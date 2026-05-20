Ривьера - Магический мир героев

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Алхимия, Магия, Эзотеризм

Трактат Чезаре делла Ривьеры «Магический мир героев» — яркий памятник итальянской барочной алхимии начала XVII века, в котором сплелись неоплатонизм, герметизм, мифография Возрождения и христианская каббала. Настоящее издание впервые представляет на русском языке главы из этого сочинения, сыгравшего заметную роль в традиционалистском прочтении алхимии.

Книга раскрывает алхимию как «героическое» предприятие: путь преображения, связанный с философским камнем, мировой душой, мировым духом, символикой античных богов и подвигов Геракла. Издание снабжено вводной статьей, переводом и комментариями Матвея Фиалко.

делла Ривьера Чезаре – Магический мир героев

Чезаре делла Ривьера. Магический мир героев / Перевод, комментарии и вводная статья Матвея Фиалко. – М.: Издательство книжного магазина «Циолковский», 2026. – 208 с.

ISBN 978-5-6054349-5-5

делла Ривьера Чезаре – Магический мир героев – Содержание

  • Матвей Фиалко. «Героическая наука» о шарадах «мирового духа»: алхимия в зеркале одного «герметического» трактата начала XVII в.

  • Библиография

  • Автор — читателю

  • Книга первая Магического мира героев господина Чезаре делла Ривьеры

  • Книга вторая Магического мира героев господина Чезаре делла Ривьеры

Added 20.05.2026
Author brat Vadim
