Продолжение романа «Надежда матери»

Большая часть романа, который вы собираетесь прочитать, — вымысел, хотя в его повествование вплетены нити истории моей семьи. За последние два года рукопись не раз меняла форму и в конце концов трансформировалась в сагу.

Многие люди помогали мне писать истории Марты и Хильдемары, изложенные в первом томе, и Кэролин и Мэй Флауер Дон — во втором. Я хочу поблагодарить их всех вместе и каждого в отдельности

Франсин Риверс - Мечта дочери

Продолжение романа «Надежда матери»

Пер. с англ. — СПб.: ЛКС, 2014. — 544 с.

ISBN 978-5-94861 -206-5 (ЛКС)

ISBN 978-5-905913-54-9 (Виссон)

HER DAUGHTER'S DREAM by Francine Rivers

Франсин Риверс - Мечта дочери - Эпилог

Любите друг друга, говорил Иисус. Иногда, чтобы этому научиться, требуется целая жизнь. Иногда приходится опуститься на самое дно, чтобы кто-то тебя ухватил, вытащил из болота и помог обрести почву под ногами. А иногда один ребенок может показать, как надо любить, а другой, забытый всеми, — напомнить, что эта цель достигается постепенно. Фейт. Как удачно Дон назвала свою дочь. Каждый раз, когда Кэролин произносила это имя, она вспоминала то, о чем мечтала Мэй Флауер Дон. И мама. И Джейсон. И все члены их семьи. Твердо придерживайтесь веры. Питайте ее. Взращивайте. Наблюдайте, что может получиться, если вы следуете ее советам. Господь осветит вам путь. А вера не даст сбиться с верного пути.

Франсин Риверс - Мечта дочери - От автора

Став истинной христианкой, я в своих произведениях описываю трудности, которые сама преодолевала на своем пути к вере, или поднимаю вопросы, которые еще не разрешила. Именно так начиналась эта серия из двух книг. Я хотела исследовать, по какой причине разладились отношения между моей бабушкой и моей мамой. Это противостояние продолжалось все последние годы жизни бабушки. Что это — недопонимание, на устранение которого им не хватило времени, или нечто более глубокое, лишь усиливающееся с годами?

Многие события этих романов навеяны семейной историей, которую я изучала и о которой прочитала в дневниках матери, либо пережила в собственной жизни. Возможно, вы догадались, что Кэролин — мое второе я. Но лишь небольшая часть моей жизни включена в ее историю. У моей мамы действительно был туберкулез, когда я была маленькой, а бабушка приехала к нам, чтобы помогать, пока мама выздоравливала дома. Когда мама достаточно поправилась, мы переехали на свой участок земли, где родители сами построили собственный дом от фундамента до крыши. Я до сих пор люблю запах опилок. Но, в отличие от Аранделов, наша семья была дружной. У нас бывали общие ужины, мы долго засиживались за столом и разговаривали. Детство в пятидесятые-шестидесятые годы двадцатого века в Калифорнии во многом напоминало жизнь в Камелоте [1] . У меня было безоблачное детство, несмотря на серьезные события, тогда происходившие: «Красная угроза".

Мой брат, Эверет Кинг, служил в вооруженных силах, как Трип, Чарли и Джейсон. В армии он служил в разведке, был ранен и захвачен в плен во время Новогоднего наступления 1968 года [2] . С Божьей помощью ему удалось бежать. И именно его история, напечатанная в местной газете, вернула Рика в мою жизнь. Рик служил в морской пехоте и находился во Вьетнаме в одно время с моим братом. Его мама послала ему вырезку из той газеты, где говорилось, что мой брат пропал без вести, а позднее еще одну вырезку о его побеге. Рик написал мне, в письме говорилось, что мне повезло — мой брат вернулся живым. Мы начали переписываться, потом встречались, когда он вернулся, а через год после его возвращения поженились.