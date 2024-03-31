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Рипли Джордж - Химические труды

Рипли Джордж - Химические труды
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Category ESXATOS BOOKS
Уважаемый читатель, хоть я и наблюдаю повсеместное занятие Химией, особенно в той её области, которая касается трансмутации незрелых металлов в драгоценные, однако я хочу предостеречь почитателей этой науки от случайных ошибок и лжи тех, кто пытается нажиться на этом, ведь немногие, практически никто, кто обещает раскрыть наше Искусство, не смогли его достичь. Однако я не знаю, чем так меня привлекает гений этой Философии, между тем, любовь к её сочинениям, поиск доказательств и удивление экспериментами заставляют меня поверить в истину, на которой в действительности основывается часть этой Природной мудрости, гораздо более благородной, что бы ни говорили те, кто стремится только к камню, причем из современников, утверждающих, что искусство камня не терпит новичков, что вызывает подозрение, или, во всяком случае, не заслуживает внимания. И чтобы была твердая уверенность, я покажу, что вопреки общепринятому мнению учителя этого искусства старались не только запутать и извратить естественные принципы этого искусства, но и не боялись открыто показать истинную практику. И они, преисполненные своей идеей, как я считаю, своими лучшими сочинениями, доказывающими истину этого магисгерия, учили не доверять и осужд ать любых лжецов, ловко промышляющих в любой дисциплине, и больше доверять своим глазам, чем нелепым рассуждениям. И чтобы можно было благополучно довести дело до конца и достигнуть успеха, лучше воспользоваться суждениями множества Химических Философов. Ведь они так откровенно писали об этой материи:
1. Египетские, Персидские и Арабские: Гермес Трис- мегист, Артефиус, Останес, Калид ибн Язих, Рахаидибус (Rachaidibus), Верадианус (Veradianus), Канидус, Розинус, Сениор Задит, Авиценна, Рази, Альфидиус, Гебер и другие.
2. Греческие: Демокрит, Стефану с Александрийский, Гераклиус, Юстиниан, Комариус, Гелиодор, Теофраст, Геро- тей, Архелай, Пелагий, Синезий, Анепиграфус, Зосима, Агатодемон, Олимпиодор, Папп, Евгениус, Христиан, Михаил Пселл и другие, кроме того, авторы Turba Philosophorum, которых я сейчас обхожу молчанием.
3. Итальянские: Мориен Римский, Грациан, Фома Аквинский, Петрус из Соленто, Петрус Бонус из Феррары, Хо- ртулан, Иоганн Руспесца, Антоний из Флоренции, Гелиас из Ассизио, Отец Феррариус, Иоанн из Падуи, Филипп из Ро- веласко, Марцелл Палингенез, Иоганн Аурелиус Авгурелл, Ян Лациниус Калабер, Иоганн Франциск Пико де Миран- долла, Лаурентий Вентура, Людовик Лазарелли, Иоганн Хризиппус Фаниан, Иосеф Микеле Патрициус Лукензи, Иоганн Августин Пантей, Иоганн Понтанус и другие.
4. Германские: Альберт Великий, Иоганн Тритемий Аббат Спанхеймский, Ламбспринг, знаменитый немец (которого с почтением цитировал в своих Иероглифических Фигурах автор Николя Фламель, написанных в 1399 году, называя его гениальным и проницательным), Базилий Валентин, Исаак Голланд, Иодокус Кревер Пресбитер, Иоганн Вит- техиус Болеслав Силезский, монах Иоганн Торнесий, Аланус, Теофраст Парацельс, Теобальд Гогенланд, монах Альберт Байер, Филипп Ульстад, Вильгельм Мененс, Михаил Базилен- сис, Александр Шухтен, Конрад Кунрат (Липсен), Георг Аурах Аргенторатен, Корнелий Дреббель, Император Рудольф, Адриан Мюнсихт, Генри Батсдорф и другие.

