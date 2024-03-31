Рипли Джордж - Химические труды

Уважаемый читатель, хоть я и наблюдаю повсеместное занятие Химией, особенно в той её области, которая касается трансмутации незрелых металлов в драгоценные, однако я хочу предостеречь почитателей этой науки от случайных ошибок и лжи тех, кто пытается нажиться на этом, ведь немногие, практически никто, кто обещает раскрыть наше Искусство, не смогли его достичь. Однако я не знаю, чем так меня привлекает гений этой Философии, между тем, любовь к её сочинениям, поиск доказательств и удивление экспериментами заставляют меня поверить в истину, на которой в действительности основывается часть этой Природной мудрости, гораздо более благородной, что бы ни говорили те, кто стремится только к камню, причем из современников, утверждающих, что искусство камня не терпит новичков, что вызывает подозрение, или, во всяком случае, не заслуживает внимания. И чтобы была твердая уверенность, я покажу, что вопреки общепринятому мнению учителя этого искусства старались не только запутать и извратить естественные принципы этого искусства, но и не боялись открыто показать истинную практику. И они, преисполненные своей идеей, как я считаю, своими лучшими сочинениями, доказывающими истину этого магисгерия, учили не доверять и осужд ать любых лжецов, ловко промышляющих в любой дисциплине, и больше доверять своим глазам, чем нелепым рассуждениям. И чтобы можно было благополучно довести дело до конца и достигнуть успеха, лучше воспользоваться суждениями множества Химических Философов. Ведь они так откровенно писали об этой материи:

1. Египетские, Персидские и Арабские: Гермес Трис- мегист, Артефиус, Останес, Калид ибн Язих, Рахаидибус (Rachaidibus), Верадианус (Veradianus), Канидус, Розинус, Сениор Задит, Авиценна, Рази, Альфидиус, Гебер и другие.

2. Греческие: Демокрит, Стефану с Александрийский, Гераклиус, Юстиниан, Комариус, Гелиодор, Теофраст, Геро- тей, Архелай, Пелагий, Синезий, Анепиграфус, Зосима, Агатодемон, Олимпиодор, Папп, Евгениус, Христиан, Михаил Пселл и другие, кроме того, авторы Turba Philosophorum, которых я сейчас обхожу молчанием.

3. Итальянские: Мориен Римский, Грациан, Фома Аквинский, Петрус из Соленто, Петрус Бонус из Феррары, Хо- ртулан, Иоганн Руспесца, Антоний из Флоренции, Гелиас из Ассизио, Отец Феррариус, Иоанн из Падуи, Филипп из Ро- веласко, Марцелл Палингенез, Иоганн Аурелиус Авгурелл, Ян Лациниус Калабер, Иоганн Франциск Пико де Миран- долла, Лаурентий Вентура, Людовик Лазарелли, Иоганн Хризиппус Фаниан, Иосеф Микеле Патрициус Лукензи, Иоганн Августин Пантей, Иоганн Понтанус и другие.

4. Германские: Альберт Великий, Иоганн Тритемий Аббат Спанхеймский, Ламбспринг, знаменитый немец (которого с почтением цитировал в своих Иероглифических Фигурах автор Николя Фламель, написанных в 1399 году, называя его гениальным и проницательным), Базилий Валентин, Исаак Голланд, Иодокус Кревер Пресбитер, Иоганн Вит- техиус Болеслав Силезский, монах Иоганн Торнесий, Аланус, Теофраст Парацельс, Теобальд Гогенланд, монах Альберт Байер, Филипп Ульстад, Вильгельм Мененс, Михаил Базилен- сис, Александр Шухтен, Конрад Кунрат (Липсен), Георг Аурах Аргенторатен, Корнелий Дреббель, Император Рудольф, Адриан Мюнсихт, Генри Батсдорф и другие.

Рипли Джордж - Химические труды

Пер. с лат. и англ. - Харьков: ФЛП Артьпценко Б.К., 2022. - 324 с. - Серия «Королевское Искусство».

ISBN 978-966-979397-3

Рипли Джордж - Химические труды – Содержание

Предисловие издательства

Предисловие к читателю

Трактаты Джорджа Рипли

КНИГА ДВЕНАДЦАТИ ВРАТ

Первый пролог.

Второй пролог

Двенадцать врат.

