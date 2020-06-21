Любовь искупительная - Франсин Риверс - роман

Женщины, вы поймете свою истинную ценность! Те и другие вместе, вы осознаете Божью искупительную любовь. Это замечательное художественное произведение, которое несет в себе истину».

«Это еще одна замечательная история, написанная Франсин Риверс. Мужчины и женщины, вы должны это прочитать! Это вестерн или любовный роман? Какая разница! Сюжет невероятно заинтригует вас! Мужчины, вы по–новому оцените радость и важность чести.

«Пропитанная Писанием и переполненная благодатью, эта книга по праву претендует на звание шедевра. Слова вскоре перестают быть аллегорией и проникают в душу читателя, в ту часть его существа, где зарождается вера. Михаила Осию вполне можно назвать совершенным героем; Ангелочек олицетворяет собой великое множество женщин, которые жили и живут, не зная любви. Читая эту книгу, вы не можете не измениться».

«Будучи писателем, я постоянно занимаюсь одним очень важным делом — много читаю. Некоторые книги учат меня чему–то, другие развлекают, иные захватывают и уносят в моем воображении куда–то очень далеко. «Любовь искупительная» смогла все это совместить и сделать нечто гораздо более значимое. Из историй Михаила и Ангелочка, Осии и Гомерь, я получила ценные уроки, благодаря которым мои сердце и душа были мощно затронуты и изменены. Думаю, этот роман станет самым важным из всех уже прочитанных вами — он глубоко коснется вашего существа, изменит вас и, возможно, всю вашу дальнейшую жизнь».

«Франсин, правдиво и точно описав Божью любовь и преобразующую силу, которая действовала в жизни Ангелочка, сумела взять библейскую историю и мудро применить ее к нашей сегодняшней жизни. Я настоятельно рекомендую вам эту книгу и гарантирую, что вы с пользой проведете время и получите ни с чем не сравнимое удовольствие».

Франсин Риверс - Любовь искупительная - Роман

CER/PXO, Москва, 2007

Франсин Риверс - Любовь искупительная - Предисловие

Когда в нашем издательстве мы узнали о возможности опубликовать роман Франсин Риверс, мы пришли в восторг. Если вы когда–либо читали книги Франсин, вы поймете причину нашего восхищения и энтузиазма. Каждая книга содержит в себе мощное послание и сюжет, который приковывает ваше внимание.

Книгу, которую вы держите в руках, я прочитал, практически не отрываясь. Переворачивая страницы, я вдруг начинал рыдать, каяться, давал какие–то новые обещания и вновь рыдал. Я почти не сомневаюсь, что читая эту книгу, вы будете делать то же. Божья искупительная любовь доступна и вам.

Хочу предупредить об одной очень важной детали. Пересказывая библейскую историю Осии и Гомерь, Франсин столкнулась с довольно сложной задачей. Писание открыто обходится с супружеской неверностью и проституцией. Насколько детально должна была Франсин описывать происходящее, чтобы облечь эту историю в современную форму?

Читая авторские заметки в конце книги, вы увидите, как сильно она была озабочена тем, чтобы вы, читатель, поняли причину, по которой она так подробно и реалистично описывает данные области жизни. Мы советуем вам быть осторожными, предлагая роман юным читателям. Можно предположить, что, будь эта книга фильмом, на нем стоял бы гриф «Запрещено к просмотру лицам моложе 16 лет».

Читая этот роман, приготовьтесь встретиться с Богом! Когда Иисус говорил Своим ученикам о Божьей искупительной любви, Он использовал притчи–истории, так как понимал их действенную силу. Во время чтения этой книги то же, по–видимому, предстоит испытать и вам. Когда же вы закроете последнюю страницу, вы возлюбите Его еще больше. А если вы состоите в браке, вы полюбите свою жену или мужа еще сильнее и захотите глубже посвятить себя друг другу.

«Не слишком ли громкие слова для художественной книжки?» — я будто слышу, как кто–то из читателей задает этот вопрос. А вы просто начните читать. И все поймете.