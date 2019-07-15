На написание романа «Мост в Хейвен» меня вдохновили слова из главы 16 Книги пророка Иезекииля, где Господь говорит об избранном им народе, как о брошенной новорожденной, о которой Он заботился, за которой наблюдал и в результате избрал Своей невестой, несмотря на то что этот народ Его отверг.

История тронула меня до глубины души, я выросла в христианской семье, но отказалась от всего, чему меня учили. Я пошла своим путем, растратила все дары, которые Бог дал мне. Мои искания привели только к боли и сожалениям, но они все-таки привели меня и к раскаянию, я сдалась на милость Господа, Который любил меня все это время.

Франсин Риверс - Мост в Хейвен

Санкт-Петербург : ЛКС : Виссон, 2016. — 444 c.

ISBN 978-5-9907920-2-9

Франсин Риверс - Мост в Хейвен - Благодарность

Мне нелегко далась эта книга. Я хотела, чтобы пастор Зик отражал образ Бога, но наконец поняла, что ни один человек, даже выдуманный персонаж, не может этого. Только Иисус, воплощение Бога, способен отражать этот образ. Зик должен стать любящим отцом как человек, со своими сильными и слабыми сторонами, ошибками и неудачами. То же относится и к Джошуа, его сыну, который старается походить на Иисуса.

А вот Абра похожа на многих из нас: обиженная, растерянная, она ищет счастья, гоняясь затем, что никогда не приносит истинной радости. Немногие из моих друзей легко пришли к вере. Я сама билась и сражалась с Господом, считая, что сдаться — значит проиграть. Мне потребовалось немало времени, чтобы остановиться. Но когда я сумела это сделать, Он меня уже ждал и взял меня за руку. Он никогда не отказывался от меня, и с тех пор я люблю Его. Я очень надеюсь, что история Зика, Джошуа и Абры подтолкнет вас к Богу, Который послал Своего единственного Сына на смерть за вас, чтобы вы могли жить с Ним вечно. Все наши мечты о счастье исполнятся только с Ним.