомнить поразительные слова апостола Павла: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами» (1 Послание к Коринфянам,11:19). Быть может, ереси, как лакмусовая бумажка, служат показателем здоровья ортодоксальной Католической Церкви и ее верности своему призванию в изменившемся мире? Эта книга представляет собой краткий экскурс в историю христианских ересей, который, возможно, послужит отправной точкой для читателей, желающих найти свой собственный ответ на вопрос Христа.

Э. Р.