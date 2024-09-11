Уважаемый читатель, хоть я и наблюдаю повсеместное занятие химией, особенно в той части, которая касается трансмутации незрелых металлов в драгоценные, однако я хочу предостеречь почитателей этой науки от случайных ошибок и лжи тех, кто пытается нажиться на этом, ведь немногие из тех, даже почти никто из них, кто обещает это искусство, не смог его достичь. Однако я не знаю, чем так меня привлекает гений этой Философии, между тем любовь к ее сочинениям, добыча доказательств и удивление экспериментами заставляют меня поверить в истину, на которой в действительности основывается часть этой Природной мудрости, гораздо более благородной, что бы ни говорили те, кто стремится только к камню, причем из современных, утверждающих, что искусство камня не терпит новичков, что вызывает подозрение, или, во всяком случае, не заслуживает внимания. И чтобы была твердая уверенность, я покажу, что, вопреки общепринятому мнению (будто учителя этого искусства старались запутать и извратить естественные принципы этого искусства), они не боялись открыто демонстрировать истинную практику этого искусства. И они, преисполненные своей идеей, как я считаю, своими лучшими сочинениями, доказывающими истину этого магистерия, учили не доверять и осуждать любых лжецов, ловко промышляющих в любой дисциплине, и больше доверять своим глазам, чем их нелепым рассуждениям. И чтобы можно было благополучно довести дело до конца и достигнуть успеха, то лучше воспользоваться суждениями множества Химических Философов. Ведь они так откровенно писали об этой материи.

1. Египетские, Персидские и Арабские: Гермес Трисмегист, Артефиус, Останес, Калид ибн Язид, Rachaidibus, Veradianus, Розинус, Сениор Задит, Авиценна, Рази, Альфидиус, Гебер, и т. д.

2. Греческие: Демокрит, Стефанус, Alexandrinus, Heraclius, Iustianus. Comerius, Гелиодор для императора Феодосия, Теофраст, Hierotheus, Архелай, Пелагий, Синезий, Anepigraphus, Зосима, Агатодемон, Олимпиадор, Паппюс, Евгениус, Христиан, Михаил Пселл, и т. д., кроме того, авторы Turba Philosophorum, которых я сейчас обхожу молчанием.

3. Итальянские: Мориен Римский, Грациан, Фома Аквинский, Петрус из Соленто, Петрус Бонус из Феррариа, Хортулан, Иоанн из Рупесци, Антоний из Флоренции, Гелиас из Ассизио, Брат Феррариус, Иоанн из Падуи, Филипп из Ровеласко, Марцелл Палингени, Иоанн Ауреллий, Ян Лациниус Калабер, Иоанн Франциск Пикус Мирандуланус, Лаврентий Вентура, Людовико Лазарелли, Иоанн Фаниани, Йозеф Микеле Патрициус Лукензи, Иоанн Августин Пантей, Ян Понтанус и т. д.

4. Германские: Альберт Магнус, аббат Иоанн Тритемий, Ламбспринг, знаменитый немец (которого с почтением цитировал в своих Иероглифических Фигурах автор Николя Фламмель, написанных в 1399 году, называя его гениальным и проницательным), Василий Валентин, Исаак Голланд, Иодокус Кревер Пресбитер, Иоанн Болеслав Силезский, монах Ioannes Saure Tornacensis, Аланус, Теофраст Парацельс, Теобальд Гогенланд, монах Альберт Байер, Филипп Ульстад, Вильгельм Мененс, Michael Corpus Basileensis, Александр Шухтен, Конрад Кунрат, Корнелий Дреббель, Император Рудольф, Генри Батсдорф и т. д.

Полное собрание всех известных на сегодняшний день химических трудов английского каноника Джорджа Рипли

Кассель, 1649. – 198 с.

Рипли - Полное собрание всех известных на сегодняшний день химических трудов – Содержание