Рипли Джордж - Химические труды

Пер. с лат. и англ. - Харьков: ФЛП Артьпценко Б.К., 2022. - 324 с. - Серия «Королевское Искусство».
ISBN 978-966-979397-3

Рипли Джордж - Химические труды – Содержание

Предисловие издательства
Предисловие к читателю
Трактаты Джорджа Рипли
КНИГА ДВЕНАДЦАТИ ВРАТ
  • Первый пролог.
  • Второй пролог
  • Двенадцать врат.
  • Первые врата. Кальцинация
  • Вторые врата. Растворение
  • Третьи врата. Разделение
  • Четвёртые врата. Соединение
  • Пятые врата. Гниение
  • Шестые врата. Сгущение
  • Седьмые врата. Цибация
  • Восьмые врата. Сублимация
  • Девятые врата. Ферментация
  • Десятые врата. Экзальтация.
  • Одиннадцатые врата. Мультипликация
  • Двенадцатые врата. Проекция
  • Краткое изложение
  • Наставление читателям, включающее эксперименты автора
КНИГА О МЕРКУРИИ И КАМНЕ ФИЛОСОФОВ....
СЕРДЦЕ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
  • Предисловие, адресованное Архиепископу Английскому
  • Глава I. О минеральном камне
  • Глава П. О растительном камне
  • Глава Ш. О животном камне
ВОЗМОЖНОСТИ АЛХИМИКОВ
  • Пролог
  • Глава I. О возможности науки
  • Глава II. Об ошибках некоторых практиков в этом искусстве
  • Глава Ш. Как избежать ошибок от истолкования непонятных слов
  • Глава IV. Применение философии в силе философской воды
  • Глава V. Первый способ применения в работе Ре- биса
  • Глава VI. Второй способ для сгущения Меркурия с дымом Ребиса
  • Глава VII. Третий способ в зелёном Льве
  • Глава VIII. Четвёртый способ, который осуществляется со стеклом, приготовленным из тела и духа
  • Глава IX. О пятой работе, которая осуществляется с порошком Меркурия и Солнца
  • Глава X. Шестой способ, который делается с растворением Ребиса на сублимированный Меркурий
  • Глава XI. Об известях и воде, приготовленных из двух духов
  • Глава XII. Восьмая работа, которая редко используется в отличие от предыдущей, но обрати здесь внимание на воду Меркурия
  • Глава ХШ. Девятый способ, который делается с растительной водой и известями совершенных или несовершенных тел
  • Глава XIV. Десятый способ, который не является естественным в малой тинктуре
  • Глава XV. Одиннадцатый способ, который делается с киноварью, что многие не понимают
  • Глава XVI. Двенадцатый способ, который делается с растительной и минеральной водой
  • Глава XVII. Тринадцатый способ, который делается с чудесным философским Сатурном
  • Глава XVIII. Четырнадцатая работа, которая дела- ется с Венерой и Меркурием
КЛЮЧ ОТ ЗОЛОТЫХ ВРАТ
  • Практическая часть
  • Сокращение работы, в которой содержатся почти все эликсиры и способы их приготовления
  • Первое сокращение
  • Второе сокращение
  • Третье сокращение
  • Четвёртое сокращение
  • Пятое сокращение
  • О минеральном камне
  • Кальцинация тел
  • О цветах
ЗЕНИЦА АЛХИМИИ
  • Предисловие
  • Практика
  • Зелёный лев
  • Другой способ
ЗЕМЛЯ ФИЛОСОФСКОЙ ЗЕМЛИ
СОГЛАСИЕ РАЙМОНДА ЛуЛЛИЯ И ГРЕЧЕСКО- ГО ФИЛОСОФА ГВИДО
  • Состав сильного растительного уксуса Джорджа Рипли
  • Состав Алхимического Меркурия Джорджа Рипли
  • Другая практика
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ИЛИ РАЗЛИЧНАЯ ПРАКТИКА..
  • Менструум
  • Создание менструума, который сгущает живое серебро в лучшее серебро и является тайной всех тайн
  • Эликсир из Меркурия философов
  • Составная вода
  • Как может быть получено масло Солнца
  • Интересные выдержки из книги греческого философа Гвидо
  • Практика с тинктурой Витриола
  • Для красноты
  • Тайное цитриновое масло
  • Сгущение Меркурия
  • Благородная работа
  • Эликсир жизни
  • Каким образом можно проверить силу этой квинтэссенции
  • Другая работа
  • Умножение вьппеупомянутого масла
СОКРАЩЕНИЯ И ПРАКТИКИ РАЙМОНДА
  • Практика предыдущей работы или теории
  • Другой путь или способ дистилляции
  • Следующие сокращения
  • Ещё более короткий путь, требующий меньше затрат
  • Другое сокращение
  • Другое сокращение
  • О минеральном камне
  • Работа Василиска или составление жемчужин. Далее следует кальцинация тел, и в первую очередь, о Сатурне и Юпитере
  • О Марсе и Венере
  • О Солнце и Луне
  • Другая кальцинация золота
КАНТИЛЕНА
ПОСЛАНИЕ КОРОЛЮ ЭДУАРДУ IV
Views 346
Rating 5.0 / 5
Added 31.03.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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