Многие из нас стремятся насытить ум и сердце Священным Писанием. Мы хотим, чтобы Библейская весть преобразила нашу жизнь. Методические пособия по изучению Библии призваны помогать нам именно в этом. Занимательно, хотя и вызывающе, а так дерзко они помогают руководствоваться Божьим Словом во всех областях жизни.

Как с ними работать. Самая важная отличительная их черта в том, что они индуктивны, а не дедуктивны. Иными словами, они не просто сообщают, о чем сказано в Библии, а помогают самим это открыты Кроме того, они наводят на размышления. Они помогают нам размышлять над значением стихов из Библии, чтобы мы действительно поняли, что говорит автор. Вопросы предполагают подробные ответы. Учиться должен каждый, лично.

Вопросы ставят нас лицом к лицу с обетованиями, уверениями, толкованиями, наставлениями, поучениями Слова Божия. Они составлены так, чтобы Священное Писание обновило нашу душу и, чтобы Дух Божий преобразил нас. К этому и направлено всякое изучение Библии. Курс можно использовать для слушателей разного уровня. Он предназначен для учащихся, для людей, живущих по соседству, и приходских общин. Кроме того, он годится для индивидуальных занятий.

Как составлены руководства. Все руководства серии составлены одинаково. Каждое занятие рассчитано на сорок пять минут занятий совместных или тридцать минут индивидуальных, если, конечно, вы не отведете им больше времени. Заниматься можно по четвертям, как в школе, или по семестрам, как в институте. Если в руководстве больше тринадцати уроков, оно разделено на две, а то и на три части, примерно по двенадцати уроков каждая.

Руководства составлены по типу учебника. После вопросов оставлены пропуски, куда учащийся может выписать ответы. Это удобно для индивидуальных занятий, а в группах помогает готовиться к дискуссии заранее. Методические руководства содержат и заметки для руководителя. Они показывают, как вести дискуссию, дают дополнительный материал по некоторым вопросам, помогают преподавателю понять динамику групп и разрешить проблемы, возникающие в ходе дискуссии. С такой помощью даже неопытный преподаватель может хорошо вести занятия.

Джеймс и Марта Рипсом – Брак: Божий замысел о близости

Издательство – «Библейская Миссия • СЕО» – 1992г. / 67с.

Перевод с английского – Любови Мандель

Джеймс и Марта Рипсом – Брак: Божий замысел о близости – Содержание