Первые врата. Кальцинация

Вторые врата. Растворение

Третьи врата. Разделение

Четвёртые врата. Соединение

Пятые врата. Гниение

Шестые врата. Сгущение

Седьмые врата. Цибация

Восьмые врата. Сублимация

Девятые врата. Ферментация

Десятые врата. Экзальтация.

Одиннадцатые врата. Мультипликация

Двенадцатые врата. Проекция

Краткое изложение

Наставление читателям, включающее эксперименты автора

КНИГА О МЕРКУРИИ И КАМНЕ ФИЛОСОФОВ....

СЕРДЦЕ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Предисловие, адресованное Архиепископу Английскому

Глава I. О минеральном камне

Глава П. О растительном камне

Глава Ш. О животном камне

ВОЗМОЖНОСТИ АЛХИМИКОВ

Пролог

Глава I. О возможности науки

Глава II. Об ошибках некоторых практиков в этом искусстве

Глава Ш. Как избежать ошибок от истолкования непонятных слов

Глава IV. Применение философии в силе философской воды

Глава V. Первый способ применения в работе Ре- биса

Глава VI. Второй способ для сгущения Меркурия с дымом Ребиса

Глава VII. Третий способ в зелёном Льве

Глава VIII. Четвёртый способ, который осуществляется со стеклом, приготовленным из тела и духа

Глава IX. О пятой работе, которая осуществляется с порошком Меркурия и Солнца

Глава X. Шестой способ, который делается с растворением Ребиса на сублимированный Меркурий

Глава XI. Об известях и воде, приготовленных из двух духов

Глава XII. Восьмая работа, которая редко используется в отличие от предыдущей, но обрати здесь внимание на воду Меркурия

Глава ХШ. Девятый способ, который делается с растительной водой и известями совершенных или несовершенных тел

Глава XIV. Десятый способ, который не является естественным в малой тинктуре

Глава XV. Одиннадцатый способ, который делается с киноварью, что многие не понимают

Глава XVI. Двенадцатый способ, который делается с растительной и минеральной водой

Глава XVII. Тринадцатый способ, который делается с чудесным философским Сатурном

Глава XVIII. Четырнадцатая работа, которая дела- ется с Венерой и Меркурием

КЛЮЧ ОТ ЗОЛОТЫХ ВРАТ

Практическая часть

Сокращение работы, в которой содержатся почти все эликсиры и способы их приготовления

Первое сокращение

Второе сокращение

Третье сокращение

Четвёртое сокращение

Пятое сокращение

О минеральном камне

Кальцинация тел

О цветах

ЗЕНИЦА АЛХИМИИ

Предисловие

Практика

Зелёный лев

Другой способ

ЗЕМЛЯ ФИЛОСОФСКОЙ ЗЕМЛИ

СОГЛАСИЕ РАЙМОНДА ЛуЛЛИЯ И ГРЕЧЕСКО- ГО ФИЛОСОФА ГВИДО

Состав сильного растительного уксуса Джорджа Рипли

Состав Алхимического Меркурия Джорджа Рипли

Другая практика

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИЛИ РАЗЛИЧНАЯ ПРАКТИКА..

Менструум

Создание менструума, который сгущает живое серебро в лучшее серебро и является тайной всех тайн

Эликсир из Меркурия философов

Составная вода

Как может быть получено масло Солнца

Интересные выдержки из книги греческого философа Гвидо

Практика с тинктурой Витриола

Для красноты

Тайное цитриновое масло

Сгущение Меркурия

Благородная работа

Эликсир жизни

Каким образом можно проверить силу этой квинтэссенции

Другая работа

Умножение вьппеупомянутого масла

СОКРАЩЕНИЯ И ПРАКТИКИ РАЙМОНДА

Практика предыдущей работы или теории

Другой путь или способ дистилляции

Следующие сокращения

Ещё более короткий путь, требующий меньше затрат

Другое сокращение

Другое сокращение

О минеральном камне

Работа Василиска или составление жемчужин. Далее следует кальцинация тел, и в первую очередь, о Сатурне и Юпитере

О Марсе и Венере

О Солнце и Луне

Другая кальцинация золота

КАНТИЛЕНА

ПОСЛАНИЕ КОРОЛЮ ЭДУАРДУ IV